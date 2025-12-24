Hà Nội

Màn hóa thân thành 'bà già Noel' táo bạo gây tranh cãi của hot girl xứ Trung

Cộng đồng trẻ

Màn hóa thân thành 'bà già Noel' táo bạo gây tranh cãi của hot girl xứ Trung

Hóa thân thành 'bà già Noel' với trang phục gợi cảm, táo bạo, một cô nàng hot girl xứ Trung ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trầm Phương
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp nơi, và đây cũng là thời điểm các hot girl, mẫu ảnh thi nhau "trình làng" những bộ bộ ảnh chủ đề Noel đầy màu sắc. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng hot girl nổi tiếng xứ Trung Phan Đóa Nhuế, hay còn được biết đến với nickname Doriss, đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi tung bộ ảnh hóa thân thành "bà già Noel" theo phong cách vô cùng gợi cảm và phá cách. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những bộ trang phục kín đáo hay váy dạ hội sang trọng thường thấy, Doriss chọn cho mình một bộ trang phục mang hơi hướng cosplay Bunny Girl. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện chiếc váy đỏ nhung viền lông trắng siêu ngắn, kết hợp cùng đôi tai thỏ đặc trưng và đôi tất trắng cao quá đầu gối có điểm xuyết ren điệu đà. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn táo bạo nhất chính là chi tiết dây nịt đùi màu đỏ rực rỡ và phần áo được thiết kế cắt xẻ khéo léo, giúp tôn lên vóc dáng đồng hồ cát cùng làn da trắng sứ của cô nàng giữa bối cảnh tuyết trắng xóa.(Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh của Doriss đã nhận về "cơn mưa" bình luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người hâm mộ đều trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp như búp bê của Doriss. (Ảnh: IGNV)
Một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng bộ trang phục có phần quá "mát mẻ" và không phù hợp với ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Việc kết hợp hình tượng thỏ gợi cảm với bà già Noel bị coi là làm mất đi nét ấm cúng, thánh thiện vốn có của dịp lễ này. (Ảnh: IGNV)
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Doriss gây chú ý bằng những bộ ảnh nóng bỏng. Với lợi thế gương mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn và thân hình chuẩn chỉnh, cô nàng luôn biết cách làm mới mình qua nhiều phong cách khác nhau, từ thanh thuần đến quyến rũ "nghẹt thở". (Ảnh: IGNV)
Bất chấp những tranh cãi, không thể phủ nhận độ phủ sóng của Doriss khi bộ ảnh liên tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo và Instagram. (Ảnh: IGNV)
Doriss từ trước đó đã được biết đến là một nàng mẫu theo đuổi phong cách gợi cảm, phóng khoáng. Cô nàng không ngại diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo khoe đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Phan Đóa Nhuế #bà già Noel #hot girl Trung Quốc #bộ ảnh Noel #gây tranh cãi #cosplay Bunny Girl

