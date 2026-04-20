Chính trị

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói về lộ trình triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh kiến nghị triển khai ngày lễ từ sớm để kịp thời, đồng thời xây dựng các hoạt động văn hóa ý nghĩa.

Mai Loan

Sáng 20-4, Quốc hội thảo luận tổ với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm đó là xác lập Ngày văn hóa Việt Nam ngày 24/1.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Mai Loan.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Hải Phòng) cho biết, bà hoàn toàn thống nhất với việc xác lập Ngày Văn hoá Việt Nam 24/1. Đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần phân biệt rõ xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hoá, quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật lao động. Hai nội dung này không đồng nhất về bản chất điều chỉnh, nên không nên “gộp” trong cùng một Nghị quyết.

Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 112).

Nếu Nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật (mỗi Nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng).

“Về kỹ thuật lập pháp, điều này không bảo đảm tính minh bạch, dễ áp dụng và ổn định lâu dài”, bà Nga nêu.

Theo đó, đại biểu đoàn TP Hải Phòng cho rằng quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ, đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí.

Những yêu cầu này phù hợp với quy trình sửa đổi luật, không phải một nghị quyết chuyên đề.

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: QH.

Trong khi đó, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (TP Hà Nội) đề nghị cần thiết kế Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 trở thành một sự kiện văn hóa sáng tạo mang tính quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Theo đại biểu, ngày này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế và xã hội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Tổ sáng 20/4. Ảnh: Mai Loan.

Phát biểu tại cuộc họp Tổ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cũng nhấn mạnh, ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp lễ lớn để tổ chức các hoạt động văn hóa, qua đó vừa nâng cao trình độ tổ chức, thụ hưởng của người dân, vừa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Về lộ trình pháp lý, Bộ trưởng cho biết ban đầu dự kiến đưa nội dung này vào sửa đổi Luật Lao động tại kỳ họp thứ hai (tháng 10). Tuy nhiên, nếu chờ hoàn thành Luật sau kỳ họp thì sẽ không kịp thời gian để triển khai cho ngày 24/11 năm nay.

"Không phải đợi đến ngày đó chúng ta mới chuẩn bị, mà khi có căn cứ pháp lý, ngành phải triển khai ngay từ bây giờ. Chúng tôi đang tham mưu xây dựng khung hoạt động cho ngày 24/11 và rất mong các đại biểu ủng hộ đưa nội dung này vào Nghị quyết. Việc đưa vào sửa Luật sẽ được tính toán tiếp ở bước sau", Bộ trưởng cho hay.

Sáng 20/4, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo được xây dựng để thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo thêm nguồn lực, cơ chế đầu tư và chính sách đãi ngộ cho lĩnh vực văn hóa.

Trong tờ trình về phát triển văn hóa trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Trong tổng thể chính sách phát triển văn hóa, việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam được đặt ra nhằm tạo dấu mốc xã hội cho các hoạt động tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban nhất trí với đề xuất của Chính phủ về Ngày Văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định "người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương" liên quan trực tiếp đến pháp luật về lao động.

Theo lộ trình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Vì vậy, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị quy định nội dung này tại Bộ luật Lao động để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

#Bộ trưởng Văn hóa #Lâm Thị Phương Thanh #Ngày Văn hóa Việt Nam #thảo luận tổ 20/4

Chính trị

Loạt chính sách ưu đãi về phí, thuế phát triển văn hoá Việt Nam

Dự thảo Nghị quyết miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam được trình bày tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào sáng 20/4. 

Sáng 20/4, Quốc hội khoá XVI nghe dự thảo Nghị quyết về Phát triển văn hoá Việt Nam.

HÀNG LOẠT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ƯU ĐÃI VỀ PHÍ, THUẾ CHO VĂN HOÁ

Chính trị

Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của kỳ họp sẽ được bắt đầu từ ngày 20/4 và dự kiến kéo dài đến 23/4.

Trong ngày đầu (20/4), Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự IPU-152

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng. Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với những diễn biến hết sức phức tạp, chưa từng có.

