Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chuyện tình của Huyền 2k4 và chồng thiếu gia trước khi ‘đường ai nấy đi’

Cộng đồng trẻ

Chuyện tình của Huyền 2k4 và chồng thiếu gia trước khi ‘đường ai nấy đi’

Trước khi xác nhận 'đường ai nấy đi', cuộc hôn nhân của Huyền 2k4 và Duy Nhỏ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình hạnh phúc, cuộc sống viên mãn.

Trầm Phương
Trước những đồn đoán về việc rạn nứt hôn nhân, tối 22/1, Huyền 2k4 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) xác nhận trên trang cá nhân rằng đã ly thân Duy Nhỏ (Nguyễn Phạm Anh Duy) và cả hai đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. (Ảnh: IGNV)
Trước những đồn đoán về việc rạn nứt hôn nhân, tối 22/1, Huyền 2k4 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) xác nhận trên trang cá nhân rằng đã ly thân Duy Nhỏ (Nguyễn Phạm Anh Duy) và cả hai đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. (Ảnh: IGNV)
Từng được xem là cặp đôi "trai tài gái sắc" nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, thông tin trên đã khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng. Nhìn lại chặng đường từ lúc công khai đến khi về chung một nhà, cặp đôi đã có một "love story" đẹp như mơ. (Ảnh: IGNV)
Từng được xem là cặp đôi "trai tài gái sắc" nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, thông tin trên đã khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng. Nhìn lại chặng đường từ lúc công khai đến khi về chung một nhà, cặp đôi đã có một "love story" đẹp như mơ. (Ảnh: IGNV)
Huyền 2k4 nổi tiếng là một TikToker, mẫu ảnh sở hữu nhan sắc kẹo ngọt nhưng không kém phần quyến rũ. Trong khi đó, Bụt lại là gương mặt không mấy xa lạ trong giới streamer và cộng đồng game thủ, từng được biết đến là người yêu cũ của một streamer đình đám khác. (Ảnh: IGNV)
Huyền 2k4 nổi tiếng là một TikToker, mẫu ảnh sở hữu nhan sắc kẹo ngọt nhưng không kém phần quyến rũ. Trong khi đó, Bụt lại là gương mặt không mấy xa lạ trong giới streamer và cộng đồng game thủ, từng được biết đến là người yêu cũ của một streamer đình đám khác. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2021 khi thường xuyên lộ ảnh đi chơi chung hoặc những màn tương tác "thả thính" đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Dù kín tiếng hơn so với các cặp đôi khác, nhưng những hành động quan tâm, chăm sóc mà Bụt dành cho Huyền 2k4 luôn khiến dân mạng trầm trồ. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2021 khi thường xuyên lộ ảnh đi chơi chung hoặc những màn tương tác "thả thính" đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Dù kín tiếng hơn so với các cặp đôi khác, nhưng những hành động quan tâm, chăm sóc mà Bụt dành cho Huyền 2k4 luôn khiến dân mạng trầm trồ. (Ảnh: IGNV)
Cuối năm 2022, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước thông tin cặp đôi chính thức về chung một nhà. Một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức với sự tham gia của dàn khách mời là những streamer, KOLs nổi tiếng. (Ảnh: IGNV)
Cuối năm 2022, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước thông tin cặp đôi chính thức về chung một nhà. Một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức với sự tham gia của dàn khách mời là những streamer, KOLs nổi tiếng. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi khá kín kẽ về ngày trọng đại, chỉ đến khi những hình ảnh đầu tiên được rò rỉ, dân mạng mới biết Huyền 2k4 đã chính thức trở thành "vợ người ta" ở tuổi 18. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi khá kín kẽ về ngày trọng đại, chỉ đến khi những hình ảnh đầu tiên được rò rỉ, dân mạng mới biết Huyền 2k4 đã chính thức trở thành "vợ người ta" ở tuổi 18. (Ảnh: IGNV)
Sau khi kết hôn, Huyền 2k4 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn biệt thự sang trọng, được chồng cưng chiều và thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng xa hoa. (Ảnh: IGNV)
Sau khi kết hôn, Huyền 2k4 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn biệt thự sang trọng, được chồng cưng chiều và thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng xa hoa. (Ảnh: IGNV)
Đến cuối năm 2024, Huyền 204 và Duy Nhỏ lần đầu công khai đã có con đầu lòng. Ái nữ được đặt tên ở nhà là Sam, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. (Ảnh: IGNV)
Đến cuối năm 2024, Huyền 204 và Duy Nhỏ lần đầu công khai đã có con đầu lòng. Ái nữ được đặt tên ở nhà là Sam, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. (Ảnh: IGNV)
Từ khi công khai có con, Huyền 2k4 trở thành gương mặt "hot mom" trên mạng xã hội. Những video TikToker sinh năm 2004 trò chuyện, vui đùa với con khiến cư dân mạng thích thú, nhiều người khen rằng cô chăm con rất khéo dù tuổi còn khá trẻ. (Ảnh: IGNV)
Từ khi công khai có con, Huyền 2k4 trở thành gương mặt "hot mom" trên mạng xã hội. Những video TikToker sinh năm 2004 trò chuyện, vui đùa với con khiến cư dân mạng thích thú, nhiều người khen rằng cô chăm con rất khéo dù tuổi còn khá trẻ. (Ảnh: IGNV)
Trước khi chính thức xác nhận "đường ai nấy đi", cộng đồng mạng đã soi ra nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cả hai đang gặp trục trặc như không còn đăng ảnh nhau lên trang cá nhân trong khoảng thời gian gần đây. (Ảnh: IGNV)
Trước khi chính thức xác nhận "đường ai nấy đi", cộng đồng mạng đã soi ra nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cả hai đang gặp trục trặc như không còn đăng ảnh nhau lên trang cá nhân trong khoảng thời gian gần đây. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Huyền 2k4 #Ly hôn #Chồng thiếu gia đồng tháp #duy nhỏ và huyền 2k4 ly hôn #huyền 2k4 ly hôn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT