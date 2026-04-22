Căng thẳng Mỹ-Iran đẩy tới đỉnh điểm trước đàm phán tại Islamabad

Mỹ và Iran chuẩn bị vòng đàm phán mới, trong khi căng thẳng quân sự và chính trị khu vực ngày càng leo thang, nguy cơ chiến tranh mới hiện hữu.

Các quan chức khu vực cho biết Mỹ và Iran đang phát tín hiệu sẽ tham gia vòng đàm phán ngừng bắn mới tại Islamabad (Pakistan), trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến kéo dài hai tuần sắp hết hiệu lực và nguy cơ chiến sự tái bùng phát ngày càng rõ rệt.

Theo nguồn tin của AP, các nhà trung gian do Pakistan dẫn dắt đã nhận được xác nhận rằng phái đoàn cấp cao hai bên dự kiến đến Islamabad vào đầu ngày 23/4 (giờ địa phương). Phái đoàn Mỹ có thể do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf làm trưởng đoàn.

Lực lượng an ninh Pakistan tăng cường tại Islamabad trước đàm phán

Tuy nhiên, cả Washington và Tehran vẫn chưa chính thức xác nhận lịch trình đàm phán. Truyền hình nhà nước Iran thậm chí bác bỏ thông tin quan chức nước này đã có mặt tại Pakistan, cho thấy sự thiếu tin cậy lẫn nhau vẫn là rào cản lớn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông cảnh báo Mỹ có thể nối lại các đợt không kích nếu đàm phán không đạt tiến triển, nhấn mạnh quân đội “đã sẵn sàng hành động”.

Phát biểu này làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột leo thang trở lại ngay khi lệnh đình chiến hết hạn. Trên thực tế, giới phân tích cho rằng khoảng thời gian hiện tại là “cửa sổ cuối cùng” để đạt được một thỏa thuận chính trị trước khi chiến sự bước sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn.

Về phía Iran, các tín hiệu đưa ra cũng không kém phần cứng rắn. Lãnh đạo đàm phán của Tehran tuyên bố nước này “không chấp nhận đàm phán dưới sức ép”, đồng thời úp mở khả năng sử dụng các “quân bài mới” trên chiến trường nếu bị dồn ép.

Cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua đã gây thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn người đã thiệt mạng tại Iran và Lebanon, trong khi Israel và các quốc gia vùng Vịnh cũng ghi nhận thương vong.

Bên cạnh đó, các diễn biến quân sự gần đây như việc Mỹ siết chặt phong tỏa hàng hải và bắt giữ tàu liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, đẩy triển vọng đàm phán vào tình thế mong manh.

Theo các nguồn tin quốc tế và phân tích từ truyền thông khu vực, Pakistan đang đóng vai trò trung gian then chốt, nỗ lực duy trì kênh đối thoại giữa hai bên nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng ra toàn Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, vòng đàm phán sắp tới tại Islamabad được xem là bước ngoặt quan trọng: hoặc là mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, hoặc đẩy khu vực vào một chu kỳ xung đột mới với mức độ khốc liệt hơn.