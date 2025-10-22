Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Cách phòng tránh biến chứng chết người của hội chứng thận hư

Hội chứng thận hư gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể sớm dẫn đến suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo.

Thúy Nga

Nhiều nguyên nhân gây bệnh cần nhận biết sớm

Các bác sĩ Trung tâm Thận – Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hội chứng thận hư là một hội chứng lâm sàng và sinh hóa, xuất hiện khi có tổn thương ở cầu thận do nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau gây nên, đặc trưng bởi phù, protein trong nước tiểu cao > 3g/24h, protein máu giảm, rối loạn lipid máu. Vậy, hội chứng thận hư có nguy hiểm không?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng thận hư, nhưng đáng chú ý là các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân do viêm cầu thận

Nguyên nhân do thuốc, hoá chất, độc chất.

Nguyên nhân do nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng

Nguyên nhân do di truyền…

Triệu Chứng của hội chứng thận hư:

than-hu.jpg
Phù là triệu chứng phổ biến của hội chứng thận hư - Ảnh BVCC

Hội chứng thận hư thường được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng điển hình như:

Phù: Đây là triệu chứng phổ biến nhất, biểu hiện qua sưng phù ở mặt, chân, tay, và bụng.

Tiểu ít: Đi kèm với phù là tiểu ít, lượng nước tiểu thường dưới 500ml/24 giờ, có thể chỉ vài trăm ml.

Tăng trọng lượng cơ thể: do lượng nước dư thừa không thoát được ra ngoài.

Kém ăn, ăn không ngon, mệt mỏi.

Bên cạnh đó, người mắc hội chứng thận hư thứ phát còn xuất hiện các triệu chứng như: Đau nhức khớp, xuất hiện ban đỏ hình cánh bướm ở mặt trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống; xuất huyết dạng chấm ở hai chân và triệu chứng tiêu hóa ở người bệnh viêm thành mạch dị ứng.

trieu-chung-hoi-chung-than-hu.png
Biểu hiện của hội chứng thận hư - Ảnh minh họa BVCC

Biến chứng nguy hiểm của hội chứng thận hư

Nhiễm khuẩn: Điều trị thận hư bằng corticoid và thuốc ức chế miễn dịch lâu ngày sẽ gây nhiễm trùng nặng, khó kiểm soát. Các nhiễm khuẩn cấp và mạn tính phổ biến là viêm mô tế bào hoặc viêm phúc mạc.

Tắc mạch (huyết khối): Khi mức albumin trong máu giảm nghiêm trọng, có thể dẫn đến tắc tĩnh mạch thận cấp hoặc mạn tính. Ngoài ra, một số trường hợp có thể gặp phải tình trạng tắc động mạch và tĩnh mạch chậu, hoặc hiếm gặp hơn là tắc mạch phổi.

Rối loạn điện giải: Người bệnh hội chứng thận hư dễ gặp phải các rối loạn điện giải như hạ natri huyết, tăng kali huyết. Những rối loạn này có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như loạn nhịp tim, co giật, và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Suy thận cấp: Người bệnh hội chứng thận hư có nguy cơ cao bị suy thận cấp do mất protein và giảm thể tích máu tuần hoàn. Nếu không được điều trị kịp thời, suy thận cấp có thể dẫn đến tổn thương không hồi phục ở thận.

than.jpg
Hội chứng thận hư gây nhiều biến chứng - Ảnh BVCC

Suy dinh dưỡng: Mất mát protein liên tục qua nước tiểu làm cho người bệnh dễ bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát và khả năng hồi phục sau các bệnh khác. Suy dinh dưỡng làm giảm chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ tử vong ở người bệnh hội chứng thận hư.

Các biến chứng do dùng thuốc điều trị: Việc điều trị hội chứng thận hư cần dùng corticoid kéo dài gây nên các biến chứng biến chứng như loãng xương, hội chứng cushing, loét dạ dày, làm nặng lên tình trạng đái đường, rối loạn điện giải…

Suy thận mạn tính: Hội chứng thận hư, nếu kéo dài mà không được kiểm soát, có thể dẫn đến sự suy giảm dần dần chức năng thận, cuối cùng gây ra suy thận mạn. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, người bệnh có thể cần phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Hội chứng thận hư gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, làm cho chất lượng cuộc sống của người bệnh rất kém. Nếu không được phát hiện và kiểm soát điều trị tốt có thể sớm dẫn đến suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo.

Vì vậy, mọi người dân cần lưu ý khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể như nặng mắt, nặng mặt mỗi buổi sáng ngủ dậy, phù nề mặt, chân tay, tăng cân bất thường hay mệt mỏi, ăn uống kém cần đến các cơ sở y tế khám phát hiện bệnh và điều trị.

Ngoài ra mọi người dân cần chủ động đi khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm một lần để tầm soát các bệnh tiềm ẩn và để đảm bảo sức khoẻ tốt nhất.

#Phòng tránh biến chứng hội chứng thận hư #Biến chứng nguy hiểm của hội chứng thận hư #Nguy cơ suy thận mạn và chạy thận nhân tạo #Tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm hội chứng thận hư

Bài liên quan

Sức khoẻ 360

Bé 13 tuổi suy hô hấp, tràn dịch đa màng vì dùng thuốc nam trị thận hư

Tự ý bỏ thuốc điều trị hội chứng thận hư và dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé trai 13 tuổi rơi vào nguy kịch.

Phải chạy thận nhân tạo, lọc máu cấp cứu tiên lượng vẫn khó khăn

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi mắc hội chứng thận hư nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải lọc máu cấp cứu do gia đình tự ý bỏ điều trị theo phác đồ của bệnh viện và sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng về thành phần và hiệu quả.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Thận thư tái phát vì tự ý bỏ thuốc, biến chứng đe dọa tính mạng

Hội chứng thận hư không chỉ gây phù, mệt mỏi mà còn âm thầm dẫn đến suy thận, tắc mạch phổi, nhiễm trùng huyết nếu điều trị sai cách.

"Tự ý ngừng thuốc khi hết phù là sai lầm chết người", ThS.BSNT Đào Thị Thu, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo.

Nhầm tưởng hết phù là khỏi bệnh

Xem chi tiết

Giới tính - Gia đình

Mất con vì suy thận, người phụ nữ hồi sinh nhờ quả thận của bố

Chỉ vì không điều trị đầy đủ hội chứng thận hư, người phụ nữ đã mất con khi mang thai và hồi sinh nhờ quả thận của bố. Hội chứng thận hư điều trị sớm và kiểm soát tốt hoàn toàn có thể chữa được, không cần phải lọc máu.

Xót xa trước nỗi đau của con gái, bố quyết định tặng thận cứu con

Gần 1 năm rong ruổi từ Tây Ninh lên TP HCM để điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối nhưng sức khỏe của chị N.T.H.G vẫn không cải thiện, thậm chí vì căn bệnh này mà chị đã không thể giữ lại thai nhi ở tuần thai 24. Xót xa trước nỗi đau của con gái, ông N.V.C (bố đẻ chị G.) đã quyết định tặng 1 quả thận để cứu con.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới