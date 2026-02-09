Các đòn tấn công của Ukraine làm gián đoạn thử nghiệm tên lửa Nga

Ukraine đã tấn công các cơ sở tại Kapustin Yar, ảnh hưởng đến tiến trình thử nghiệm và sẵn sàng của hệ thống tên lửa Nga, mở rộng khả năng chiến lược của Kyiv.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một loạt đòn tấn công tầm xa trong tháng 1/2026, nhắm vào hạ tầng liên quan đến tổ hợp tên lửa Oreshnik của Nga tại bãi thử Kapustin Yar, thuộc vùng Astrakhan. Đây được xem là một trong những đòn đánh sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ đầu xung đột.

Theo tuyên bố công bố ngày 5/2, các cuộc tấn công đã đánh trúng nhiều công trình dạng nhà chứa, nơi Nga sử dụng để chuẩn bị trước khi phóng các loại tên lửa đạn đạo tầm trung. Ukraine cho biết đã sử dụng các hệ thống tấn công tầm xa do trong nước phát triển, trong đó có tên lửa FP-5 “Flamingo”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định: “Trong suốt tháng 1/2026, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thực hiện thành công một loạt đòn đánh nhằm vào tổ hợp nhà chứa phục vụ công tác chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo tầm trung tại bãi thử Kapustin Yar”. Theo phía Ukraine, ít nhất một nhà chứa bị hư hại nặng, trong khi một số cơ sở khác chịu mức độ thiệt hại khác nhau, buộc Nga phải sơ tán một phần nhân sự khỏi khu vực.

Ảnh minh họa tên lửa phóng đại diện các vụ phóng từ khu thử (không trực tiếp là ảnh vệ tinh)

Các mục tiêu bị tập kích được cho là liên quan trực tiếp tới hạ tầng hỗ trợ hệ thống tên lửa Oreshnik - loại vũ khí Nga đang thử nghiệm và chuẩn bị triển khai. Ukraine nhấn mạnh các đòn tấn công này nằm trong chiến dịch rộng lớn nhằm làm gián đoạn năng lực tấn công tầm xa và chuỗi chuẩn bị phóng tên lửa của Nga.

Đáng chú ý, các nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) sau đó đã đưa ra những bằng chứng củng cố tuyên bố của Ukraine. Dữ liệu ảnh vệ tinh và phân tích hiện trường cho thấy dấu hiệu thiệt hại tại Kapustin Yar trong đêm 27-28/1, đặc biệt là khu vực gần bãi phóng số 105. Đây được xem là một trong số ít các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga được xác nhận tương đối rõ ràng bằng nguồn mở.

Ukraine cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa FP-5 “Flamingo”, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi hệ thống này được thừa nhận công khai đã tham chiến. Theo các đánh giá của Ukraine và OSINT, đây là lần thứ năm FP-5 được sử dụng trong thực chiến, đồng thời là lần triển khai ở cự ly xa nhất từ trước đến nay - ước tính khoảng 650 km tính từ khu vực do Ukraine kiểm soát.

Ảnh thực tế từ xưởng sản xuất của tên lửa “Flamingo” - được công bố tại một cơ sở của Fire Point ở Ukraine.

Phía Nga hiện chưa xác nhận thiệt hại tại bãi thử Kapustin Yar và cũng chưa đưa ra bình luận chi tiết. Truyền thông và các blogger quân sự thân Nga gần như im lặng về sự việc, bất chấp việc trước đó từng đề cập tới các đòn tấn công tầm xa của Ukraine trong lãnh thổ Nga.

Kapustin Yar là một trong những bãi thử tên lửa quan trọng nhất của Nga, nơi tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không và nhiều hệ thống vũ khí chiến lược khác. Việc hạ tầng tại đây bị tấn công, dù ở mức độ nào, cũng có thể ảnh hưởng tới tiến độ thử nghiệm và mức độ sẵn sàng của các năng lực tấn công tầm xa của Nga, đồng thời phản ánh rõ sự mở rộng đáng kể của khả năng tấn công chiến lược do Ukraine tự phát triển.