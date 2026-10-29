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Doanh nghiệp

Bước vào 'thế giới đảo ngược' mùa Halloween tại Phú Quốc

Không gian gợi liên tưởng đến một “Thị trấn Hoàng Hôn lộn ngược”, đồ uống sáng tạo và không gian lý tưởng cho việc hóa trang khiến Apollo Cafe trở thành điểm hẹn đáng thử tại Phú Quốc dịp Halloween.

PV

Lạc vào “Thị trấn Hoàng Hôn lộn ngược”

Theo khảo sát Travel Predictions 2026 của Booking.com với hơn 29.000 du khách tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, 71% người được hỏi cho biết họ hứng thú với những điểm đến lấy cảm hứng từ các thế giới kỳ ảo. Xu hướng tìm kiếm trải nghiệm giàu tính nhập vai và thoát ly thực tại này cũng phần nào lý giải sức hấp dẫn của những không gian kiến trúc siêu thực trong các mùa lễ hội như Halloween.

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Apollo Cafe nằm giữa Thị trấn Hoàng Hôn, gây chú ý với kiến trúc khác lạ.

Apollo Cafe tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc có sẵn chất liệu cho một trải nghiệm như vậy. Từ Quảng trường Apollo bước vào quán, du khách bắt gặp tháp đồng hồ - biểu tượng của Thị trấn Hoàng Hôn treo ngược trên trần - một chi tiết đủ khiến người ta dừng chân, ngước nhìn và tò mò về thế giới vừa mở ra trước mắt.

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Kiến trúc “Thị trấn Hoàng Hôn lộn ngược” tạo nên một thế giới thị giác khác thường, nơi tháp đồng hồ - biểu tượng của Thị trấn Hoàng Hôn treo ngược trên trần nhà.

Dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, hình ảnh kiến trúc quen thuộc được đặt trong một trật tự khác thường, gợi cảm giác như bước vào câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên.

Vào dịp Halloween, bối cảnh ấy càng có đất để phát huy sức hút. Trang phục phù thủy, phong cách quý cô cổ điển hay một diện mạo bí ẩn đều tìm được sự kết nối với kiến trúc xung quanh. Du khách cũng không cần chuẩn bị quá cầu kỳ. Một bộ đồ đen, chiếc mũ rộng vành hoặc điểm nhấn ở cách trang điểm đã có thể tạo nên hình ảnh thú vị khi đặt vào đúng khung hình.

Những lọ “thần dược” mang tên Coffee Mixology

Tinh thần kỳ ảo ấy tiếp tục được nối dài tại quầy bar. Giữa không gian khác lạ của Apollo, những thao tác đong, rót và phối trộn của barista dễ gợi liên tưởng đến bàn thử nghiệm của các “nhà giả kim”. Coffee Mixology, với sự kết hợp giữa cà phê, thảo mộc và trái cây, mang đến một cách thưởng thức phù hợp với tâm thế muốn thử điều mới trong ngày lễ hóa trang.

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Coffee Mixology kết hợp cà phê, thảo mộc và trái cây, biến những ly đồ uống thành một phần của trải nghiệm thị giác trong không gian Halloween tại Apollo Cafe.

Điểm thú vị của những ly “thần dược” này nằm ở cả hương vị lẫn hình thức. Cà phê quen thuộc có thêm những sắc thái mới qua cách phối nguyên liệu, còn màu sắc đồ uống góp phần hoàn thiện bối cảnh trên bàn. Một ly nước đặt cạnh chiếc mũ phù thủy hay phụ kiện hóa trang cũng có thể trở thành chi tiết thú vị trong bộ ảnh Halloween. Bên cạnh cà phê, sắc tím của việt quất hay vàng cam của sinh tố xoài mang đến những lựa chọn khác cho cuộc hẹn. Khi bánh ngọt Pháp và đồ uống được dọn ra, du khách có thêm lý do để ngồi lại, trò chuyện và ngắm những bức hình vừa chụp.

Cuối chiều là thời điểm phù hợp để ghé Apollo Cafe. Từ quán nhìn ra quảng trường Apollo với thác nước thần mặt trời, những con phố mang phong cách Địa Trung Hải dần được nhuộm trong ráng chiều. Buổi tối, Apollo còn có sức hút từ tầm nhìn ngắm pháo hoa của các show diễn đẳng cấp quốc tế tại Thị trấn Hoàng Hôn. Từ không gian quán, du khách có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa dõi theo những chùm sáng bung nở trên bầu trời biển đêm. Cuộc hẹn Halloween nhờ đó có thêm một điểm nhấn rực rỡ để chờ đợi.

Từ buổi chiều khám phá “thế giới đảo ngược” đến tối ngắm pháo hoa, Apollo mang đến nhiều lý do để khách nán lại. Bối cảnh khác lạ cho những ý tưởng hóa trang, bàn cà phê để bạn bè quây quần và khoảnh khắc cùng ngước nhìn bầu trời bừng sáng tạo nên một lịch trình Halloween trọn vẹn ngay giữa Thị trấn Hoàng Hôn.

#Apollo Cafe #Thị trấn Hoàng Hôn #Halloween #Du lịch Phú Quốc #Coffee Mixology

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