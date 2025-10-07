Hà Nội

Tòa thành cổ ở Trung Đông được ví như 'Pompeii của sa mạc'

Kho tri thức

Thành Dura-Europos được mệnh danh là “Pompeii của sa mạc”, nơi lưu giữ những dấu ấn giao thoa hiếm có giữa các nền văn minh Hy Lạp, Ba Tư và La Mã cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Thành phố được xây dựng vào khoảng năm 300 TCN. Dura-Europos do người Seleucid Hy Lạp sáng lập bên bờ sông Euphrates, sau này trở thành điểm chiến lược của nhiều đế chế cổ. Ảnh: Pinterest.
Thành phố được xây dựng vào khoảng năm 300 TCN. Dura-Europos do người Seleucid Hy Lạp sáng lập bên bờ sông Euphrates, sau này trở thành điểm chiến lược của nhiều đế chế cổ. Ảnh: Pinterest.
Tòa thành này từng nằm trên Con đường Tơ lụa cổ đại. Nhờ vị trí giao thương giữa Đông và Tây, nơi đây phát triển mạnh về văn hóa, tôn giáo và thương mại. Ảnh: Pinterest.
Tòa thành này từng nằm trên Con đường Tơ lụa cổ đại. Nhờ vị trí giao thương giữa Đông và Tây, nơi đây phát triển mạnh về văn hóa, tôn giáo và thương mại. Ảnh: Pinterest.
Thành phố có sự đa dạng tôn giáo hiếm thấy. Khảo cổ học phát hiện đền thờ Hy Lạp, Ba Tư, Do Thái và thậm chí cả nhà thờ Cơ Đốc sớm nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Thành phố có sự đa dạng tôn giáo hiếm thấy. Khảo cổ học phát hiện đền thờ Hy Lạp, Ba Tư, Do Thái và thậm chí cả nhà thờ Cơ Đốc sớm nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Nhà thờ Thiên Chúa cổ nhất được tìm thấy ở đây. Nhà thờ Dura-Europos, có niên đại khoảng năm 230, chứa các bức tranh tường mô tả cảnh trong Kinh Thánh. Ảnh: Pinterest.
Nhà thờ Thiên Chúa cổ nhất được tìm thấy ở đây. Nhà thờ Dura-Europos, có niên đại khoảng năm 230, chứa các bức tranh tường mô tả cảnh trong Kinh Thánh. Ảnh: Pinterest.
Nơi đây là minh chứng sống động cho sự hòa trộn văn minh. Dura-Europos phản ánh cách các nền văn hóa Hy Lạp, La Mã, Do Thái và Ba Tư cùng tồn tại trong một không gian độc nhất. Ảnh: Pinterest.
Nơi đây là minh chứng sống động cho sự hòa trộn văn minh. Dura-Europos phản ánh cách các nền văn hóa Hy Lạp, La Mã, Do Thái và Ba Tư cùng tồn tại trong một không gian độc nhất. Ảnh: Pinterest.
Thành phố bị bỏ hoang sau một trận chiến dữ dội. Khoảng năm 256, quân Ba Tư Sassanid tấn công và phá hủy hoàn toàn thành phố, khiến cư dân phải rời bỏ nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Thành phố bị bỏ hoang sau một trận chiến dữ dội. Khoảng năm 256, quân Ba Tư Sassanid tấn công và phá hủy hoàn toàn thành phố, khiến cư dân phải rời bỏ nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Thành phố được bảo tồn nhờ lớp cát sa mạc. Lớp bụi cát dày đã giúp các bức tường, tranh tường và hiện vật được giữ nguyên vẹn suốt hàng nghìn năm. Ảnh: smarthistory.org.
Thành phố được bảo tồn nhờ lớp cát sa mạc. Lớp bụi cát dày đã giúp các bức tường, tranh tường và hiện vật được giữ nguyên vẹn suốt hàng nghìn năm. Ảnh: smarthistory.org.
Nhiều hiện vật quý đang trưng bày ở châu Âu và Mỹ. Nhiều cổ vật quý giá phát hiện tại Dura-Europos hiện được lưu giữ tại bảo tàng Yale (Mỹ) và Louvre (Pháp). Ảnh: mcmullenmuseum.bc.eduv.
Nhiều hiện vật quý đang trưng bày ở châu Âu và Mỹ. Nhiều cổ vật quý giá phát hiện tại Dura-Europos hiện được lưu giữ tại bảo tàng Yale (Mỹ) và Louvre (Pháp). Ảnh: mcmullenmuseum.bc.eduv.
