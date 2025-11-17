Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bôi thuốc lá để chữa ngứa, cụ bà 61 tuổi nhập viện da bong vảy khắp người

Dị ứng do nhiều loại dị nguyên, vì vậy người bệnh không nên tự ý dùng thuốc hay bôi bất kỳ loại lá, thuốc nam, hóa chất… lên da khi xuất hiện các tổn thương.

Thúy Nga

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị dị ứng thuốc nặng do tự ý điều trị ngứa da tại nhà.

Bệnh nhân là Dương Thị L. (60 tuổi, dân tộc Tày, tỉnh Lạng Sơn) được đưa vào khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng da bong vảy, sẩn ngứa toàn thân, ngứa nhiều kèm sốt nhẹ, đầu chi có nhiều vết nứt nẻ, chảy dịch và hai chân phù nề.

thuoc-la.jpg
Tổn thương trên mặt của bệnh nhân khi nhập viện - Ảnh BVCC

Trước đó, bệnh nhân bị ngứa kéo dài nên tự điều trị tại nhà, uống thuốc không rõ loại trong 10 ngày. Cảm giác ngứa dữ dội khiến bà tưởng tượng có sâu bò trên da, từ đó tìm các loại thuốc lá, thuốc nam bôi trực tiếp lên vùng tổn thương. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà còn nặng lên.

Khi nhập viện, bệnh nhân được ghi nhận trong tình trạng toàn thân nề đỏ, nứt nẻ, bong vảy, sốt và ngứa nhiều.

Bác sĩ Phan Thị Thanh Hoa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân L cho biết, bệnh nhân được tầm soát các bệnh lý ký sinh trùng như: giun lươn, giun xoắn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn và nhỏ, sán dây lợn, sán dây chó…

thuoc-la-2.jpg
Tổn thương trên tay của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc dị ứng thuốc không rõ loại trên nền viêm da cơ địa.

Sau 5 ngày điều trị phối hợp hai chuyên khoa Dị ứng - Miễn dịch và Da liễu, tình trạng bệnh nhân được cải thiện rõ rệt: Hết sốt, giảm nề đỏ, hết sẩn ngứa, da không còn bong vảy.

thuoc-la-3.jpg
Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Bác sĩ Hoa chia sẻ tình trạng dị ứng có thể do nhiều loại dị nguyên, trong đó có khả năng liên quan đến ký sinh trùng. Một số triệu chứng của dị ứng thuốc cũng dễ bị nhầm viêm da cơ địa, vì vậy người bệnh không nên tự ý dùng thuốc hay bôi bất kỳ loại lá, thuốc nam, hóa chất… lên da khi xuất hiện các tổn thương.

Viêm da cơ địa là bệnh mạn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị và tái khám đúng chuyên khoa.

Từ trường hợp của bệnh nhân L., bác sĩ Hoa khuyến cáo, người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa nhiều, sẩn đỏ, bong da, nứt nẻ hay chảy dịch cần đi khám sớm để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Việc tự điều trị tại nhà có thể khiến tổn thương da lan rộng, gây nhiễm trùng, dị ứng nặng và kéo dài thời gian điều trị.

#Chăm sóc da và phòng tránh dị ứng #Tự điều trị và nguy cơ nhiễm trùng #Viêm da cơ địa và kiểm soát bệnh #Dị ứng thuốc và ký sinh trùng liên quan #Chẩn đoán và điều trị bệnh da mạn tính

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé gái 10 tháng tuổi bị viêm kết mạc do dị ứng thuốc nặng

Hội chứng Stevens Johnson là một thể dị ứng thuốc nặng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Một trường hợp đáng tiếc được ghi nhận tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, bé gái 10 tháng tuổi đã bị viêm kết mạc, bố mẹ tự ý mua thuốc nhỏ.

Sau nhỏ thuốc một ngày bé xuất hiện tình trạng dị ứng với các biểu hiện như ban đỏ trên mặt, lan nhanh xuống cổ và rải rác ở cẳng chân. Đi kèm với đó là hiện tượng ngứa ngáy, khiến bé thường xuyên chà xát và gãi vùng da bị ảnh hưởng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dị ứng kháng sinh, tai biến y khoa ai cũng có thể gặp

Dị ứng kháng sinh có thể xảy ra với bất kỳ ai và gây nguy hiểm chỉ trong vài phút. Đừng xem nhẹ những phản ứng bất thường khi dùng thuốc.

Trong cuộc sống hiện đại, kháng sinh được xem là cứu tinh trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, mặt trái của nó chính là nguy cơ dị ứng, một phản ứng bất thường từ hệ miễn dịch, có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào. Có người chỉ nổi mẩn nhẹ, nhưng cũng có trường hợp rơi vào sốc phản vệ nguy kịch. Điều đáng buồn là nhiều ca tai biến hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu người sử dụng hiểu đúng và hành động đúng khi liên quan đến kháng sinh.

z7157353280618-e4634b38f61b93c0e0117844c943be3c.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ban rải rác toàn thân do dùng thuốc Phenylbutazone không rõ nguồn gốc

Trên thị trường vẫn xuất hiện thuốc giảm đau, hạ sốt, trị đau xương khớp chứa Phenylbutazone, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, sốc phản vệ, suy gan, thận nguy hiểm.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh bị phản ứng dị ứng nặng do tự ý sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm có chứa hoạt chất Phenylbutazone không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, anh Nguyễn Thúc Q. (43 tuổi), trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng phát ban rải rác toàn thân, sưng đau miệng, mệt mỏi, được chẩn đoán: Hội chứng Stevens-johnson, một phản ứng dị ứng thuốc nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới