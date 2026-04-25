Cảnh báo 'nước lạ' ở vùng biên Quảng Trị gây kích thích thần kinh

Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa phát cảnh báo một loại “nước lạ” xuất hiện ở vùng biên. Loại chất lỏng này có dấu hiệu gây kích thích thần kinh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Gần đây, tại vùng biên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, một bộ phận thanh thiếu niên có xu hướng sử dụng loại nước gọi là “Nậm thoong” (Kratom), được nấu từ lá cây có nguồn gốc nước ngoài. Loại nước này có màu nâu nhạt, mùi thơm, đựng trong chai nhựa không nhãn mác, giá bán vài chục nghìn đồng một chai.

Loại nước màu nâu nhạt chứa trong các chai nhựa không nhãn mác.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng nhận định, loại nước này không rõ nguồn gốc nhưng có biểu hiện gây kích thích thần kinh, có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối an ninh trật tự. Hoạt động mua bán, sử dụng diễn ra nhỏ lẻ, khó phát hiện, trong khi hiện chưa có quy định xử lý cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Trước tình hình này, công an địa phương đã đề nghị các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, quản lý thanh thiếu niên; đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng các loại nước không rõ nguồn gốc, kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

