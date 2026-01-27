Hà Nội

Có vũ khí này, Nga không cần phải dùng tên lửa đắt tiền để tấn công Ukraine

Quân đội Nga không cần triển khai tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược, phóng tên lửa hành trình đắt tiền để tấn công Ukraine khi họ có thứ vũ khí này.

Tiến Minh
Các cuộc tấn công của Nga, đã buộc Ukraine phải đối phó với một lượng tên lửa khổng lồ, điều mà thế giới chưa từng chứng kiến ​​trước đây. Chuyên gia hàng không Ukraine Anatoly Khrapchinsky đã chỉ ra điều này. Ông lập luận rằng, Nga không còn cần sử dụng các tên lửa đắt tiền để có thể tổ chức tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine.
“Hãy xem kẻ thù sẽ sử dụng gì tiếp theo, người Nga sử dụng một lượng lớn UAV tấn công tự sát Geran (Geranium); đây thực chất là tên lửa hành trình giá rẻ. Điều này đã giúp cho người Nga có thể giảm đáng kể chi phí cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình”, Khrapchinsky nhận xét.
Chuyên gia Khrapchinsky nhấn mạnh rằng, Quân đội Nga (RFAF) sẽ không cần phải điều tàu chiến ra khơi, hay nâng cấp máy bay chiến lược để phóng tên lửa. Họ không cần thiết phải sử dụng các tên lửa Kh-101 đắt tiền, có giá hàng triệu USD; người Nga chỉ cần sử dụng UAV tự sát Geranium, rẻ hơn nhiều. và đó là một mối đe dọa lớn.
Chiến thuật hiện nay của RFAF, là sử dụng đồng thời tới vài trăm UAV Geran, trong một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Chiến thuật như vậy không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là năng lượng, mà còn làm giảm đáng kể khả năng phòng không của Ukraine.
Ngay cả Kiev cũng đã thừa nhận, họ hầu như không có phương tiện nào để đánh chặn UAV Geran của Nga. Cũng cần nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tập kích đường không của RFAF, đều có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục đối với hệ thống năng lượng của Ukraine.
Kiev cũng đã xác nhận việc mất hai máy bay trực thăng, thuộc lực lượng săn UAV của Quân đội Ukraine. Thông tin này được đưa ra bởi Serhiy Beskrestnov, cố vấn mới của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và là chuyên gia về máy bay không người lái (UAV), biệt danh Flash.
Beskrestnov xác nhận vụ tấn công của hai chiếc UAV Geran-2 vào các máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8 ở vùng Kirovohrad. Hơn nữa, theo chuyên gia này, đây là lần đầu tiên người Nga sử dụng UAV Geranium, được điều khiển thông qua hệ thống Starlink của Mỹ. Flash đã đi đến kết luận này, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng video về các vụ tấn công trực thăng.
Theo ông Beskrestnov, các trắc thủ điều khiển UAV Geran của Nga đã sử dụng vệ tinh của Mỹ để nhắm mục tiêu, vì không có UAV chuyển tiếp nào ở gần số UAV Geran. Tuy nhiên, các UAV Geran tự động phát hiện mục tiêu và sau đó chuyển sang chế độ điều khiển thủ công, bởi các trắc thủ điều khiển UAV.
“Chúng ta thấy khả năng tự động xác định mục tiêu và nhắm mục tiêu thủ công dựa trên hình ảnh. Nhưng không có UAV nào ở gần đó để tạo ra mạng lưới vô tuyến dạng lưới. Tôi kết luận rằng chúng ta đang chứng kiến ​​lần đầu tiên UAV Geran được sử dụng bằng hệ thống vệ tinh Starlink.
Hệ thống Starlink gắn trên UAV Geran, đóng vai trò như "mắt thần" giúp người điều khiển cách xa hàng trăm km có thể kết nối với camera của UAV, qua đó truyền tín hiệu từ thời gian thực. Các UAV Geran trước đây thường được nạp tọa độ vào bộ nhớ trước và tấn công mục tiêu theo kế hoạch.
Như ông Beskrestnov nhấn mạnh, các UAV Geran của Nga bay ở độ cao thấp nên không bị radar phát hiện. Đây chính là chìa khóa dẫn đến việc tiêu diệt thành công hai "trực thăng Mi săn lùng máy bay không người lái" của Ukraine.
Ukraine từ lâu đã bày tỏ quan ngại về việc Nga sử dụng hệ thống internet vệ tinh của công ty Mỹ SpaceX. SpaceX phủ nhận việc hoạt động tại Nga và cho biết họ áp dụng các biện pháp định vị địa lý để chặn truy cập tại quốc gia này. Tuy nhiên, Ukraine nghi ngờ Nga có thể mua Starlink thông qua một bên thứ ba.
“Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với chúng tôi. Các UAV sử dụng kiểu điều khiển này (qua mạng Internet Starlink), không bị chế áp bởi tác chiến điện tử và có thể đánh trúng mục tiêu một cách chính xác dưới sự điều khiển của người vận hành từ Nga", ông Beskrestnov cho biết thêm.
Nga cũng đang tích cực phát triển mạng Starlink của riêng mình, vào tuần trước, Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Bakanov thông báo, hoạt động sản xuất hàng loạt thiết bị đầu cuối truy cập Internet băng thông rộng, tương tự Starlink, sẽ được triển khai tại Nga trong năm 2026.
Tiến Minh
Topcor
#UAV Geran-2 #Starlink #tên lửa Nga #xung đột Ukraine #Quân đội Nga #UAV cảm tử

