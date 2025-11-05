Hà Nội

Biết gì về mỹ nhân Mexico bị ông Nawat mắng thẳng mặt ở Miss Universe 2025?

Giải trí

Biết gì về mỹ nhân Mexico bị ông Nawat mắng thẳng mặt ở Miss Universe 2025?

Mới đây, mối quan hệ giữa Fatima Bosch - đại diện Mexico ở Miss Universe 2025 và ông Nawat Itsaragrisil trở nên căng thẳng. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo tờ The Economic Times, trong buổi trao sash cho thí sinh Miss Universe 2025, Nawat Itsaragrisil - trưởng ban tổ chức Miss Universe 2025 tại Thái Lan - chất vấn đại diện Mexico Fatima Bosch về việc vắng mặt trong buổi chụp hình với nhà tài trợ. Ảnh: Instagram Fatima Bosch, FB Nawat Itsaragrisil.
Khi Fatima cho rằng cô bị xúc phạm, ông Nawat ngắt lời và yêu cầu cô giữ im lặng. Bị mắng thẳng mặt, đại diện Mexico bật khóc và rời sự kiện. Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Fatima Bosch năm nay 25 tuổi, là người mẫu. Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Cô có bằng cử nhân chuyên ngành thiết kế thời trang và trang phục tại Đại học Iberoamericana. Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Tháng 9/2025, Fatima đăng quang Miss Universe Mexico. Trước đó, cô chưa tham gia cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Fatima chia sẻ, cô từng bị bắt nạt ở trường học khi mắc chứng khó đọc. Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Từ năm 14 tuổi, mỹ nhân Mexico tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Khi Fatima đăng quang Miss Universe Mexico 2025, chỉ có 4 trong số 31 thí sinh ôm tân hoa hậu, trong khi hầu hết các thí sinh ủng hộ á hậu 1. Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Sau khi Fatima đoạt vương miện Miss Universe Mexico, có những tin đồn về gia đình của nàng hậu. Phía Fatima lên tiếng: "Tôi rất tự hào về gia đình mình. Họ là những người trung thực, chăm chỉ". Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
Mới nhất, theo Vietnamnet, ông Nawat xin lỗi về ồn ào trong buổi trao sash. Về Fatima, ông cho biết: "Đừng lo về đại diện Mexico, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Ảnh: Instagram Fatima Bosch.
#Miss Universe #cuộc thi Miss Universe #Miss Universe 2025 #Nawat Itsaragrisil

