Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu trực 24/24h, sẵn sàng cấp cứu nạn nhân mưa lũ tại miền Trung

Bộ Y tế đã ký ban hành công điện yêu cầu cơ sở y tế khu vực miền Trung tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Bình Nguyên

Thực hiện Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công điện gửi Sở Y tế các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Trung, yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Lực lượng chức năng và nhân viên y tế di dời bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế lên tầng cao để tránh ngập. Ảnh: SKĐS

Trong công điện, Bộ Y tế cho biết, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 27/10 lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên.

Cụ thể, lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Di chuyển bệnh nhân tại khu vực ngập lụt ở Bệnh viện Trung ương Huế đến nơi an toàn. Ảnh: L.H.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế miền Trung trực 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân do mưa lũ; không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh. Các đơn vị cần chủ động dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị, nguồn điện dự phòng, đảm bảo đủ điều kiện ứng phó khi bị chia cắt hoặc ngập lụt.

Cùng với đó, tổ chức sơ tán bệnh nhân, bảo vệ tài sản, củng cố cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, triển khai phương án phòng chống phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ cũng yêu cầu giám sát, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, kịp thời xử lý ổ dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch và an toàn thực phẩm, không để dịch bùng phát.

Các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc được đề nghị báo cáo nhanh thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức và phối hợp triển khai nhiệm vụ.

#trực cấp cứu 24/24 #mưa lũ miền Trung #Bộ Y tế yêu cầu #cấp cứu nạn nhân mưa lũ

Sống Khỏe

3 trường hợp nhiễm xoắn khuẩn vàng da nặng liên quan tiếp xúc nước bẩn sau lũ

Nhiều ca bệnh truyền nhiễm nặng tại Cao Bằng do tiếp xúc nước bẩn sau mưa lũ, cần chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời.

Số ca nhập viện sau lũ tăng cao

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng ghi nhận số ca đến khám và nhập viện tăng cao liên quan việc tiếp xúc với nước bẩn, bùn đất ô nhiễm do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11. Trong đó có 3 trường hợp bệnh diễn biến nhanh và nặng, phải chuyển tuyến Trung ương điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sống Khỏe

Sau lũ lụt, cảnh giác bệnh tật từ nước bẩn, môi trường ô nhiễm

Sau bão lũ, nước bẩn và môi trường ô nhiễm dễ gây bệnh nguy hiểm. Cẩn trọng trong sinh hoạt và vệ sinh là cách bảo vệ sức khỏe.

Bão lũ không chỉ gây ra những thiệt hại về tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng, mà còn để lại những hậu quả lâu dài về sức khỏe cộng đồng. Sau khi nước rút, môi trường xung quanh thường bị ô nhiễm nặng nề: rác thải, phân, xác động vật, hóa chất và các chất thải sinh hoạt hòa lẫn trong nước lũ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh phát triển mạnh.

Nếu không có biện pháp phòng ngừa kịp thời, dịch bệnh có thể bùng phát nhanh, đe dọa sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch yếu.

