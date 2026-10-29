Bộ đôi tai nghe chống ồn giá dưới 1,2 triệu đồng đáng chú ý

Edifier W820NB và SoundPEATS Space Pro là hai mẫu tai nghe chống ồn giá khoảng một triệu đồng, nổi bật với pin dài và nhiều tính năng hỗ trợ làm việc.

Edifier W820NB phù hợp nhu cầu cơ bản

Có giá khoảng 1,1 triệu đồng, Edifier W820NB sở hữu thiết kế chụp tai over-ear, sử dụng driver 40 mm và kết nối Bluetooth 5.0. Tai nghe hỗ trợ codec SBC, đồng thời tích hợp chế độ Ambient Sound để người dùng nghe âm thanh xung quanh mà không cần tháo thiết bị. Tính năng này hữu ích khi cần trao đổi nhanh với đồng nghiệp hoặc chú ý đến thông báo tại nơi làm việc.

Edifier W820NB có thời lượng pin công bố lên tới 49 giờ khi tắt ANC, phù hợp cho nhu cầu nghe nhạc và làm việc hằng ngày.

Theo thông số do Edifier công bố, W820NB có thể hoạt động tối đa 49 giờ khi tắt chống ồn và 29 giờ khi bật ANC. Đánh giá từ TechRadar cũng ghi nhận khả năng chống ồn khá tốt trong phân khúc, cùng thời lượng pin và sự thoải mái khi đeo. Tuy nhiên, chất âm chưa thực sự nổi bật ở dải trung nếu so với các mẫu tai nghe đắt tiền hơn. Dù vậy, sản phẩm vẫn đáp ứng những nhu cầu phổ biến như nghe nhạc, xem phim và làm việc trong môi trường có nhiều tiếng ồn.

SoundPEATS Space Pro nổi bật với pin lên tới 151 giờ

Ở mức giá khoảng 980.000 đồng, SoundPEATS Space Pro gây chú ý nhờ cấu hình và thời lượng pin được công bố. Sản phẩm sử dụng hệ thống driver kép 40 mm và 10 mm, hỗ trợ Bluetooth 5.4, codec LDAC cùng chuẩn Hi-Res Audio. Theo hãng, pin có thể kéo dài tới 151 giờ khi tắt ANC và khoảng 58 giờ khi bật chống ồn, giúp giảm tần suất sạc trong quá trình sử dụng.

SoundPEATS Space Pro hỗ trợ LDAC, kết nối hai thiết bị và thời lượng pin lên tới 151 giờ khi tắt chống ồn.

Ngoài kết nối Bluetooth, Space Pro còn hỗ trợ USB và AUX, đồng thời cho phép kết nối hai thiết bị cùng lúc. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa laptop và smartphone khi làm việc. Một số bài đánh giá độc lập ghi nhận thời lượng pin, độ thoải mái và chất âm thiên về dải bass là những điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, khả năng ANC vẫn có giới hạn với âm thanh ở dải trung và cao, trong đó có tiếng nói chuyện của những người xung quanh.

Nhìn chung, cả hai mẫu tai nghe đều có ưu thế về giá và thời lượng sử dụng. Edifier W820NB phù hợp với người cần một thiết bị đơn giản, đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến. Trong khi đó, SoundPEATS Space Pro hấp dẫn hơn với người ưu tiên pin dài, nhiều kiểu kết nối và hỗ trợ LDAC. Người dùng cũng cần lưu ý rằng ANC chỉ giúp giảm một phần tiếng ồn, không thể loại bỏ hoàn toàn tiếng trò chuyện trong văn phòng.