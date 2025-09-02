Hà Nội

Đường phố Hà Nội rạo rực cùng bước chân của các đoàn diễu binh, diễu hành

Xã hội

Trong tiếng nhạc quân hành rộn ràng, hàng vạn bước chân dồn dập, đều tăm tắp tạo nên nhịp điệu hùng tráng, khẳng định sức mạnh và kỷ luật của quân dân Việt Nam.

Bảo Giang
Sáng ngày 2/9, Hà Nội rực rỡ trong không khí lễ hội khi các khối quân đội và quần chúng oai hùng tiến bước trên những tuyến phố trung tâm, tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Trong tiếng nhạc quân hành rộn ràng, hàng vạn bước chân dồn dập, đều tăm tắp tạo nên nhịp điệu hùng tráng, khẳng định sức mạnh và kỷ luật của quân và dân Việt Nam.
Hình ảnh Quốc kỳ và Đảng kỳ đỏ thắm, tung bay kiêu hãnh dưới trời thu Hà Nội khiến những người chứng kiến trào dâng niềm tự hào, xúc động.
Các khối diễu hành lần lượt đi qua các đường phố trung tâm Thủ đô trong hàng ngũ ngay ngắn, ánh mắt kiên cường, khí thế ngời sáng.
Hai bên đường, người dân Thủ đô và du khách nô nức đứng kín, vỗ tay, reo hò cổ vũ, hòa chung nhịp thở tự hào cùng dòng người diễu hành.
Những bước chân nhịp nhàng không chỉ là hình ảnh biểu trưng cho sức mạnh quốc phòng, mà còn là lời nhắc nhở về truyền thống bất khuất, sự hy sinh và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.
Khí thế hào hùng của đoàn quân đi qua các tuyến phố Hà Nội sáng 2/9 đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, khắc sâu trong lòng người dân cả nước, làm bừng dậy niềm tự hào dân tộc trong ngày kỷ niệm tròn 80 năm Tổ quốc độc lập, tự do.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
