Căn hộ chung cư ở Hong Kong trước khi bị cháy đắt đỏ cỡ nào?

Bất động sản

Căn hộ chung cư ở Hong Kong trước khi bị cháy đắt đỏ cỡ nào?

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, các căn hộ trong khu chung cư Wang Fuk Court có diện tích nhỏ, giá dao động từ 10-20 tỷ đồng/căn. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) được truyền thông nước này nhận định là vụ thảm họa kinh hoàng, là vụ cháy chết người lớn nhất tại khu vực này kể từ Thế chiến II. Ảnh: 52hrtt
Tổ hợp chung cư Wang Fuk Court được xây dựng năm 1983, bao gồm 8 tòa nhà cao trên 30 tầng với tổng số 1.984 căn hộ. Ảnh: Hket
Theo SCMP, khu chung cư Wang Fuk Court thuộc chương trình sở hữu nhà theo diện trợ cấp của chính quyền. Ảnh: 52hrtt
Những năm 2000, khu chung cư này trở thành biểu tượng của sự ổn định cho gia đình lao động - nhiều cư dân mua nhà từ chương trình trợ cấp và ở lại cả đời. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, khu chung cư có hơn 4.600 cư dân. Ảnh: HK01
Hầu hết cư dân ở đây là các cặp vợ chồng về hưu, gia đình đa thế hệ, hoặc công nhân,...Ảnh: RFI
So với mặt bằng chung của thị trường bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc), giá nhà ở Wang Fuk Court thấp hơn đáng kể, trung bình từ 3-6 triệu Đô la Hong Kong (10-20 tỷ đồng) cho 1 căn hộ 2 phòng ngủ. Ảnh: HK01
Giá thuê căn hộ hàng tháng ở Wang Fuk Court khoảng 11.000-14.000 HKD (1.400-1.800 USD), tương đương 36 - 47 triệu đồng/tháng. Ảnh: HK01
Diện tích các căn hộ ở đây dao động từ 40-45m2. Mỗi tòa có khoảng 250 căn hộ, tổng cộng gần 2000 căn hộ. Ảnh: HK01
Bên trong các căn hộ thiết kế không khác nhiều so với các khu chung cư cũ của Hong Kong. Ảnh: Hket
Bố cục căn hộ đơn giản, phòng khách liền bếp nhỏ theo dạng mở, đi kèm hai phòng ngủ tách biệt. Ảnh: Hket
Nhà vệ sinh có bồn tắm đứng. Ảnh: Hket
Vật liệu nội thất bám sát tiêu chí “bền và rẻ” với tường sơn trắng cơ bản, cửa sổ nhôm kính khổ lớn. Ảnh: Hket
