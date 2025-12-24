Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hồ Gươm tấp nập các 'nàng thơ' xúng xính đi chụp áo dài đón Tết

Cộng đồng trẻ

Hồ Gươm tấp nập các 'nàng thơ' xúng xính đi chụp áo dài đón Tết

Dù còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng rất nhiều cô nàng đã rủ nhau xuống phố, thướt tha áo dài để chụp bộ ảnh Tết sớm.

Trầm Phương
Dù còn khoảng hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí xuân đã bắt đầu len lỏi khắp các góc phố Hà Nội.
Dù còn khoảng hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí xuân đã bắt đầu len lỏi khắp các góc phố Hà Nội.
Dạo một vòng khu vực hồ Hoàn Kiếm, không khó để bắt gặp hình ảnh rất nhiều cô nàng đã rủ nhau xuống phố, diện những tà áo dài thướt tha để thực hiện bộ ảnh Tết sớm, tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và thơ mộng.
Dạo một vòng khu vực hồ Hoàn Kiếm, không khó để bắt gặp hình ảnh rất nhiều cô nàng đã rủ nhau xuống phố, diện những tà áo dài thướt tha để thực hiện bộ ảnh Tết sớm, tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và thơ mộng.
Từ những bộ áo dài truyền thống kín đáo, sang trọng đến những thiết kế cách tân hiện đại, trẻ trung, tất cả đều góp phần tô điểm cho vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô.
Từ những bộ áo dài truyền thống kín đáo, sang trọng đến những thiết kế cách tân hiện đại, trẻ trung, tất cả đều góp phần tô điểm cho vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô.
Phần lớn các bạn trẻ lựa chọn gam màu pastel nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh lơ, hoặc những gam màu nổi bật đặc trưng của ngày Tết như vàng, đỏ để làm nổi bật lên gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai.
Phần lớn các bạn trẻ lựa chọn gam màu pastel nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh lơ, hoặc những gam màu nổi bật đặc trưng của ngày Tết như vàng, đỏ để làm nổi bật lên gương mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai.
Không chỉ đơn thuần là dạo chơi, nhiều bạn trẻ còn đầu tư rất bài bản cho bộ ảnh đón năm mới của mình. Dọc theo các bồn hoa ven hồ hay dưới những gốc lộc vừng cổ thụ, dễ dàng bắt gặp các ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp với đầy đủ thiết bị từ máy ảnh, ống kính đến các tấm phản quang cỡ lớn để đảm bảo có được ánh sáng hoàn hảo nhất.
Không chỉ đơn thuần là dạo chơi, nhiều bạn trẻ còn đầu tư rất bài bản cho bộ ảnh đón năm mới của mình. Dọc theo các bồn hoa ven hồ hay dưới những gốc lộc vừng cổ thụ, dễ dàng bắt gặp các ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp với đầy đủ thiết bị từ máy ảnh, ống kính đến các tấm phản quang cỡ lớn để đảm bảo có được ánh sáng hoàn hảo nhất.
Tháp Rùa xa xăm, cầu Thê Húc đỏ rực hay đơn giản là những rặng liễu rủ ven hồ đều trở thành những "background" đắt giá cho các bộ ảnh.
Tháp Rùa xa xăm, cầu Thê Húc đỏ rực hay đơn giản là những rặng liễu rủ ven hồ đều trở thành những "background" đắt giá cho các bộ ảnh.
"Tranh thủ đi chụp sớm vì thời tiết Hà Nội lúc này rất đẹp, nắng nhẹ và không quá lạnh. Chụp bây giờ cũng đỡ đông hơn so với những ngày giáp Tết thực sự, giúp mình thoải mái tạo dáng hơn," một bạn trẻ chia sẻ.
"Tranh thủ đi chụp sớm vì thời tiết Hà Nội lúc này rất đẹp, nắng nhẹ và không quá lạnh. Chụp bây giờ cũng đỡ đông hơn so với những ngày giáp Tết thực sự, giúp mình thoải mái tạo dáng hơn," một bạn trẻ chia sẻ.
Sức hút của tà áo dài không chỉ dừng lại ở các bạn trẻ Việt Nam mà còn khiến nhiều du khách quốc tế thích thú.
Sức hút của tà áo dài không chỉ dừng lại ở các bạn trẻ Việt Nam mà còn khiến nhiều du khách quốc tế thích thú.
Hình ảnh các cô gái Việt dịu dàng trong trang phục truyền thống bên cạnh hồ Gươm lộng lẫy đã tạo nên một ấn tượng khó quên trong lòng du khách.
Hình ảnh các cô gái Việt dịu dàng trong trang phục truyền thống bên cạnh hồ Gươm lộng lẫy đã tạo nên một ấn tượng khó quên trong lòng du khách.
Bên cạnh những nhóm bạn thân, nhiều cặp đôi cũng lựa chọn thời điểm này để lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dưới tán cây xanh mướt, những tà áo dài tung bay trong gió nhẹ tạo nên một bức tranh bình yên, đậm chất Hà thành. (Ảnh trong bài: Vương Lộc/ Hà Nội Riviu)
Bên cạnh những nhóm bạn thân, nhiều cặp đôi cũng lựa chọn thời điểm này để lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dưới tán cây xanh mướt, những tà áo dài tung bay trong gió nhẹ tạo nên một bức tranh bình yên, đậm chất Hà thành. (Ảnh trong bài: Vương Lộc/ Hà Nội Riviu)
Trầm Phương
#Hồ Gươm #áo dài #Tết sớm #Hà Nội #du khách #nàng thơ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống