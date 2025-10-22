Cách phòng tránh biến chứng chết người của hội chứng thận hư

Hội chứng thận hư gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể sớm dẫn đến suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo.

Nhiều nguyên nhân gây bệnh cần nhận biết sớm

Các bác sĩ Trung tâm Thận – Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hội chứng thận hư là một hội chứng lâm sàng và sinh hóa, xuất hiện khi có tổn thương ở cầu thận do nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau gây nên, đặc trưng bởi phù, protein trong nước tiểu cao > 3g/24h, protein máu giảm, rối loạn lipid máu. Vậy, hội chứng thận hư có nguy hiểm không?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng thận hư, nhưng đáng chú ý là các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân do viêm cầu thận

Nguyên nhân do thuốc, hoá chất, độc chất.

Nguyên nhân do nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng

Nguyên nhân do di truyền…

Triệu Chứng của hội chứng thận hư:

Phù là triệu chứng phổ biến của hội chứng thận hư - Ảnh BVCC

Hội chứng thận hư thường được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng điển hình như:

Phù: Đây là triệu chứng phổ biến nhất, biểu hiện qua sưng phù ở mặt, chân, tay, và bụng.

Tiểu ít: Đi kèm với phù là tiểu ít, lượng nước tiểu thường dưới 500ml/24 giờ, có thể chỉ vài trăm ml.

Tăng trọng lượng cơ thể: do lượng nước dư thừa không thoát được ra ngoài.

Kém ăn, ăn không ngon, mệt mỏi.

Bên cạnh đó, người mắc hội chứng thận hư thứ phát còn xuất hiện các triệu chứng như: Đau nhức khớp, xuất hiện ban đỏ hình cánh bướm ở mặt trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống; xuất huyết dạng chấm ở hai chân và triệu chứng tiêu hóa ở người bệnh viêm thành mạch dị ứng.

Biểu hiện của hội chứng thận hư - Ảnh minh họa BVCC

Biến chứng nguy hiểm của hội chứng thận hư

Nhiễm khuẩn: Điều trị thận hư bằng corticoid và thuốc ức chế miễn dịch lâu ngày sẽ gây nhiễm trùng nặng, khó kiểm soát. Các nhiễm khuẩn cấp và mạn tính phổ biến là viêm mô tế bào hoặc viêm phúc mạc.

Tắc mạch (huyết khối): Khi mức albumin trong máu giảm nghiêm trọng, có thể dẫn đến tắc tĩnh mạch thận cấp hoặc mạn tính. Ngoài ra, một số trường hợp có thể gặp phải tình trạng tắc động mạch và tĩnh mạch chậu, hoặc hiếm gặp hơn là tắc mạch phổi.

Rối loạn điện giải: Người bệnh hội chứng thận hư dễ gặp phải các rối loạn điện giải như hạ natri huyết, tăng kali huyết. Những rối loạn này có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm như loạn nhịp tim, co giật, và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Suy thận cấp: Người bệnh hội chứng thận hư có nguy cơ cao bị suy thận cấp do mất protein và giảm thể tích máu tuần hoàn. Nếu không được điều trị kịp thời, suy thận cấp có thể dẫn đến tổn thương không hồi phục ở thận.

Hội chứng thận hư gây nhiều biến chứng - Ảnh BVCC

Suy dinh dưỡng: Mất mát protein liên tục qua nước tiểu làm cho người bệnh dễ bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát và khả năng hồi phục sau các bệnh khác. Suy dinh dưỡng làm giảm chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ tử vong ở người bệnh hội chứng thận hư.

Các biến chứng do dùng thuốc điều trị: Việc điều trị hội chứng thận hư cần dùng corticoid kéo dài gây nên các biến chứng biến chứng như loãng xương, hội chứng cushing, loét dạ dày, làm nặng lên tình trạng đái đường, rối loạn điện giải…

Suy thận mạn tính: Hội chứng thận hư, nếu kéo dài mà không được kiểm soát, có thể dẫn đến sự suy giảm dần dần chức năng thận, cuối cùng gây ra suy thận mạn. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, người bệnh có thể cần phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.