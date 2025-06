Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh miền Bắc

Sáng 29/6, khu vực các tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa to đến rất to cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 8 - 11h ngày 29/6, khu vực các tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Bản Sen 115,5 mm (Quảng Ninh); Cát Bà 68,6 mm (Hài Phòng), Dương Phong1 42 mm (Bắc Kạn); Tân Khánh 33,4 mm (Thái Nguyên); Lục Ngạn 30,8 mm (Bắc Giang); Thuỷ điện Bản Chát 25,6 mm (Lai Châu);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong chiều và tối 29/6, khu vực các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 90 mm; các tỉnh Lai Châu, Hải Phòng có mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở Bắc Bộ. Ảnh TTXVN.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Than Uyên (Lai Châu); Ba Bể, Bạch Thông (Bắc Kạn); Đồng Hỷ, Võ Nhai (Thái Nguyên); TP Cẩm Phả, TP Móng Cái, Vân Đồn (Quảng Ninh); Lạng Giang, Tân Yên, TP Bắc Giang, Thị xã Việt Yên, Yên Thế (Bắc Giang); Cát Hải (Hải Phòng).

Ngoài ra, chiều và tối 29/6, ở Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Dự báo từ sáng 1 - 2/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 2/7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Bên cạnh đó, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các tuyến đường trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc... Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Chuyên gia khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Đồng thời, cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương.