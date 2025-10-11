Bí quyết tăng cường trí nhớ chỉ từ 5 loại thực phẩm quen thuộc

Hãy bổ sung ngay 5 loại thực phẩm giàu dưỡng chất cho não bộ vào thực đơn hằng ngày để nuôi dưỡng trí não khỏe mạnh từ bên trong.

Một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn có tác động tích cực đến trí não. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số loại thực phẩm có khả năng cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến não bộ.



Nếu bạn thường xuyên quên trước quên sau hoặc cảm thấy khó tập trung, hãy thử điều chỉnh chế độ ăn uống. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, được các chuyên gia khuyên nên bổ sung hàng ngày để tăng cường trí nhớ và duy trì sức khỏe não bộ.

Cá béo – nguồn Omega-3 tuyệt vời cho não

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích rất giàu axit béo Omega-3 – thành phần cấu tạo nên khoảng 60% não bộ. Omega-3 giúp hình thành các tế bào thần kinh, cải thiện khả năng ghi nhớ và bảo vệ não khỏi thoái hóa.



Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên ăn cá có xu hướng có trí nhớ tốt hơn và ít nguy cơ mắc bệnh Alzheimer khi về già. Mỗi tuần, bạn nên ăn từ 2–3 bữa cá để đạt hiệu quả tối ưu.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Quả việt quất – siêu thực phẩm chống lão hóa não

Quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa anthocyanin, có tác dụng giảm viêm và chống lại quá trình oxy hóa – nguyên nhân chính gây lão hóa tế bào não.



Nghiên cứu của Đại học Tufts (Mỹ) cho thấy, tiêu thụ việt quất thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ ngắn hạn và khả năng học tập. Ngoài việt quất, các loại quả mọng khác như mâm xôi, dâu tây, nho tím cũng mang lại lợi ích tương tự.

Hạt và quả hạch – bổ sung vitamin E và chất béo tốt

Óc chó, hạnh nhân, hạt chia, hạt lanh là những thực phẩm giàu vitamin E, giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương do gốc tự do. Đặc biệt, quả óc chó còn chứa Omega-3 thực vật, rất có lợi cho não bộ.



Một nắm nhỏ hạt mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện trí nhớ mà còn hỗ trợ tim mạch, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Rau xanh đậm – người bạn đồng hành của não bộ

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh, rau chân vịt chứa nhiều vitamin K, lutein, folate và beta-carotene. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.



Một nghiên cứu tại Đại học Rush (Mỹ) chỉ ra rằng, những người ăn rau xanh mỗi ngày có khả năng tư duy tương đương người trẻ hơn 11 tuổi so với người ít ăn rau.

Trứng – thực phẩm quen thuộc giúp tăng cường tập trung

Trứng là nguồn cung cấp dồi dào choline, chất dinh dưỡng cần thiết cho việc sản xuất acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và sự tập trung. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin B6, B12 và folate, giúp giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ theo tuổi.



Để có hiệu quả tốt, bạn nên ăn 3–5 quả trứng mỗi tuần, luộc hoặc ốp la ít dầu mỡ để giữ nguyên dưỡng chất.

Bên cạnh việc bổ sung các thực phẩm tốt cho trí nhớ, bạn nên duy trì lối sống khoa học: Ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia và tránh căng thẳng kéo dài. Sự kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng lành mạnh và thói quen sống tích cực chính là “chìa khóa vàng” giúp não bộ luôn minh mẫn và tràn đầy năng lượng.