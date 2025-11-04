Bộ Công an phát động phong trào thi đua Ba nhất: 'Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất'

Ngày 4/11/2025, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 10/2025, kết hợp Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Phát động phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát động phong trào thi đua Ba Nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân với 21 nội hàm cụ thể về “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đó là:

Kỷ luật nhất với 7 nội hàm cụ thể đó là: (i) Tuyệt đối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, qui định, quy chế, quy trình công tác của Công an nhân dân. (ii) Tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành, thi hành tốt nhất mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; báo cáo từ dưới lên trên phải trung thực, chính xác, nhanh chóng và thiết thực. (iii) Tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, đơn vị; hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức; tuân thủ kỷ luật của Đảng, của chính quyền, của cơ quan, đoàn thể, của nhân dân. (iv) Thực hiện nghiêm nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, số ít phục tùng số nhiều, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng Trung ương; nói và làm theo nghị quyết của Đảng. (v) Đảng giao việc gì khó mấy cũng phải làm và hoàn thành được. (vi) Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức; lãnh đạo, chỉ huy thực sự là tấm gương sáng về chấp hành pháp luật, kỷ luật. (vii) Đam mê, tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả, hiệu suất cao; tiết kiệm thời gian, làm việc khoa học; đủ năng lực vượt qua mọi cám dỗ, khó khăn, can đảm đối mặt với chông gai, thử thách, sẵn sàng hy sinh tính mạng, lợi ích riêng vì Đảng, vì dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung thành nhất với 7 nội hàm cụ thể đó là: (i) Luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người Công an cách mệnh, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, hết lòng cống hiến phục vụ Nhân dân, vì Đảng, vì dân hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi việc. (ii) Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tận tâm, tận lực, nỗ lực cống hiến không ngừng vì dân tộc và Tổ quốc, vì dân, vì Đảng, vì thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm và các mục tiêu “hoà bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân”, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. (iii) Kiên quyết bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ sự trong sạch và vững mạnh của tổ chức Đảng; chống mọi tư tưởng và hành động sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, mọi âm mưu và hành động chống phá Đảng, Nhà nước. (iv) Tôn trọng và chấp hành nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tích cực rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, không ngừng nâng cao năng lực hành động cách mạng để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao; ra sức phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, thực hiện lý tưởng của Đảng. (v) Tích cực tham gia xây dựng Đảng, không ngừng củng cố đoàn kết thống nhất trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đồng chí, đồng đội; kiên quyết chống thói hoang phí, xa hoa, giả dối, “nói mà không làm”; tuyệt đối không tư thù, tư lợi, bè phái, trù dập, vì cảm tình riêng, lợi ích riêng mà gây ra bất bình đẳng, bất công trong cơ quan, đơn vị. (vi) Giữ lời hứa, thẳng thắn, thật thà, trung thực, sẵn sàng nhận lỗi; tôn trọng, ủng hộ, hỗ trợ đồng đội, tận tâm và hết lòng trong mọi cam kết; làm hết việc chứ không hết giờ; tuyệt đối không lợi dụng các kẽ hở, thiếu sót để trục lợi và kịp thời tham mưu bịt kín sơ hở, thiếu sót. (vii) Có ý chí vươn lên, sáng tạo, tận tuỵ trong công tác chiếu đấu, tích cực đưa ra các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Người trung thành nhất là tấm gương sáng về sự cống hiến.

Gần dân nhất với 7 nội hàm cụ thể đó là: (i) “Dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. (ii) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, hưởng thụ quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng, văn minh và hạnh phúc; dựa vào Nhân dân để xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh”. (iii) Kính trọng, lễ phép, khiêm tốn, thật thà đối với nhân dân, tin vào dân, gần gũi với dân, hoà với dân thành một khối, thương dân, yêu dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ chuẩn mực đạo đức công vụ, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh, không sách nhiễu, gây phiền hà. (iv) Mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy phải luôn lấy mục tiêu chăm lo lợi ích cho nhân dân, làm lợi cho nhân dân là mục tiêu lớn nhất trong công việc của mình; chủ động hướng dẫn nhân dân học tập, lao động, sản xuất, xây dựng đời sống hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển. (v) Thực hiện hiệu quả phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Đi đầu giúp dân, cứu dân trong những lúc hiểm nguy, gian khó; tiên phong trong hoạt động đền ơn, đáp nghĩa với những người có công với cách mạng, với đất nước, quê hương. (vi) Thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề bức xúc của Nhân dân; giải quyết rốt ráo những yêu cầu, vấn đề nhân dân bức xúc chính đáng và đúng pháp luật; biết học hỏi quần chúng nhân dân, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ. (vii) Thực hiện tốt tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, cởi mở để người dân tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương căn cứ nội dung chỉ tiêu thi đua trong Kế hoạch của Bộ và 21 nội hàm cụ thể “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” để bổ sung chương trình, kế hoạch công tác; hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ, mỗi đơn vị soi chiếu, kiểm điểm, chỉ rõ những sản phẩm, kết quả cụ thể thể hiện “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã đạt được. Giao Cục Công tác chính trị tiếp tục cụ thể hoá, hướng dẫn, định kỳ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phong trào.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng rằng, mỗi lãnh đạo, chỉ huy, mỗi cán bộ chiến sỹ trong Công an nhân dân sẽ nỗ lực phấn đầu hằng ngày, đưa phong trào thi đua Ba Nhất lan toả mạnh mẽ, thật sự trở thành chất xúc tác thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đưa công tác bảo đảm an ninh, trật tự đóng góp xứng đáng trong kỷ nguyên mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.