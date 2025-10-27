Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh báo gỡ ngay ứng dụng đọc lén tin nhắn người dùng

Số hóa

Cảnh báo gỡ ngay ứng dụng đọc lén tin nhắn người dùng

Chuyên gia bảo mật cảnh báo phần mềm gián điệp ClayRat đang giả dạng TikTok, YouTube, Google Photos để đọc lén tin nhắn, chụp ảnh người dùng mà không hay biết.

Thiên Trang (TH)
Công ty bảo mật Zimperium vừa phát hiện phần mềm gián điệp ClayRat có khả năng truy cập sâu vào điện thoại Android. (Ảnh: Zimperium)
Công ty bảo mật Zimperium vừa phát hiện phần mềm gián điệp ClayRat có khả năng truy cập sâu vào điện thoại Android. (Ảnh: Zimperium)
Loại mã độc này có thể đọc tin nhắn, ghi nhật ký cuộc gọi, chụp ảnh bằng camera trước và gửi tin nhắn tự động mà người dùng không hề hay biết.
Loại mã độc này có thể đọc tin nhắn, ghi nhật ký cuộc gọi, chụp ảnh bằng camera trước và gửi tin nhắn tự động mà người dùng không hề hay biết.
ClayRat được ngụy trang dưới dạng ứng dụng quen thuộc như TikTok hay Google Photos để đánh lừa người dùng cài đặt.
ClayRat được ngụy trang dưới dạng ứng dụng quen thuộc như TikTok hay Google Photos để đánh lừa người dùng cài đặt.
Khi người dùng tải file APK từ nguồn ngoài Google Play, phần mềm độc hại sẽ bí mật xâm nhập và kích hoạt quyền truy cập nhạy cảm.
Khi người dùng tải file APK từ nguồn ngoài Google Play, phần mềm độc hại sẽ bí mật xâm nhập và kích hoạt quyền truy cập nhạy cảm.
Mã độc này còn giả mạo giao diện Google Play để khiến người dùng tưởng đang cập nhật ứng dụng chính thống.
Mã độc này còn giả mạo giao diện Google Play để khiến người dùng tưởng đang cập nhật ứng dụng chính thống.
Zimperium cho biết ClayRat đã xuất hiện hơn 600 biến thể khác nhau chỉ trong ba tháng, liên tục thay đổi để né phần mềm diệt virus.
Zimperium cho biết ClayRat đã xuất hiện hơn 600 biến thể khác nhau chỉ trong ba tháng, liên tục thay đổi để né phần mềm diệt virus.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng không tải ứng dụng ngoài chợ Google, không nhấp vào link lạ và bật Play Protect để phòng tránh.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng không tải ứng dụng ngoài chợ Google, không nhấp vào link lạ và bật Play Protect để phòng tránh.
Nếu nghi ngờ thiết bị nhiễm ClayRat, cần gỡ ngay ứng dụng đáng ngờ và quét toàn bộ hệ thống để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nếu nghi ngờ thiết bị nhiễm ClayRat, cần gỡ ngay ứng dụng đáng ngờ và quét toàn bộ hệ thống để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#ClayRat #ứng dụng độc hại #bảo mật điện thoại #gián điệp Android #mã độc #ứng dụng giả mạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT