Cá rô đồng xếp hàng trên đường, dấu hiệu thiên tai hay phản xạ sinh tồn?

Nhiều người cảm thấy bất ngờ, thích thú khi xem video ghi lại cảnh đàn cá xếp hàng trật tự di chuyển trên đường. Liệu đây có phải điềm báo thiên tai?

Dư luận Trung Quốc xôn xao trước video ghi lại cảnh một đàn cá màu đen đang di chuyển trên con đường làng lầy lội tại tỉnh Quảng Đông. Điều khiến nhiều người bất ngờ là những con cá di chuyển khá thẳng hàng.

Sau khi xem video, một số người cho rằng, đàn cá trên là cá rô đồng - một loài cá nước ngọt lưỡng cư thuộc họ Anabantidae. Loài cá này có khả năng bò lên mặt đất lầy lội sau mưa.

Cá rô đồng thường sống ở những vùng nước như ao, kênh rạch. Thức ăn của chúng gồm các sinh vật thủy sinh cực nhỏ, bao gồm cả cá và tôm nhỏ. Loài cá rô này có bộ mang phát triển cao nên chúng có thể hít thở không khí và sống sót sau thời gian dài ở môi trường không có nước. Kỷ lục về thời gian sống lâu nhất của cá rô leo trên cạn là 6 ngày.

Đàn cá rô đồng di chuyển khá thẳng hàng trên đường.

Nổi tiếng với khả năng di chuyển trên cạn, cá rô đồng có thể băng qua đường sau mưa để tìm kiếm môi trường sống mới.

Theo các nhà khoa học, cá rô đồng có thể sống sót mà không cần đến nước trong thời gian ngắn nhờ cơ quan hô hấp độc đáo. Cơ quan phức tạp này bao gồm nhiều mạch máu cuộn lại thành nếp gấp để tối đa hóa diện tích bề mặt, giúp cá giữ lại lượng oxy chúng đã lấy được khi còn ở dưới mặt nước. Ngoài ra, cá rô đồng còn có vây bụng cứng cùng nhiều gai sắc giúp chúng di chuyển dễ dàng khi ở trên cạn. Đây là khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc của loài cá này.