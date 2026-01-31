Các dấu hiệu cảnh báo chức năng gan suy yếu

Nhận biết các biểu hiện như da nổi mẩn, vàng da, hơi thở có mùi để phát hiện sớm các vấn đề về gan và bảo vệ sức khỏe.

Dấu hiệu bệnh gan thường không rõ ràng trong giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua. Các biểu hiện của bệnh gan như mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa hay thay đổi màu da dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, nếu không nhận diện kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành bệnh xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Một số dấu hiệu cho thấy chức năng gan suy yếu, không thể bỏ qua:

Da nổi mẩn ngứa

Một trong những chức năng quan trọng của gan là thải độc, giúp cơ thể chống lại các yếu tố độc hại như rượu bia, thực phẩm nhiễm độc, thuốc uống... bằng cách chuyển hóa, làm giảm độc tính, biến các chất độc thành chất không độc hoặc ít độc hơn rồi thải ra ngoài qua phân và nước tiểu.

Do vậy, một khi chức năng gan bị suy giảm, khả năng này cũng giảm theo, làm chất độc tích tụ lại và đào thải qua da. Các triệu chứng bộc phát như nổi mẩn ngứa, mụn nhọt, phát ban từng mảng. Triệu chứng này dễ gây lầm tưởng với dị ứng da thông thường.

Vàng da

Đây là dấu hiệu khá đặc trưng khi chức năng gan suy giảm. Vàng da là triệu chứng nặng cho thấy có tổn thương tắc mật trong hoặc ngoài gan. Bilirubin do gan sản xuất bình thường được dự trữ ở túi mật sau đó đổ vào tá tràng giúp tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, nếu có tình trạng tổn thương gan và đường mật, bilirubin thay vì đổ vào tá tràng sẽ được ứ đọng và hấp thu vào máu gây vàng da, vàng mắt. Những bộ phận có thể thấy rõ màu vàng là kết mạc của mắt, lòng bàn tay, bàn chân và niêm mạc lưỡi.

Hơi thở có mùi

Gan bị tổn thương sẽ không đào thải hết các chất độc như nitơ, urê, ammonia... Những chất độc này đi tới các cơ quan khác trong cơ thể, bao gồm cả phổi, làm cho hơi thở có mùi khó chịu.

Phân và nước tiểu đổi màu

Thay đổi màu sắc phân và nước tiểu là một dấu hiệu của bệnh gan ở giai đoạn nặng. Tổn thương nhu mô gan gây tắc mật trong gan dẫn đến hấp thu nhiều bilirubin vào máu, sau đó thải ra nước tiểu nhiều hơn bình thường, lượng bilirubin khiến nước tiểu có màu vàng sậm.

Tương tự, bình thường trong ruột, vi khuẩn chuyển hóa bilirubin thành urobilinogen, sau đó phần lớn được chuyển hóa thành stercobilin làm cho phân màu vàng. Tuy nhiên, khi tổn thương tắc mật hoàn toàn lượng stercobilin trong phân rất ít nên phân người bệnh có màu xám nhạt hoặc bạc màu.

Mắt có quầng thâm

Biểu hiện này thường gặp ở người bị bệnh gan mạn tính, khiến gan suy yếu trong một thời gian dài. Những bệnh nhân bị phù do gan biểu hiện đôi mắt thâm đen lại càng rõ ràng hơn.

Suy gan là tình trạng gan suy giảm chức năng do phần lớn mô gan bị tổn thương. Ảnh minh họa/Internet

Báng bụng (cổ trướng)

Đây là dấu hiệu của tình trạng xơ gan mất bù, một biến chứng nặng của bệnh gan mạn tính. Lúc này, sức khỏe của người bệnh giảm sút. Bụng người bệnh bắt đầu to do sự tích tụ dịch cổ trướng ở khoang bụng, khiến bụng to dần theo thời gian, căng nhẵn, có những mạch nổi lên ở phần bụng dưới, gây đau tức, khó thở và nặng nề cho bệnh nhân.

Nguyên nhân của biểu hiện trên là do gan bị suy giảm trầm trọng nên chức năng tổng hợp protein, lọc máu của gan cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Áp lực thủy tĩnh lên mao mạch tăng, làm nước và các chất bị đẩy ra ngoài khỏi lòng mạch. Trong khi đó, áp lực keo cũng giảm (do albumin huyết tương giảm) nên không giữ được nước và các chất trong lòng mạch, làm chúng thoát ra khoang màng bụng, hình thành cổ trướng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra sự tổn thương nặng nề ở gan như viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Da sạm màu, thâm nám bất thường

Da mặt bị xỉn màu, tối sầm, thô ráp, và có thể xuất hiện các mảng nám/rám má bất thường là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về khả năng thải độc của gan. Khi gan suy yếu, quá trình chuyển hóa sắc tố da (melanin) bị ảnh hưởng, khiến các chất độc và sắc tố không được loại bỏ mà thay vào đó tích tụ dưới da. Điều này làm cho da mặt mất đi vẻ tươi sáng và xuất hiện các vết thâm nám.