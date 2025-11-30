Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bức khắc ngựa 12.000 năm tại Pháp hé lộ bí ẩn khảo cổ

Kho tri thức

Bức khắc ngựa 12.000 năm tại Pháp hé lộ bí ẩn khảo cổ

Hình ảnh ngựa và hươu cao cổ tượng trưng được khắc trên đá 12.000 năm tuổi ở Pháp gây tò mò các tín đồ khảo cổ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm tiền sử ở vùng Angoulême, phía bắc Bordeaux, nước Pháp, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm tiền sử ở vùng Angoulême, phía bắc Bordeaux, nước Pháp, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một phiến đá sa thạch cổ ước tính có niên đại tới 12.000 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Cũ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một phiến đá sa thạch cổ ước tính có niên đại tới 12.000 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Cũ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Phiến đá này có kích thước dài khoảng 25 cm, rộng 18 cm và dày 3 cm. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Phiến đá này có kích thước dài khoảng 25 cm, rộng 18 cm và dày 3 cm. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Điều kỳ lạ là trên phiến đá này có khắc các họa tiết độc đáo ở cả hai mặt. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Điều kỳ lạ là trên phiến đá này có khắc các họa tiết độc đáo ở cả hai mặt. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Một mặt của phiến đá có khắc hình một phần thân con ngựa không đầu, nó bao phủ ít nhất một nửa bề mặt ở một mặt phiến đá. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Một mặt của phiến đá có khắc hình một phần thân con ngựa không đầu, nó bao phủ ít nhất một nửa bề mặt ở một mặt phiến đá. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Họa tiết chân và móng của con ngựa trông rất chân thực. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Họa tiết chân và móng của con ngựa trông rất chân thực. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Mặt còn lại có khắc hai chân của một con vật cao lớn hơn mà các chuyên gia tin rằng, đây có thể là chân của một con hươu cao cổ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Mặt còn lại có khắc hai chân của một con vật cao lớn hơn mà các chuyên gia tin rằng, đây có thể là chân của một con hươu cao cổ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Các nhà khảo cổ học mô tả đây là một khám phá cực kỳ đặc biệt. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Các nhà khảo cổ học mô tả đây là một khám phá cực kỳ đặc biệt. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Quốc gia Pháp.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Ảnh #ngựa #đá #điêu khắc #động vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT