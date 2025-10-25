Hà Nội

Cảnh nhộn nhịp tại khu chợ cổ nổi tiếng Ai Cập

Thế giới

Cảnh nhộn nhịp tại khu chợ cổ nổi tiếng Ai Cập

Khan el-Khalili, nằm ở trung tâm thủ đô Cairo, là một trong những khu chợ cổ nổi tiếng nhất Ai Cập.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Theo Tân Hoa Xã, khu chợ cổ Khan el-Khalili được coi là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Ai Cập. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Người dân tham quan một con phố cổ gần chợ cổ Khan el-Khalili ở Cairo, Ai Cập, vào ngày 22/10/2025.
Chợ Khan el-Khalili được xây dựng vào năm 1382 bởi Tiểu vương Djaharks el-Khalili trong Triều đại Mamluk ở Cairo, Ai Cập. Đây là một trong những khu chợ lâu đời nhất và lớn nhất ở Trung Đông. Ảnh: Khách du lịch chọn quà lưu niệm tại chợ cổ Khan el-Khalili ở Cairo ngày 22/10.
Ban đầu, nơi đây được xây dựng như một nhà trọ lớn dành cho các đoàn lữ hành thương mại và sau đó phát triển thành một khu chợ sầm uất như ngày nay.
Một nghệ nhân đang làm đồ thủ công bằng đồng trên một con phố cổ gần chợ cổ Khan el-Khalili ngày 22/10/2025.
Những món đồ lưu niệm được bày bán bên ngoài một cửa hàng tại chợ cổ Khan el-Khalili ở Cairo.
Mọi người trò chuyện trong một quán cà phê ở chợ cổ Khan el-Khalili.
Người dân tham quan một con phố cổ gần chợ cổ Khan el-Khalili.
Chợ cổ Khan el-Khalili có nhiều con hẻm nhỏ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phiên chợ du lịch được yêu thích tại Nam Phi (Nguồn video: THĐT)
