Bộ phận của con lợn siêu giàu collagen, canxi, làm món gì cũng ngon

Xương lưỡi liềm của lợn dù làm món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Hơn nữa chúng còn giàu collagen, canxi, tốt cho cơ thể.

Với kinh nghiệm nhiều năm, những người bán thịt tiết lộ, phần ngon nhất trên con lợn thuộc xương lưỡi liềm.

Xương lưỡi liềm nằm ở phần chân trước của lợn, nó là nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm, nó chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt.

Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin. Phần xương này rất tốt cho việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, tăng cường thể lực. Đặc biệt phụ nữ có sức khỏe yếu, muốn làm đẹp da thì càng nên ăn phần thịt này.

Thịt xương lưỡi liềm rất giàu protein và chiết xuất chứa nitơ hòa tan trong nước, bao gồm nhiều loại protein, có thể cung cấp chất dinh dưỡng phong phú và chất lượng cao cho các chức năng chính của cơ thể.

Hàm lượng canxi trong bộ phận này cao, rất thích hợp cho trẻ em đang trong thời kỳ tăng trưởng và phát triển, người già bị loãng xương, giúp bổ sung đủ canxi cho cơ thể con người. Phụ nữ có thể ăn một ít xương lưỡi liềm đúng cách để bổ sung canxi trong thai kỳ, hiệu quả vẫn tương đối tốt.

Xương lưỡi liềm dù làm món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Ngoài ra, bộ phận này còn có thể dùng để hầm thành canh hay xào rau củ, món nào cũng thơm, giòn.

Gợi ý món ngon với xương lưỡi liềm

Xương lưỡi liềm là phần sụn giòn, ngọt, và giàu dinh dưỡng, giúp bổ sung canxi và collagen hiệu quả. Dưới đây là những cách chế biến phổ biến và bổ dưỡng từ xương lưỡi liềm:

Hầm canh : Xương lưỡi liềm thường được dùng để hầm trong canh vì có thể bổ sung canxi, collagen và nhiều chất dinh dưỡng khác, rất tốt cho xương và da.

Luộc hoặc ninh nhừ: Đây là cách giữ được hương vị và độ giòn đặc trưng của xương, giúp chiết xuất dinh dưỡng hòa tan vào nước canh, làm canh ngọt tự nhiên và bổ dưỡng.

Chế biến nướng hoặc chiên: Phần sụn giòn của xương lưỡi liềm khi nướng hoặc chiên sẽ giữ được độ dai giòn hấp dẫn, giúp bữa ăn phong phú hơn.

Kết hợp với các dược liệu đông y : Trong y học cổ truyền, xương lưỡi liềm có thể ninh cùng các dược liệu khác như đương quy hoặc táo tàu, giúp bổ huyết và tốt cho xương khớp.

Với những phương pháp chế biến đa dạng này, xương lưỡi liềm là lựa chọn lý tưởng trong các món ăn, vừa bổ sung dinh dưỡng vừa tăng cường sức khỏe toàn diện.

Xương lưỡi liềm rang.

Bên cạnh xương lưỡi liềm, đuôi lợn là một bộ phận khác vô cùng bổ dưỡng nhưng thường bị bỏ qua khi đi chợ. Nhiều người nghĩ rằng phần này ít thịt, không ngon, song theo Đông y, đuôi và xương sống động vật có vị ngọt mặn, tính hàn, có công dụng bổ thận, dưỡng tủy, mạnh xương khớp và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cụ thể, đuôi lợn giúp ích cho người bị đau lưng, mỏi gối, tê bì tay chân, phong thấp và suy nhược cơ thể. Phụ nữ mang thai, người già, hoặc người lao động nặng nhọc ăn đuôi lợn thường xuyên có thể cải thiện chức năng gan thận, phục hồi cơ thể nhanh chóng, đồng thời làm đẹp da, bổ sung collagen tự nhiên.