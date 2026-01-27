Có vũ khí này, Nga không cần phải dùng tên lửa đắt tiền để tấn công Ukraine

Quân đội Nga không cần triển khai tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược, phóng tên lửa hành trình đắt tiền để tấn công Ukraine khi họ có thứ vũ khí này.
Mẫu SUV nhỏ gọn hút khách nhất của Toyota là RAV4 được cho là sẽ có thêm một biến thể chạy điện hoàn toàn và dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2027 tới.
Toàn bộ phần mái và mặt tiền của căn nhà gỗ nhỏ đều được phủ kín bởi màu cam rực rỡ của loài hoa chùm ớt.
Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi lên đồ đồng điệu dạo chơi Hà Nội. Hoa hậu Jennifer Phạm diện trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao.
Xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, Chao khiến netizen xuýt xoa bởi vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng, thành công ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến công chúng trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện crop-top khoe eo thon trong biệt thự tại TP HCM.
Hà Khẩu là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch tự túc 2 ngày 1 đêm với chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn, ẩm thực đa dạng và nhiều góc check-in hấp dẫn.
Từ nay đến cuối tháng Chạp, 4 con giáp này có thể tận dụng thời cơ để nâng cao vị thế và đạt thành tựu mới.
Vườn quốc gia Keoladeo là thiên đường chim nước nổi tiếng thế giới, nơi hệ sinh thái đất ngập nước được bảo tồn giữa môi trường khô hạn của miền Bắc Ấn Độ.
Nữ ca sĩ Hòa Minzy cho biết, lòng tin của nhạc sĩ Huy Tuấn dành cho cô vào 12 năm trước là không sai.
Căn phòng bí mật với các ống dẫn hé lộ việc sử dụng chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước được tìm thấy ở Peru.
Đừng chỉ nhìn cấu hình khi mua smartphone, một thao tác đơn giản trong 5 phút có thể giúp bạn tránh hối hận vì “ném tiền qua cửa sổ”.
Một nghiên cứu mới cho thấy sao Hỏa có thể từng là một "hành tinh xanh" với đại dương có diện tích tương đương với Bắc Băng Dương ngày nay.
Jenny Yến vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung bộ ảnh bikini bên hồ bơi, phô diễn trọn vẹn những đường cong quyến rũ và thần thái tựa búp bê sống.
Theo truyền thông Thái Lan, mẫu xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator HEV hoàn toàn mới dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay với động cơ Full Hybrid HEV 1.6L.
Mới đây, Phạm Thoại bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trên mạng xã hội.
Chiếc xe cơ bắp Ford Mustang Dark Horse SC sử dụng động cơ V8 tăng áp 5.2 lít và theo đại diện hãng xe Mỹ, nó sẽ bơm ra công suất tối đa hơn 700 mã lực.
Thời gian gần đây, "hot girl ảnh thẻ" Lê Lý Lan Hương tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh luyện tập pickleball.
Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025, Chelsea Fernandez có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, người đẹp từ Việt Nam trở về Philippines.
Chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng Android nên xóa ngay 6 ứng dụng chứa mã độc gian lận quảng cáo để tránh hao pin, tốn dữ liệu và bị theo dõi ngầm.
Mới đây, Vân Tiny – con dâu của “ông trùm điện tử Sài Gòn” – thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh diện áo dài truyền thống với phong cách cổ điển.