Các biện pháp tự nhiên giúp giảm giãn tĩnh mạch

Các cách đơn giản như xoa bóp, hạn chế đứng lâu và dùng vớ áp lực để giảm thiểu các triệu chứng và cải thiện lưu thông máu hiệu quả, giảm giãn tĩnh mạch.

Suy giãn tĩnh mạch nói chung là tình trạng các tĩnh mạch bị giãn rộng, phồng lên nổi rõ ràng dưới da. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là những dải mạch máu màu tím hoặc xanh đậm, nổi rõ trên da. Tình trạng này thường xuất hiện ở chi dưới, đôi khi gặp ở cả trực tràng hoặc âm hộ.

Bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch sâu có thể giảm triệu chứng đau và khó chịu tạm thời bằng cách nằm nghỉ, gác chân lên cao để giảm máu dồn xuống chân.

Suy giãn tĩnh mạch khá thường gặp ở người trưởng thành.

Nếu bạn chỉ trải qua tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, bạn có thể thực hiện những cách tự nhiên chữa giãn tĩnh mạch sau đây để giảm bớt tình trạng này:

Kê cao chân lên

Việc nâng cao độ cao của chân so với mức tim nhiều lần trong ngày là một biện pháp đơn giản để giảm các triệu chứng của giãn tĩnh mạch. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách nằm xuống và đặt một số gối dưới chân.

Với trạng thái giãn tĩnh mạch từ nhẹ đến trung bình, việc tăng độ cao của chân sẽ giúp cải thiện sự lưu thông máu trở về tim và giảm sưng nề của các tĩnh mạch.

Kiểm soát cân nặng

Tình trạng thừa cân hoặc béo phì đóng vai trò quan trọng, là một trong những yếu tố nguy cơ chính của bệnh giãn tĩnh mạch. Khi bạn có cân nặng lớn, các tĩnh mạch gặp khó khăn trong việc đẩy máu trở về tim, theo thời gian sẽ gây ra tình trạng giãn tĩnh mạch. Việc kiểm soát cân nặng giúp tĩnh mạch dễ dàng đưa máu trở lại tim và ngăn chặn sự xuất hiện của các giãn tĩnh mạch mới. Đây chính là một trong 8 cách tự nhiên chữa giãn tĩnh mạch hiệu quả mà bạn cần áp dụng.

Hoạt động vận động

Hãy thử nghiệm bất kỳ bài tập vận động nào tác động đến cơ bắp ở phần chân của bạn. Những cơ bắp này chơi một vai trò quan trọng trong việc đẩy máu từ tĩnh mạch trở lại tim, đối mặt với hiệu ứng của lực hấp dẫn. Bằng cách rèn luyện cơ bắp ở chân, bạn cũng giúp ngăn chặn sự hình thành các vết đỏ giãn tĩnh mạch mới.

Hạn chế thời gian đứng hoặc ngồi

Nếu lối sống ít hoạt động hoặc công việc yêu cầu bạn phải ngồi trong thời gian dài, rủi ro mắc bệnh giãn tĩnh mạch sẽ tăng lên.

Do đó, việc làm tốt nhất là tránh giữ một tư thế đứng hoặc ngồi trong thời gian dài. Bạn nên tạm nghỉ sau mỗi khoảng 30 phút, đứng lên và vận động. Việc đi bộ sẽ giúp cơ chân tăng cường việc đưa máu trở về tim, có thể thực hiện được tại nhà hoặc nơi làm việc, giúp cải thiện sự lưu thông máu ở chân.

Sử dụng vớ áp lực

Các sản phẩm vớ áp lực đa dạng về màu sắc, kích thước, kiểu dáng, áp lực và chiều dài, được thiết kế để ôm sát các cơ bắp ở phần chân, giúp cải thiện sự lưu thông máu trở về tim. Ngoài ra, vớ áp lực cũng đóng vai trò giảm đau, sưng và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến tình trạng giãn tĩnh mạch.

Đối với phụ nữ mang thai có triệu chứng giãn tĩnh mạch, việc sử dụng vớ áp lực có thể thực hiện trong suốt thời kỳ thai nghén. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên thảo luận với bác sĩ trước khi áp dụng biện pháp này.

Mang vớ y khoa (vớ áp lực) là một trong những cách trị giãn tĩnh mạch chi dưới tại nhà. Ảnh minh họa/Internet

Thêm vào chế độ ăn thực phẩm giàu Flavonoid

Việc bổ sung vào chế độ ăn các thực phẩm chứa Flavonoid cũng là một trong 8 cách tự nhiên chữa giãn tĩnh mạch được nhiều người áp dụng, hỗ trợ tốt trong việc cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch.

Flavonoid đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quá trình lưu thông máu, giúp máu chảy mạnh mẽ và giảm khả năng bị chệch trong các tĩnh mạch. Điều này có thể giảm áp lực trong tĩnh mạch và từ đó giảm tình trạng giãn tĩnh mạch. Một số thực phẩm chứa flavonoid bao gồm hành tây, rau bina, ớt chuông, bông cải xanh, anh đào, nho, cam quýt, táo, việt quất, tỏi và gừng.

Không mặc quần áo chật

Việc mặc quần áo ôm sát có thể gây giảm lưu lượng máu trở về tim từ tĩnh mạch. Nên chọn lựa quần áo rộng rãi có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu mà không hạn chế sự cung cấp máu cho các khu vực dưới cơ thể. Ngoài ra, việc chọn giày bệt thay vì giày cao gót cũng đóng vai trò giảm nhẹ các triệu chứng và rủi ro về tình trạng giãn tĩnh mạch.

Xoa bóp, mát-xa

Sử dụng kỹ thuật mát-xa nhẹ nhàng ở các khu vực bị ảnh hưởng, giúp kích thích sự lưu thông máu trong các tĩnh mạch. Tuy nhiên, điều quan trọng là tránh áp dụng áp lực trực tiếp lên tĩnh mạch, để tránh làm tổn thương các mô mảnh.