Mỹ cảnh báo nối lại chiến sự, Iran cứng rắn tại Hormuz
Căng thẳng gia tăng ở eo biển Hormuz khi Mỹ cảnh báo tái khởi động chiến tranh, Iran phản ứng cứng rắn và bác bỏ dự án tự do.
Trung Quốc áp sát Mỹ về hiệu năng AI, chỉ còn 36 điểm Elo
Theo AI Index 2026 của Stanford, Trung Quốc dẫn đầu về công bố khoa học AI, trong khi Mỹ với Claude Opus 4.7 đạt 1.503 Elo.
Bộ Y tế thu hồi khẩn cấp sữa a2 nhiễm độc tố cereulide
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi khẩn cấp 3 lô sữa a2 Platinum Premium nhiễm độc tố cereulide gây nguy cơ nôn mửa ở trẻ, hạn chót 18/5.
Cơn sốt pickleball tại Hà Nội 'vỡ': Nhà đầu tư lao đao
Nhiều nhà đầu tư pickleball tại Hà Nội lao đao khi cụm 22 sân ở phường Phương Liệt bị tháo dỡ vì xây trái phép, phải sang nhượng cắt lỗ.
Hà Nội sắp áp dụng vùng phát thải thấp tại phố cổ, người dân lo lắng
Hà Nội chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp tại phố cổ, nhiều người ủng hộ nhưng cũng có ý kiến lo ngại chi phí đi lại, sinh kế bị ảnh hưởng.
App gọi xe đổi chiến thuật: không đua giảm giá, đua tốc độ và tiện ích
Grab ra mắt AI và xe điện, Be có 30.000 xe máy điện, Tada miễn phí nền tảng... cuộc đua app gọi xe ngày càng khốc liệt.
Nóng lên toàn cầu làm tăng 24% gene kháng kháng sinh trong đất
Nghiên cứu 11 năm đăng trên tạp chí Nature cho thấy nhiệt độ tăng 3 độ C khiến gene kháng kháng sinh trong đất đồng cỏ tăng gần 24%, đe dọa sức khỏe con người.
Mỹ khởi động dự án dẫn tàu qua Hormuz, Iran nhận phản hồi Washington
Sáng 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động Dự án tự do dẫn tàu trung lập qua eo biển Hormuz. Iran xác nhận nhận phản hồi từ Washington về đề xuất hòa bình.
Việt Nam lập kỷ lục: 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu khách quốc tế
Tháng 4/2026, Việt Nam đón hơn 2 triệu khách quốc tế, tháng thứ tư liên tiếp vượt mốc. Tổng 4 tháng đạt 8,8 triệu lượt, tăng gần 15%.
Du lịch TPHCM bùng nổ dịp lễ: Gần 1,7 triệu khách, 8.700 tỷ đồng
TPHCM đón gần 1,7 triệu khách trong kỳ lễ dài, đem lại doanh thu 8.700 tỷ đồng, trở thành điểm đến hot nhất cả nước.