Ca ghép gan từ người cho chết não giúp bé 3 tuổi hồi sinh

Bệnh nhi 3 tuổi mắc teo đường mật nặng được cứu sống bằng ca ghép gan hiến tặng từ người chết não, mở ra hy vọng mới cho các bệnh lý gan mật trẻ em.

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho chết não đầu tiên cho bệnh nhi 3 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh. Ca phẫu thuật được thực hiện từ nguồn tạng của một người hiến đã chết não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thành công của ca ghép là sự phối hợp giữa các bệnh viện, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và sự hỗ trợ của nhiều đơn vị có liên quan, nhằm nhanh chóng cứu sống bé gái (3 tuổi, ở Hưng Yên).

Bệnh nhi được phát hiện mắc teo đường mật từ khi mới sinh ra, đã được phẫu thuật Kasai (phẫu thuật điều trị teo đường mật) lúc 2,5 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chức năng thoát mật của gan dần suy giảm, xơ gan tiến triển nặng, khiến trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vì vậy, các bác sĩ xác định ghép gan là cơ hội duy nhất để cứu sống trẻ.

Sau ghép gan sức khoẻ của bé gái đang dần hồi phục /Ảnh BV

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương số lượng trẻ mắc các bệnh lý gan mật nặng có chỉ định ghép gan ngày càng nhiều. Trong khi đó, nguồn gan hiến cho trẻ em còn rất hạn chế. Nguồn gan từ người cho sống - thường là bố mẹ hoặc người thân của bệnh nhi vẫn là lựa chọn chính. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhi này, dù đã sàng lọc nhiều thành viên trong gia đình, nhưng không tìm được người phù hợp để hiến gan.

Ngày 13/11, Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về một trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, gia đình người bệnh chết não đã đồng ý hiến tạng, trong đó có phần gan trái phù hợp với bệnh nhi. Đây chính là một tia hy vọng quý giá giữa hoàn cảnh cấp bách.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép gan cho bệnh nhi. Ảnh BV

Ngay sau khi nhận được thông tin, có nguồn hiến tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương đã hội chẩn và kích hoạt toàn bộ các nhóm chuyên môn. Ngay trong đêm bệnh viện đã cử một ê-kíp từ Bệnh viện Nhi Trung ương vượt gần 2.000 km vào Cần Thơ để tiếp nhận gan hiến.

Với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, lực lượng cảnh sát giao thông và Vietnam Airlines, mọi công đoạn đều được thực hiện nhịp nhàng để rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển tạng ra Hà Nội, chạy đua với thời gian để ghép gan cứu trẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi tại Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa. Đến ngày thứ sáu sau ghép, chức năng gan tiến triển tốt. Trẻ đã tự thở, huyết động ổn định, tỉnh táo, không còn vàng da và bắt đầu được cho ăn trở lại.

Mẹ bé gái chia sẻ, con mắc bệnh nặng từ khi mới sinh, lúc nào gia đình cũng trong tâm trạng lo lắng. Cho đến hôm nay nhìn thấy con hồi phục mỗi ngày từ mảnh gan ghép được hiến tặng, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Gia đình biết ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và người hiến tặng gan rất nhiều vì đã giúp cháu được sống một cuộc đời mới...

Theo PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã có gần 20 năm triển khai ghép gan, với 87 ca đều từ người hiến sống. Ca ghép từ người cho chết não lần này đặt ra nhiều thách thức như khó đánh giá trực tiếp tình trạng gan của người hiến, yêu cầu lấy - vận chuyển - ghép tạng trong thời gian cực ngắn, nguy cơ biến chứng sau mổ cao hơn. Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa và hỗ trợ từ các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca ghép đã diễn ra thuận lợi.

Thành công của ca ghép gan từ người cho chết não đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Trung ương không chỉ mang lại cơ hội sống cho bé gái 3 tuổi này mà còn mở ra thêm hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh lý suy gan giai đoạn cuối. Mỗi lá gan, quả thận hay trái tim được hiến tặng đều mang đến cơ hội sống mới cho những người bệnh đang ở ranh giới sinh tử. Với trẻ em, điều đó càng đặc biệt ý nghĩa, bởi sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ.