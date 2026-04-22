Căng thẳng Mỹ-Iran đẩy tới đỉnh điểm trước đàm phán tại Islamabad

Mỹ và Iran chuẩn bị vòng đàm phán mới, trong khi căng thẳng quân sự và chính trị khu vực ngày càng leo thang, nguy cơ chiến tranh mới hiện hữu.

Nguyễn Cúc

Các quan chức khu vực cho biết Mỹ và Iran đang phát tín hiệu sẽ tham gia vòng đàm phán ngừng bắn mới tại Islamabad (Pakistan), trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến kéo dài hai tuần sắp hết hiệu lực và nguy cơ chiến sự tái bùng phát ngày càng rõ rệt.

Theo nguồn tin của AP, các nhà trung gian do Pakistan dẫn dắt đã nhận được xác nhận rằng phái đoàn cấp cao hai bên dự kiến đến Islamabad vào đầu ngày 23/4 (giờ địa phương). Phái đoàn Mỹ có thể do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf làm trưởng đoàn.

Lực lượng an ninh Pakistan tăng cường tại Islamabad trước đàm phán

Tuy nhiên, cả Washington và Tehran vẫn chưa chính thức xác nhận lịch trình đàm phán. Truyền hình nhà nước Iran thậm chí bác bỏ thông tin quan chức nước này đã có mặt tại Pakistan, cho thấy sự thiếu tin cậy lẫn nhau vẫn là rào cản lớn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông cảnh báo Mỹ có thể nối lại các đợt không kích nếu đàm phán không đạt tiến triển, nhấn mạnh quân đội “đã sẵn sàng hành động”.

Phát biểu này làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột leo thang trở lại ngay khi lệnh đình chiến hết hạn. Trên thực tế, giới phân tích cho rằng khoảng thời gian hiện tại là “cửa sổ cuối cùng” để đạt được một thỏa thuận chính trị trước khi chiến sự bước sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn.

Về phía Iran, các tín hiệu đưa ra cũng không kém phần cứng rắn. Lãnh đạo đàm phán của Tehran tuyên bố nước này “không chấp nhận đàm phán dưới sức ép”, đồng thời úp mở khả năng sử dụng các “quân bài mới” trên chiến trường nếu bị dồn ép.

Cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua đã gây thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn người đã thiệt mạng tại Iran và Lebanon, trong khi Israel và các quốc gia vùng Vịnh cũng ghi nhận thương vong.

Bên cạnh đó, các diễn biến quân sự gần đây như việc Mỹ siết chặt phong tỏa hàng hải và bắt giữ tàu liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, đẩy triển vọng đàm phán vào tình thế mong manh.

Theo các nguồn tin quốc tế và phân tích từ truyền thông khu vực, Pakistan đang đóng vai trò trung gian then chốt, nỗ lực duy trì kênh đối thoại giữa hai bên nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng ra toàn Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, vòng đàm phán sắp tới tại Islamabad được xem là bước ngoặt quan trọng: hoặc là mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, hoặc đẩy khu vực vào một chu kỳ xung đột mới với mức độ khốc liệt hơn.

Apnews.com
https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-04-21-2026
Quân sự - Thế giới

5 bất đồng khó giải quyết giữa Mỹ và Iran hiện nay là gì?

Hiện tại, Mỹ và Iran đang có những bất đồng nghiêm trọng về ít nhất 5 vấn đề, mà họ khó vượt qua ở một vài cuộc đàm phán; thậm chí không thể thương lượng.

Vấn đề bất đồng đầu tiên rất khó giải quyết, đó chính là vấn đề hạt nhân Iran. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt vĩnh viễn việc làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình, giao nộp toàn bộ kho dự trữ uranium được làm giàu cao cho Mỹ. Duy trì lệnh cấm hạt nhân trong ít nhất 20 năm và tháo dỡ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran.
2.jpg Lập trường của Iran rất rõ ràng: nước này từ chối vận chuyển uranium được làm giàu ra nước ngoài, chỉ đồng ý tạm dừng một số hoạt động hạt nhân trong 5 năm, khẳng định năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền bất khả xâm phạm của nhà nước, yêu cầu pha loãng vật liệu hạt nhân trong biên giới của mình và chấp nhận sự giám sát chung của nhiều bên.
Quân sự - Thế giới

Thông điệp trái chiều của ông Trump trong cuộc chiến Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những thông điệp trái chiều về hướng đi sắp tới trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Donald Trump ngày 20/4 đã đưa ra những thông điệp trái chiều về con đường phía trước trong cuộc chiến của Mỹ với Iran. Ông chủ Nhà Trắng vừa tuyên bố không vội kết thúc xung đột, vừa bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán tiếp theo với Tehran sẽ sớm diễn ra tại Pakistan.

Mỹ khó có thể gia hạn ngừng bắn, Iran sắp tung quân bài mới?

Quân sự - Thế giới

Điều cần biết khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran sắp hết hạn

Cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad (Pakistan) trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức.

AP đưa tin, lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực vào lúc 20 giờ tối 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (7 giờ sáng 22/4 theo giờ Hà Nội).

Trong khi đó, các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran, dự kiến được tổ chức tại Islamabad trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, xoay quanh tương lai của eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và nhiều vấn đề khác.

