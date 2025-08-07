Hà Nội

Xã hội

Bổ sung nhiều dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ sung danh mục dự án, kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm GTVT.

Hải Ninh

Cụ thể, theo Quyết định số 1673/QĐ-TTg bổ sung vào Điều 1 Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 23/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải sau:

888888.png
Ảnh minh họa.

- Các Dự án đường bộ cao tốc: Chợ Mới - Bắc Kạn; Bắc Kạn - Cao Bằng; Hòa Bình - Mộc Châu (Km0+00 - Km19+00); Vinh - Thanh Thủy; Cam Lộ - Lao Bảo; Quảng Ngãi - Kon Tum; Quy Nhơn - Pleiku; Cà Mau - Đất Mũi; các dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư;

- Các Dự án mở rộng đường bộ cao tốc: Hòa Lạc - Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận;

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội;

- Dự án đường kết nối ra cảng Hòn Khoai;

- Dự án cảng Hòn Khoai;

- Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Đồng thời, Quyết định cũng điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các Ủy viên Ban Chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 6/8/2025.

