Bộ Y tế yêu cầu trực 24/24h, sẵn sàng cấp cứu nạn nhân mưa lũ tại miền Trung

Bộ Y tế đã ký ban hành công điện yêu cầu cơ sở y tế khu vực miền Trung tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Thực hiện Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công điện gửi Sở Y tế các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Trung, yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Lực lượng chức năng và nhân viên y tế di dời bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế lên tầng cao để tránh ngập. Ảnh: SKĐS

Trong công điện, Bộ Y tế cho biết, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 27/10 lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên.

Cụ thể, lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Di chuyển bệnh nhân tại khu vực ngập lụt ở Bệnh viện Trung ương Huế đến nơi an toàn. Ảnh: L.H.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế miền Trung trực 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân do mưa lũ; không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh. Các đơn vị cần chủ động dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị, nguồn điện dự phòng, đảm bảo đủ điều kiện ứng phó khi bị chia cắt hoặc ngập lụt.

Cùng với đó, tổ chức sơ tán bệnh nhân, bảo vệ tài sản, củng cố cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, triển khai phương án phòng chống phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ cũng yêu cầu giám sát, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, kịp thời xử lý ổ dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch và an toàn thực phẩm, không để dịch bùng phát.

Các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc được đề nghị báo cáo nhanh thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức và phối hợp triển khai nhiệm vụ.