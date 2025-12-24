Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Tình cũ ViruSs' ngày càng thăng hạng nhan sắc

Không còn đóng khung trong hình ảnh 'bánh bèo', Ngọc Kem thường xuyên thử sức với những phong cách khác nhau, nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Trầm Phương
Sau những ồn ào về chuyện tình cảm với anh chàng streamer ViruSs, Ngọc Kem đang chứng minh bản lĩnh của một "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Không chỉ tập trung tối đa cho sự nghiệp livestream, cô nàng còn khiến người hâm mộ bất ngờ với màn "lột xác" về phong cách thời trang và nhan sắc ngày càng thăng hạng. (Ảnh: IGNV)
Nếu trước đây, khán giả thường quen thuộc với một Ngọc Kem trong hình ảnh "công chúa" ngọt ngào, gắn liền với những bộ váy xòe hay phong cách tiểu thư điệu đà, thì hiện tại, cô nàng đã có bước chuyển mình đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh vừa được đăng tải, Ngọc Kem tiếp tục nhận về "cơn mưa" lời khen nhờ thần thái rạng rỡ và phong cách đầy cá tính. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng chọn set đồ đơn giản với áo ống đen ôm sát khoe bờ vai trần mảnh dẻ, kết hợp cùng quần nỉ xám năng động. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét gợi cảm và sự thoải mái, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Không cần tạo dáng cầu kỳ, những khoảnh khắc đời thường, biểu cảm nũng nịu hay nụ cười rạng rỡ của cô trên chiếc sofa da đen cũng đủ sức "đốn tim" người xem. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc tông màu đỏ rượu vang tôn lên làn da trắng sứ, giúp Ngọc Kem trông vừa hiện đại, vừa có chút phá cách. (Ảnh: IGNV)
Sau khoảng thời gian chia tay ồn ào, Ngọc Kem quay trở lại công việc một cách mạnh mẽ. Cô hiện là một trong những KOC/Livestreamer hàng đầu với khả năng "chốt đơn" đáng nể. (Ảnh: IGNV)
Việc liên tục xuất hiện trong các phiên livestream lớn và hợp tác với nhiều nhãn hàng cao cấp cho thấy sức hút của cô nàng chưa bao giờ giảm nhiệt. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng cũng chịu khó thường xuyên thay đổi, làm mới hình ảnh bản thân. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở lối trang điểm sắc sảo hơn mà còn ở tư duy chọn đồ. Ngọc Kem của hiện tại sẵn sàng thử sức với nhiều hình tượng khác nhau: từ năng động, cá tính với street style cho đến quyến rũ, trưởng động trong những bộ cánh tôn dáng. (Ảnh: IGNV)
Việc đa dạng hóa phong cách giúp cô thoát khỏi cái mác "một màu" và khẳng định được gu thẩm mỹ cá nhân ngày càng lên tay. (Ảnh: IGNV)
