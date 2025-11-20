Bộ GD&ĐT không 'ôm' chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Bộ GD&ĐT chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình.

Ngày 20/11, Quốc hội dành trọn một ngày làm việc để thảo luận tại hội trường về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Sau khi nghe các ý kiến, thảo luận của các đại biểu, cuối giờ chiều, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt cơ quan soạn thảo và thừa ủy quyền của Chính phủ để tiếp thu, giải trình.

XEM XÉT KỸ MÔ HÌNH ĐẠI HỌC VÙNG

Liên quan đến cấu trúc hệ thống luật, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong quá trình xây dựng ba dự án luật, Ban soạn thảo đã có sự chỉ đạo thống nhất để đảm bảo tính tổng thể, giảm thiểu chồng chéo và tạo sự liên thông, tương hỗ.

Trong đó Luật Giáo dục được xem là nền tảng quy định những chuẩn chung nhất, còn các luật về giáo dục đại học hay giáo dục nghề nghiệp sẽ giải quyết những vấn đề đặc thù của từng lĩnh vực, đảm bảo sự khác biệt nhưng vẫn thống nhất trong hệ thống chung.

Về mô hình đại học vùng, dẫn chứng trường hợp Đại học Thái Nguyên, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò và đóng góp của mô hình này trong công tác đào tạo, nghiên cứu thời gian qua. Các nghị quyết của Đảng, từ Nghị quyết 29 đến Kết luận 91, đều nhất quán chủ trương phát triển các đại học quốc gia và đại học vùng thành các thực thể mạnh, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt hệ thống giáo dục quốc dân.

Tuy nhiên, nếu thực tiễn cho thấy mô hình còn khiếm khuyết hay tồn tại khâu trung gian cồng kềnh, ngành giáo dục sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng để tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18.

"Nếu chia các đại học vùng thành mấy chục đơn vị, các mảnh ghép nhỏ sẽ còn phân tán hơn nữa. Điều đó phải hết sức cân nhắc. Còn nếu như cấu trúc bên trong lỏng lẻo, quản lý cồng kềnh thì điều đó phải khắc phục và phải tìm ra điểm trung gian là chỗ nào để giải quyết. Điểm này chúng tôi cũng sẽ xem xét kỹ", Bộ trưởng cam kết.

KHÔNG CAN THIỆP VÀO QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA Y TẾ

Liên quan đến vấn đề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Luật Giáo dục Đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế mà chỉ quy định nguyên tắc chung đối với các văn bằng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Các chương trình đào tạo chuyên sâu như bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vẫn do Bộ Y tế quản lý về nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực và điều kiện thực hành.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm rõ thêm, dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi đã bổ sung quy định rõ ràng tại Điều 8, khẳng định chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý.

"Bộ GD&ĐT không 'ôm' cái này. Bộ GD&ĐT cũng chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình. Về đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chuyên khoa 3 vẫn do Bộ Y tế quy định. Các chương trình đào tạo bình thường khác thì phần chuẩn chương trình đào tạo hiện nay là do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo, chuẩn chương trình đào tạo. Các nội dung chuyên môn như vậy do Bộ Y tế quản lý chứ không phải do Bộ GD&ĐT", Bộ trưởng nêu rõ.

Người đứng đầu ngành Giáo dục đề nghị phân biệt rạch ròi giữa quản lý nhà nước về giáo dục (thông qua văn bản quy phạm pháp luật, các chuẩn hướng dẫn) và quản lý chuyên môn đặc thù của các bộ ngành, đảm bảo không có sự mâu thuẫn hay chồng chéo chức năng.

"Chúng tôi làm việc có nguyên tắc và chịu trách nhiệm về nguyên tắc của mình", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng nhận định, thể chế và sự ủng hộ của Quốc hội chính là nguồn lực quan trọng để GD&ĐT phát triển đột phá trong thời gian tới.

"Nhiệm vụ đối với nhà giáo chúng tôi rất vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề và nhiều thách thức. Chúng tôi cũng thấu hiểu rằng sự vinh quang và cao quý của nghề giáo không tự nhiên sinh ra hay tồn tại mãi mãi, cũng không đến từ sự ưu ái vô điều kiện, mà chỉ có được thông qua sự nỗ lực không ngừng của chính các nhà giáo.

Ngành giáo dục nguyện sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin cậy, phó thác của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các bậc phụ huynh", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.