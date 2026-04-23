Bộ trưởng Hải quân Mỹ rời chức, Thứ trưởng Hung Cao tạm quyền

Lầu Năm Góc thông báo rằng Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan sẽ rời nhiệm sở "ngay lập tức", Thứ trưởng Hung Cao sẽ tạm quyền lãnh đạo lực lượng này.

Tuệ Minh

Ngày 22/4, Lầu Năm Góc thông báo rằng quan chức dân sự cấp cao nhất của Hải quân, Bộ trưởng Hải quân John Phelan, sẽ rời nhiệm sở, đài CNN đưa tin.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên mạng rằng ông Phelan “rời khỏi chính quyền, có hiệu lực ngay lập tức”.

Cựu đại tá Hùng Cao thành Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

“Thay mặt Bộ trưởng Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh, chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng Phelan vì những đóng góp cho Bộ và Hải quân Mỹ. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt trong chặng đường sắp tới. Thứ trưởng Hung Cao sẽ đảm nhiệm vai trò Quyền Bộ trưởng Hải quân” - ông Parnell viết trên nền tảng X.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Thứ trưởng Hung Cao sẽ trở thành quyền bộ trưởng.

Ông Hung Cao từng tham gia tranh cử Thượng viện Mỹ tại bang Virginia nhưng thất bại khi tìm cách đánh bại Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine vào năm 2024.

Ông Hung Cao là cựu sinh viên tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ. Trong sự nghiệp quân ngũ kéo dài 25 năm, ông từng tham chiến tại các khu vực chiến sự gồm Iraq, Afghanistan và Somalia.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang tiến hành các cảng của Iran trong thời gian ngừng bắn của cuộc chiến Iran. Cho đến nay, lực lượng Mỹ đã buộc 29 tàu quay trở lại cảng, đồng thời đã kiểm tra hai tàu khác.

Hiện chưa rõ nguyên nhân việc ông Phelan rời nhiệm sở.

Ông Trump cùng ông John Phelan và các phu nhân trong lễ tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Hải quân. Ảnh: The White House

Ông Phelan là một quan chức dân sự, doanh nhân, chưa từng phục vụ quân ngũ. Ông và vợ trước đây đã gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Hải quân vào năm 2025.

“Ông John sẽ là một nhân tố rất quan trọng đối với các quân nhân hải quân của chúng ta, và là một nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn ‘Nước Mỹ trước tiên’ của tôi” - ông Trump nói vào thời điểm bổ nhiệm.

Thông báo về việc ông Phelan rời nhiệm sở được đưa ra đúng vào tuần diễn ra hội nghị hàng hải thường niên quy mô lớn Sea Air Space của Liên đoàn Hải quân, tổ chức ngay bên ngoài thủ đô Washington, DC. Ông Phelan cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Hải quân đã tham dự và phát biểu tại hội nghị này.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ trong chuyến thăm hồi tháng 11/2025.
AP, The Pentagon
Quân sự - Thế giới

Hải quân Mỹ đối mặt với thiếu hụt lương thực nghiêm trọng trên tàu sân bay

Thủy thủ trên USS Abraham Lincoln đang trải qua thiếu thực phẩm, ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng chiến đấu do gián đoạn hậu cần.

Một tàu sân bay của Hải quân Mỹ hoạt động gần Iran đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, khi các tuyến hậu cần bị gián đoạn trong bối cảnh chiến dịch quân sự kéo dài tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin, thủy thủ đoàn trên tàu - được cho là tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln - đã phải đối diện với khẩu phần ăn giảm sút rõ rệt cả về chất lượng lẫn số lượng. Nhiều hình ảnh và thông tin từ gia đình binh sĩ cho thấy các bữa ăn chỉ gồm khẩu phần rất nhỏ, thiếu thực phẩm tươi và không đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Quân sự - Thế giới

Thứ bí ẩn Hải quân Mỹ cất giấu tạo nghi vấn về chương trình UFO

Vật thể bí ẩn "không rõ nguồn gốc" được giấu kín tại căn cứ hải quân Mỹ làm dấy lên nhiều câu hỏi về chương trình UFO bí mật.

Một vật thể bay không xác định (UFO) bí ẩn được cho là đã được cất giữ tại một căn cứ hải quân ít người biết đến của Mỹ ở bờ biển phía Đông trong nhiều thập kỷ, trong khi quân đội tiếp tục nghiên cứu ngược kỹ thuật để giải mã những bí mật của nó.

Một báo cáo mới cho rằng Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River ở Maryland, thường được biết đến với tên gọi Pax River, đã bí mật cất giữ một "phương tiện kỳ ​​lạ không rõ nguồn gốc", có thể từ những năm 1950.

Quân sự - Thế giới

Hai lính hải quân bị Mỹ cáo buộc bán bí mật quân sự với 12.000 USD

Hai thủy thủ là thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex bị cáo buộc bán bí mật quân sự với giá 12.000 USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng một thủy thủ hải quân nước này đã bị kết tội gián điệp vì bán bí mật quân sự cho Trung Quốc với giá 12.000 USD.

Sau phiên tòa kéo dài năm ngày và một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết án Wei sáu tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp, hoạt động gián điệp, xuất khẩu trái phép và âm mưu xuất khẩu dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các mặt hàng quốc phòng, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế. Wei dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 1/12.

