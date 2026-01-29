Cục An toàn thực phẩm cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus Nipah qua thực phẩm

Trước nguy cơ lây truyền bệnh do virus Nipah qua thực phẩm và tiếp xúc với động vật, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa bệnh do virus Nipah trong cộng đồng.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người (đặc biệt là dơi, gia súc, vật nuôi), qua thực phẩm, vật phẩm bị nhiễm virus và lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông tới người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (kết hợp các hình thức truyền thông truyền thống và truyền thông số) về: Thông tin cơ bản bệnh do virus Nipah, đường lây truyền và các biện pháp phòng ngừa; Dấu hiệu phát hiện sớm bệnh; Các biện pháp phòng tránh lây nhiễm qua thực phẩm, trong đó khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc, chế biến, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, đặc biệt là dơi ăn quả; Không sử dụng trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật hoang dã liếm, cắn, gặm nhấm hoặc ăn dở.

Bệnh do virus Nipah có tỷ lệ tử vong lên đến 75%. Ảnh thuongtruong.com.vn

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường giám sát việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, nhất là người đến từ hoặc từng đi qua các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah.

Trường hợp phát hiện người lao động trong cơ sở thực phẩm có các dấu hiệu bất thường như sốt đột ngột, đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở, kèm theo tiền sử: Đến từ hoặc đi qua vùng đang ghi nhận ca bệnh; Tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh; Tiếp xúc với gia súc, vật nuôi ốm chết bất thường hoặc động vật hoang dã (đặc biệt là dơi); Ăn trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật cắn, gặm nhấm... cần báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương để được hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến virus Nipah trên địa bàn.