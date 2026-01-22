Thứ bí ẩn Hải quân Mỹ cất giấu tạo nghi vấn về chương trình UFO

Vật thể bí ẩn "không rõ nguồn gốc" được giấu kín tại căn cứ hải quân Mỹ làm dấy lên nhiều câu hỏi về chương trình UFO bí mật.

Một vật thể bay không xác định (UFO) bí ẩn được cho là đã được cất giữ tại một căn cứ hải quân ít người biết đến của Mỹ ở bờ biển phía Đông trong nhiều thập kỷ, trong khi quân đội tiếp tục nghiên cứu ngược kỹ thuật để giải mã những bí mật của nó.

Một báo cáo mới cho rằng Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River ở Maryland, thường được biết đến với tên gọi Pax River, đã bí mật cất giữ một "phương tiện kỳ ​​lạ không rõ nguồn gốc", có thể từ những năm 1950.

Căn cứ Pax River chuyên thiết kế và chế tạo máy bay của Hải quân Mỹ.

Theo các nguồn tin giấu tên có liên hệ với Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân (NAVAIR), đóng trụ sở tại Pax River, một số chương trình quân sự tại căn cứ này đã tham gia vào việc phân tích và khai thác công nghệ thu được từ các phương tiện bay không người lái trong nhiều năm.

NAVAIR là một bộ phận quan trọng của Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm về mọi thứ liên quan đến máy bay hải quân, vũ khí và hệ thống hàng không. Nó thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, mua sắm, sửa chữa và duy trì khả năng hoạt động của máy bay Hải quân và Thủy quân lục chiến.

Trao đổi với tờ Liberation Times, các nguồn tin giấu tên cho biết có hai loại máy bay xuất hiện ở căn cứ này. Một thì cố gắng do thám những gì Mỹ đang nắm giữ tại Pax River được cho là máy bay không người lái của Trung Quốc. Một loại còn lại là UFO không phải do con người điều khiển.

Hàng nghìn báo cáo về các máy bay không người lái cỡ lớn, hoạt động im lặng trên bầu trời New Jersey trong năm 2025.

Gần đây, hoạt động bay bí mật tại khu vực này được cho là đã gia tăng và tiến gần hơn đến đất liền, bao gồm cả khu vực xung quanh căn cứ hải quân trên vịnh Chesapeake.

Mặc dù tờ Daily Mail không thể xác nhận những tuyên bố này, nhưng người tố giác UFO Luis Elizondo đã khẳng định trong bản lời khai bằng văn bản trước Quốc hội rằng một nhà chứa máy bay được xây dựng đặc biệt tại Pax River dành riêng cho việc chuyển giao công nghệ ngoài hành tinh.

Dưới lời tuyên thệ, Elizondo đã mô tả một kế hoạch trong đó nhà chứa máy bay này sẽ giúp nhà thầu quốc phòng lớn Lockheed Martin chuyển công nghệ phi nhân loại sang một công ty khác có tên là Bigelow Aerospace để nghiên cứu và phân tích thêm.

Căn cứ không quân hải quân Patuxent River ở Maryland được cho là đã được sử dụng để lưu trữ và nghiên cứu công nghệ 'phi nhân loại', bao gồm cả một phi thuyền 'không rõ nguồn gốc'.

Những người tố giác về UFO tuyên thệ trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: EPA

Những người tố giác này tin rằng Mỹ đang sở hữu công nghệ tiên tiến ngoài hành tinh và đang nỗ lực giải mã ngược công nghệ này.

Tờ Daily Mail đã liên hệ với Lockheed Martin để xin bình luận. Công ty Bigelow Aerospace đã ngừng hoạt động vào năm 2020, sa thải toàn bộ nhân viên trong thời kỳ đại dịch Covid.

Theo các nguồn tin tiết lộ với Liberation Times, chính phủ Mỹ được cho là có một kế hoạch dự phòng bí mật để di chuyển chiếc phi thuyền không xác định nếu vị trí cụ thể của nó tại sông Pax bị công khai hoặc bị đe dọa bởi hoạt động do thám tiếp theo.

Báo cáo cho biết thêm rằng một số hoạt động được quan sát thấy diễn ra gần căn cứ này được cho là có liên quan đến máy bay không người lái hoặc máy bay tiên tiến sử dụng công nghệ được sao chép và phát triển từ các vật liệu được cho là kỳ lạ.

Mặc dù Elizondo tuyên bố rằng một cơ sở mới đã được xây dựng tại Pax River chỉ dành riêng cho việc vận chuyển UFO này, nhưng các nguồn tin giấu tên cho biết không có vụ vận chuyển nào diễn ra sau khi cựu giám đốc khoa học và công nghệ của CIA ngăn chặn các công ty tiếp cận khu vực này.

Elizondo là một cựu quan chức tình báo cấp cao từng làm việc tại Lầu Năm Góc, nơi ông lãnh đạo một chương trình bí mật của chính phủ có tên là Chương trình Nhận diện Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Nâng cao (AATIP).

AATIP đã nghiên cứu các hiện tượng dị thường không xác định (UAP), tên gọi mới của UFO, để xác định xem chúng có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không.

Elizondo, một người tố giác từ năm 2017, đã khai báo dưới lời thề trước nữ nghị sĩ Nancy Mace vào năm 2024 rằng chính phủ duy trì các chương trình bí mật để trục vớt các tàu vũ trụ bị rơi.

Ngoài ra, lời khai của Elizondo cũng lưu ý rằng các chương trình này đã thành công trong việc đảo ngược kỹ thuật một số công nghệ này và rằng Mỹ hiện đang sở hữu các thiết bị phi nhân tạo tiên tiến, bao gồm cả tại các căn cứ như Pax River.