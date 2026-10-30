Bong bóng cổ phiếu AI Trung Quốc bốc hơi 480 tỷ USD

Cơn sốt cổ phiếu công nghệ tại Trung Quốc đang đảo chiều khi hàng loạt doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và robot mất phần lớn giá trị thị trường. Theo số liệu được công bố, chỉ số STAR50 đã giảm khoảng 40% trong chưa đầy 4 tháng, thổi bay khoảng 480 tỷ USD vốn hóa. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tình trạng định giá quá cao sau giai đoạn nhà đầu tư đổ tiền vào các lĩnh vực được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cổ phiếu các doanh nghiệp AI, bán dẫn và robot Trung Quốc đồng loạt giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng.

Đà điều chỉnh thể hiện rõ ở nhiều doanh nghiệp từng được săn đón. Cổ phiếu Unitree, nhà sản xuất robot Trung Quốc, giảm khoảng một nửa so với thời điểm lên sàn hồi tháng 8, dù lượng đăng ký mua của nhà đầu tư cá nhân từng vượt xa số cổ phiếu chào bán. Trong lĩnh vực bán dẫn, CXMT mất hơn 25% giá trị chỉ trong một tháng. MetaX Integrated Circuits và Moore Threads Technology, từng tăng lần lượt khoảng 700% và 400% trong ngày giao dịch đầu tiên năm ngoái, cũng giảm khoảng một nửa kể từ tháng 7.

Làn sóng bán tháo còn lan sang nhóm doanh nghiệp cung cấp linh kiện quang học cho trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu Zhongji Innolight và Eoptolink Technology đã giảm khoảng 60% so với các mức đỉnh hồi tháng 6 và tháng 7. Một trong những yếu tố gây sức ép là nguy cơ Mỹ hạn chế hoặc cấm các doanh nghiệp này cung cấp thiết bị cho trung tâm dữ liệu tại thị trường nước này. Bên cạnh đó, mức định giá cao và các nghĩa vụ thuế cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Unitree là một trong những doanh nghiệp robot chịu áp lực giảm giá cổ phiếu trong đợt điều chỉnh trên thị trường Trung Quốc. (Nguồn ảnh: WTWH Media)

Theo Goldman Sachs, cổ phiếu AI chiếm khoảng 42% tổng vốn hóa và 57% giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu niêm yết tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Tỷ trọng lớn khiến biến động của ngành có ảnh hưởng đáng kể đến toàn thị trường. Đáng chú ý, dù STAR50 đã giảm sâu, các cổ phiếu trong chỉ số vẫn được giao dịch ở mức khoảng 100 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất, cao hơn nhiều so với mức khoảng 30 lần của Nasdaq 100 tại Mỹ. Khoảng cách này làm gia tăng lo ngại rằng quá trình điều chỉnh có thể chưa kết thúc.

Sự suy giảm niềm tin cũng đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp công nghệ đang cần huy động vốn để mở rộng hoạt động. Một số nhà quản lý quỹ nhận định đợt bán tháo có thể khiến doanh nghiệp trì hoãn kế hoạch niêm yết, trong khi nhà đầu tư chờ mức giá hấp dẫn hơn. Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng thị trường điều chỉnh sẽ tạo cơ hội lựa chọn những doanh nghiệp có nền tảng tốt. Về dài hạn, áp lực cạnh tranh và nguy cơ các nhà sản xuất chip, nhà cung cấp AI phải giảm giá cũng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận của ngành.