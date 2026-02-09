Hà Nội

Quân sự

Các đòn tấn công của Ukraine làm gián đoạn thử nghiệm tên lửa Nga

Ukraine đã tấn công các cơ sở tại Kapustin Yar, ảnh hưởng đến tiến trình thử nghiệm và sẵn sàng của hệ thống tên lửa Nga, mở rộng khả năng chiến lược của Kyiv.

Nguyễn Cúc

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một loạt đòn tấn công tầm xa trong tháng 1/2026, nhắm vào hạ tầng liên quan đến tổ hợp tên lửa Oreshnik của Nga tại bãi thử Kapustin Yar, thuộc vùng Astrakhan. Đây được xem là một trong những đòn đánh sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ đầu xung đột.

Theo tuyên bố công bố ngày 5/2, các cuộc tấn công đã đánh trúng nhiều công trình dạng nhà chứa, nơi Nga sử dụng để chuẩn bị trước khi phóng các loại tên lửa đạn đạo tầm trung. Ukraine cho biết đã sử dụng các hệ thống tấn công tầm xa do trong nước phát triển, trong đó có tên lửa FP-5 “Flamingo”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định: “Trong suốt tháng 1/2026, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thực hiện thành công một loạt đòn đánh nhằm vào tổ hợp nhà chứa phục vụ công tác chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo tầm trung tại bãi thử Kapustin Yar”. Theo phía Ukraine, ít nhất một nhà chứa bị hư hại nặng, trong khi một số cơ sở khác chịu mức độ thiệt hại khác nhau, buộc Nga phải sơ tán một phần nhân sự khỏi khu vực.

0x0.jpg
Ảnh minh họa tên lửa phóng đại diện các vụ phóng từ khu thử (không trực tiếp là ảnh vệ tinh)

Các mục tiêu bị tập kích được cho là liên quan trực tiếp tới hạ tầng hỗ trợ hệ thống tên lửa Oreshnik - loại vũ khí Nga đang thử nghiệm và chuẩn bị triển khai. Ukraine nhấn mạnh các đòn tấn công này nằm trong chiến dịch rộng lớn nhằm làm gián đoạn năng lực tấn công tầm xa và chuỗi chuẩn bị phóng tên lửa của Nga.

Đáng chú ý, các nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) sau đó đã đưa ra những bằng chứng củng cố tuyên bố của Ukraine. Dữ liệu ảnh vệ tinh và phân tích hiện trường cho thấy dấu hiệu thiệt hại tại Kapustin Yar trong đêm 27-28/1, đặc biệt là khu vực gần bãi phóng số 105. Đây được xem là một trong số ít các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga được xác nhận tương đối rõ ràng bằng nguồn mở.

Ukraine cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa FP-5 “Flamingo”, đánh dấu một trong những lần hiếm hoi hệ thống này được thừa nhận công khai đã tham chiến. Theo các đánh giá của Ukraine và OSINT, đây là lần thứ năm FP-5 được sử dụng trong thực chiến, đồng thời là lần triển khai ở cự ly xa nhất từ trước đến nay - ước tính khoảng 650 km tính từ khu vực do Ukraine kiểm soát.

273ab7a72013cccb1279be5a19c86160.jpg
Ảnh thực tế từ xưởng sản xuất của tên lửa “Flamingo” - được công bố tại một cơ sở của Fire Point ở Ukraine.

Phía Nga hiện chưa xác nhận thiệt hại tại bãi thử Kapustin Yar và cũng chưa đưa ra bình luận chi tiết. Truyền thông và các blogger quân sự thân Nga gần như im lặng về sự việc, bất chấp việc trước đó từng đề cập tới các đòn tấn công tầm xa của Ukraine trong lãnh thổ Nga.

Kapustin Yar là một trong những bãi thử tên lửa quan trọng nhất của Nga, nơi tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không và nhiều hệ thống vũ khí chiến lược khác. Việc hạ tầng tại đây bị tấn công, dù ở mức độ nào, cũng có thể ảnh hưởng tới tiến độ thử nghiệm và mức độ sẵn sàng của các năng lực tấn công tầm xa của Nga, đồng thời phản ánh rõ sự mở rộng đáng kể của khả năng tấn công chiến lược do Ukraine tự phát triển.

Đòn tập kích Kapustin Yar cho thấy Ukraine đã vượt qua giới hạn tác chiến chiến thuật để tiếp cận năng lực răn đe ở tầm chiến dịch - chiến lược. Việc đánh vào hạ tầng chuẩn bị phóng tên lửa, thay vì mục tiêu tiền tuyến, buộc Nga phải phân tán phòng thủ và bảo vệ sâu trong lãnh thổ. Quan trọng hơn, đòn đánh này làm suy giảm nhịp độ thử nghiệm và triển khai tên lửa tầm xa, đồng thời phát đi tín hiệu rằng hậu phương chiến lược của Nga không còn hoàn toàn an toàn.

Defence Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/ukraine-strikes-oreshnik-missile-infrastructure-in-russia/
#Ukraine tấn công tầm xa #FP-5 Flamingo #Oreshnik #Kapustin Yar #tên lửa Nga #chiến tranh Ukraine

Bài liên quan

Quân sự

Có vũ khí này, Nga không cần phải dùng tên lửa đắt tiền để tấn công Ukraine

Quân đội Nga không cần triển khai tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược, phóng tên lửa hành trình đắt tiền để tấn công Ukraine khi họ có thứ vũ khí này.

1.jpg
Các cuộc tấn công của Nga, đã buộc Ukraine phải đối phó với một lượng tên lửa khổng lồ, điều mà thế giới chưa từng chứng kiến ​​trước đây. Chuyên gia hàng không Ukraine Anatoly Khrapchinsky đã chỉ ra điều này. Ông lập luận rằng, Nga không còn cần sử dụng các tên lửa đắt tiền để có thể tổ chức tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine.
2.jpg
“Hãy xem kẻ thù sẽ sử dụng gì tiếp theo, người Nga sử dụng một lượng lớn UAV tấn công tự sát Geran (Geranium); đây thực chất là tên lửa hành trình giá rẻ. Điều này đã giúp cho người Nga có thể giảm đáng kể chi phí cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình”, Khrapchinsky nhận xét.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga phô diễn khả năng tấn công chính xác tầm xa, Ukraine bất lực

Một cuộc không kích bất ngờ đã xảy ra ở gần biên giới Ukraine-Ba Lan, với những tên lửa đạt tốc độ Mach 10 lao xuống từ bầu trời.

1-2286.jpg
Giới chức Nga nói rằng, vào đêm 28/12/2025, rạng sáng 29/12/2025, Ukraine sử dụng 91 UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Novgorod; tuy nhiên lực lượng phòng không Nga hạ toàn bộ số UAV tự sát này. Ngay lập tức, Moskva ngay lập tức tuyên bố đòn tấn công trả đũa.
2.gif
Vào rạng sáng ngày 8/1 vừa qua, một cuộc không kích lớn đã xảy ra ở Lviv, Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Quân đội Nga (RFAF) đã phóng một tên lửa đạn đạo từ trường bắn Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan của Nga, tấn công khu vực Lviv, tỉnh cực tây của Ukraine, giáp với Ba Lan.
Xem chi tiết

Quân sự

Tên lửa Nightfall có ý nghĩa thế nào với Ukraine và châu Âu

Dự án Nightfall của Anh phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa, giúp Ukraine tăng cường khả năng tấn công chính xác và liên tục trên chiến trường.

Ngày 12/1/2026, Bộ Quốc phòng Anh chính thức công bố Dự án Nightfall - một chương trình tên lửa đạn đạo tấn công sâu được xếp loại mật, nhằm tăng cường đáng kể năng lực tấn công tầm xa chính xác cho Ukraine.

Động thái này phản ánh sự điều chỉnh quan trọng trong cách tiếp cận hỗ trợ quân sự của phương Tây, khi các đòn đánh chính xác tầm xa ngày càng giữ vai trò trung tâm trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Xem chi tiết

