BSR tặng trang thiết bị y tế hiện đại giá 20 tỷ cho Côn Đảo

Huyện đảo Côn Đảo trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách đất liền khoảng 185 km, là địa bàn biệt lập giữa biển khơi, giao thông đi lại khó khăn đặc biệt trong mùa mưa bão nên công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, cán bộ, chiến sĩ và du khách luôn là một trong những thách thức lớn đối với địa phương.

Trước những khó khăn đó, BSR đã trích một phần kinh phí từ chương trình an sinh xã hội để tài trợ mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo. Danh mục trang thiết bị y tế do BSR tài trợ gồm nhiều hạng mục hiện đại, phục vụ cho công tác cận lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều trị bệnh nhân nặng như: hệ thống nước RO dùng trong lọc máu, máy thận nhân tạo, máy rửa quả lọc dùng trong lọc máu, hệ thống CT Scanner dưới 64 lát cắt, máy X-quang di động, hệ thống xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, máy xét nghiệm HbA1C, máy đo độ đông máu, các thiết bị rửa - sấy dụng cụ, vật tư và hóa chất y tế,... với tổng giá trị BSR tài trợ khoảng 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được đồng hành, đóng góp vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cán bộ, các lực lượng vũ trang đang sinh sống, công tác trên huyện đảo thiêng liêng này. “Côn Đảo là địa danh cách mạng đặc biệt - nơi lắng đọng nhiều đau thương trong chiến tranh, nhưng cũng là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất. Việc hỗ trợ trang thiết bị y tế hôm nay là một phần trách nhiệm và tình cảm của tập thể người lao động BSR hướng về vùng đất lịch sử, hướng về nhân dân Côn Đảo,” ông Thắng chia sẻ.

Đón nhận nguồn tài trợ ý nghĩa, Bác sĩ Lê Công Thọ -Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo cảm ơn sâu sắc Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động BSR đã dành tình cảm quý báu cho huyện Côn Đảo. Ông khẳng định, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế mà BSR đã tài trợ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chăm sóc và chữa bệnh cho quân dân trên đảo.

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo hiện là đơn vị y tế duy nhất trên đảo, đảm nhiệm chức năng khám chữa bệnh cho cư dân, ngư dân, cán bộ chiến sĩ và hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn thiếu thốn, lạc hậu thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực y tế còn mỏng, trong khi áp lực công việc ngày càng tăng do dân số và lượng khách du lịch ngày một lớn. Do đó, việc BSR tài trợ các trang thiết bị y tế hiện đại có ý nghĩa đặc biệt thiết thực, không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đơn vị, mà còn giúp Trung tâm xử lý kịp thời các ca bệnh phức tạp, giảm áp lực chuyển viện vào đất liền, góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững thế trận y tế phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội tại huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.