Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cận cảnh loài vật 'nhỏ như con thỏ' nhưng là họ hàng cực gần của voi

Trông giống chuột lang hay thỏ nhỏ, nhưng đa man lại là họ hàng gần của voi - một nghịch lý tiến hóa đầy bất ngờ trong tự nhiên.

T.B (tổng hợp)

Các loài đa man (hay chuột đá/thỏ đá) thuộc họ Procaviidae là một trong những nhóm động vật có vú kỳ lạ nhất trên Trái Đất. Chúng sinh sống chủ yếu tại châu Phi và một phần Trung Đông, thường xuất hiện trên các mỏm đá, savan hay rừng thưa. Với kích thước nhỏ, nặng chỉ vài kilogram, thân hình tròn trịa và đôi tai ngắn, đa man dễ khiến người ta liên tưởng đến loài gặm nhấm. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác: chúng có quan hệ họ hàng gần với voi và lợn biển, một mối liên kết tiến hóa khiến giới khoa học từng ngỡ ngàng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những đặc điểm thú vị của đa man là cấu trúc bàn chân đặc biệt. Lòng bàn chân của chúng có các đệm mềm luôn ẩm, hoạt động như giác hút tự nhiên, giúp bám chắc vào bề mặt đá trơn trượt. Nhờ đó, chúng có thể di chuyển linh hoạt trên những vách đá dốc đứng - một kỹ năng sống còn khi phải tránh né kẻ săn mồi như đại bàng hay báo. Ngoài ra, răng cửa của đa man phát triển thành dạng giống ngà nhỏ, gợi nhớ đến họ hàng của chúng là voi.

Ảnh: shecodes.

Đa man là loài sống xã hội, thường tụ tập thành nhóm lớn để tăng khả năng cảnh giác. Chúng dành nhiều thời gian phơi nắng trên đá vào buổi sáng để điều chỉnh thân nhiệt, bởi cơ chế điều hòa nhiệt của chúng không hiệu quả như nhiều loài thú khác. Khi có nguy hiểm, cả đàn sẽ phát ra những âm thanh cảnh báo và nhanh chóng ẩn mình vào các khe đá.

Ảnh: goodnewsanimal.

Chế độ ăn của chúng chủ yếu là thực vật như lá, cỏ và vỏ cây, nhưng đôi khi cũng bổ sung côn trùng nhỏ. Một điều đặc biệt là hệ tiêu hóa của đa man khá phức tạp, giúp chúng xử lý thức ăn nghèo dinh dưỡng trong môi trường khô hạn. Phân và nước tiểu tích tụ lâu ngày của chúng có thể tạo thành một chất gọi là “hyraceum”, từng được con người sử dụng trong sản xuất nước hoa.

Dù nhỏ bé và ít được chú ý, các loài đa man lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, đồng thời cung cấp những manh mối quý giá về lịch sử tiến hóa của động vật có vú.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Loài đa man và mối quan hệ tiến hóa #Đặc điểm sinh học đa man #Hành vi xã hội của đa man #Tiến hóa kỳ lạ của động vật có vú #Chế độ ăn và hệ tiêu hóa đa man #Khám phá sự đa dạng sinh học châu Phi

Bài liên quan

Kho tri thức

Tận mục loài cá 'quái vật bọc giáp' giữ nguyên hình sau 100 triệu năm

Ẩn mình trong những vùng nước ngọt Bắc Mỹ, cá hỏa tiễn là nhóm sinh vật cổ xưa với vẻ ngoài như bước ra từ thời tiền sử xa xôi.

Các loài cá hỏa tiễn thuộc bộ Lepisosteiformes là một trong những nhóm cá nước ngọt kỳ lạ và cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Xuất hiện từ hơn 100 triệu năm trước, chúng gần như không thay đổi nhiều về hình dạng kể từ thời kỳ khủng long, khiến giới khoa học thường gọi chúng là “hóa thạch sống”. Những đại diện tiêu biểu như cá hỏa tiễn mõm dài hay cá hỏa tiễn mõm ngắn đều mang hình dáng thuôn dài, mõm nhọn như mũi giáo, đúng với cái tên gợi liên tưởng đến “hỏa tiễn”.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục loài ốc mượn hồn sống trên cạn kỳ lạ bậc nhất thế giới

Trên những bãi cát nhiệt đới châu Mỹ có một sinh vật nhỏ bé sống bằng cách “mượn nhà” mang câu chuyện sinh tồn đầy kỳ thú.

Loài ốc mượn hồn Caribbean, tên khoa học Coenobita clypeatus, là một đại diện tiêu biểu của nhóm ốc mượn hồn sống trên cạn. Dù thường bị nhầm là ốc, thực chất chúng gần gũi với cua và thuộc lớp giáp xác. Điều khiến chúng nổi bật chính là tập tính sử dụng vỏ của các loài ốc biển khác làm “ngôi nhà di động” để bảo vệ phần bụng mềm yếu của mình. Khi lớn lên, chúng phải tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn, và đôi khi việc “đổi nhà” này diễn ra theo kiểu dây chuyền, một con tìm được vỏ lớn hơn, bỏ lại vỏ cũ cho con khác nhỏ hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại đậu nhỏ bé là 'lá chắn thầm lặng' cho hệ mạch máu

Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Một loại đậu từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn truyền thống, nhưng giá trị thật sự của nó thường bị đánh giá thấp. Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Kiểm soát đường huyết sau ăn

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới