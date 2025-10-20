Hà Nội

Bất động sản

Cận cảnh dinh thự 500 tỷ đang "gây sốt" của Ngân Collagen

Dinh thự của TP Cần Thơ tại TP Cần Thơ xây trên diện tích 1.000 m2, màu trắng chủ đạo và được chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau khi Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Ngân Collagen thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: FBNV
Hai ngày qua, trên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh, video về dinh thự 500 tỷ đồng tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ của Ngân Collagen. Ảnh: @bengoc602, @cuc0606, Huy Nguyễn
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 19/10, bất chấp trời nắng gay gắt, nhiều người vẫn tiếp tục quay, chụp ảnh ngôi nhà của Ngân Collagen. Ảnh: Người lao động
Ngân Collagen gây xôn xao trên mạng xã hội khi tổ chức tân gia dinh thự 500 tỷ hồi tháng 4 vừa qua. Ảnh: Người lao động
Chia sẻ trên Facebook, Ngân Collagen cho biết, dinh thự được xây dựng trên diện tích 1.000 m2, mất 5 năm mới hoàn thiện. Ảnh: Người lao động
Dinh thự của Ngân Collagen có màu trắng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển. Ảnh: FBNV
Toàn bộ dinh thự được lắp hệ thống đèn rực rỡ. Ban đêm, cả tòa nhà phát sáng nổi bật. Ảnh: @bengoc602, @cuc0606, Huy Nguyễn
Bên trong dinh thự, nội thất được cho là trang trí bằng vàng, đá quý. Ảnh: FBNV
Nhiều món đồ được Ngân Collagen đặt mua từ nước ngoài, mời đội ngũ chuyên gia về Việt Nam trực tiếp thi công và lắp đặt. Ảnh: FBNV
Nổi bật nhất là chiếc đồng hồ làm từ đá khổng tước. Ảnh: FBNV
Khu vực bể bơi trong khuôn viên dinh thự. Ảnh: FBNV
Một góc khác trong dinh thự 500 tỷ của Ngân Collagen. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
