Bỏ quên không rút thông JJ khiến sỏi thận bám đầy

Dù được dặn dò cẩn thận tái khám đúng hẹn để rút thông JJ nhưng người bệnh quên không tái khám, sau 1,5 năm sỏi thận tái phát bám đầy thông.

BS Tô Thanh Phát

Sỏi bám đầy thông JJ vì quên rút

Khoa Ngoại niệu - Ghép thận Bệnh viện Nhân Dân 115 đã tiếp nhận người bệnh tên P.T.T.Q., nữ 29 tuổi, nhập viện với tình trạng đau hông lưng, sốt và tiểu đục.

Qua thăm khám và hỏi tiền sử phát hiện người bệnh 1,5 năm trước đã được tán sỏi nội soi và đặt thông JJ hai bên ở một bệnh viện tuyến dưới. Mặc dù được bác sĩ điều trị dặn dò cẩn thận tái khám đúng hẹn để rút thông JJ nhưng do bận công việc nên người bệnh quên không tái khám theo hẹn của bác sĩ.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh được làm các xét nghiệm hình ảnh học phát hiện sỏi ở thận bám vào đầu trên của thông JJ.

Vì sỏi bám chặt vào thông JJ nên ê-kíp phẫu thuật (gồm BS.CKII Trần Thanh Phong, Phó Trưởng khoa Ngoại niệu – Ghép thận và bác sĩ Tô Thanh Phát) phải tiến hành phẫu thuật nội soi để lấy thông JJ có bám sỏi bám chặt. Sau mổ người bệnh diễn tiến ổn định và được xuất viện sau 3 ngày.

thong.jpg
Thông JJ sau khi lấy ra khỏi người bệnh - Ảnh BVCC

Vậy thông JJ là gì?

Thông JJ (còn gọi là ống thông niệu quản đôi chữ J) là dụng cụ bằng nhựa dẻo, có hai đầu cong hình chữ J đặt trong niệu quản ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái) để dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang.

Thông JJ có loại ngắn hạn (tối đa 3 tháng) và loại dài hạn (tối đa 12 tháng). Các chỉ định thường khi đặt JJ gặp gồm: sỏi thận hoặc niệu quản gây tắc nghẽn, hẹp niệu quản, sau phẫu thuật tán sỏi hay các phẫu thuật đường tiết niệu, đặt dự phòng trước các phẫu thuật vùng chậu và sản khoa,….

Thông thường các thông JJ này sẽ được rút sau 2 - 4 tuần trừ một số trường hợp cần lưu thông lâu hơn,… tùy theo các chỉ định lúc đặt thông JJ cũng như chất liệu thông JJ.

Những trường hợp người bệnh không đến rút thông JJ theo hẹn dễ gặp các biến chứng sau: tiểu nhiều lần (50-60%), tiểu gấp (57-60%), tiểu khó (40%), đau hông lưng (19-32%), tiểu máu (25%). Sỏi bám vào thông nếu để quá lâu (3–6 tháng),…

Sau khi đặt thông JJ, người bệnh cần: Uống nhiều nước (2–3 lít/ngày) để hạn chế lắng đọng muối khoáng. Khi có các triệu chứng bất thường cần đi khám bác sĩ tiết niệu ngay.

Thông JJ chỉ là biện pháp tạm thời, không thể để vĩnh viễn trong cơ thể.

Trường hợp người bệnh bỏ quên thông JJ trên là lời nhắc nhở quan trọng cho tất cả người bệnh. Sau khi đặt thông JJ, hãy tuân thủ tái khám đúng lịch, và chủ động liên hệ bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường.

Việc rút hoặc thay thông đúng thời hạn sẽ giúp phòng tránh biến chứng nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho sức khỏe của người bệnh.

BS Tô Thanh Phát (Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân Dân 115)

