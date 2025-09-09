Hà Nội

Đời sống

Bí quyết nấu bốn món cháo Việt lọt top 100 món cháo ngon thế giới

Từ những nguyên liệu bình dị, bốn món cháo Việt đã chinh phục ẩm thực thế giới. Công thức nấu vừa dễ làm vừa giữ trọn hương vị truyền thống.

Vân Giang (Tổng hợp)

Ẩm thực Việt Nam một lần nữa được vinh danh trên bản đồ quốc tế khi chuyên trang TasteAtlas đưa bốn món cháo quen thuộc – cháo lòng, cháo bò, cháo vịt và cháo gà – vào danh sách 100 món cháo ngon nhất thế giới. Không chỉ gắn liền với ký ức tuổi thơ và bữa sáng bình dị, những món ăn này còn chinh phục thực khách bởi sự thanh nhã, đậm đà và cách nấu khéo léo, khai thác trọn vẹn hương vị nguyên liệu.

Dưới đây là công thức cơ bản để du khách và độc giả có thể tự tay nấu tại nhà, thưởng thức hương vị chuẩn Việt Nam.

Cháo lòng – món ăn dân dã nhưng tinh tế

Nguyên liệu: Gạo nếp, gạo tẻ, xương heo, lưỡi, gan, tiết, tim, dạ dày cùng các loại rau thơm. Riêng phần dồi cần chuẩn bị ruột già, huyết, mỡ, da heo, lá chanh, tía tô, đậu phộng rang.

chao-long.jpg
Ảnh minh hoạ

Cách nấu:

Hầm xương cùng hành tím nướng để có nước dùng ngọt thanh.

Ruột già rửa sạch, nhồi hỗn hợp huyết, mỡ, da heo và gia vị, buộc chặt rồi luộc chín.

Gạo ngâm, giã dập rồi cho vào nồi nước dùng, thêm tiết đánh tan và gừng băm nhỏ.

Lòng, tim, gan luộc riêng với gừng và giấm để khử mùi, sau đó thái mỏng.

Thành phẩm: Cháo dậy mùi tiêu, hành, ăn kèm rau thơm và đĩa lòng luộc, trở thành món ăn sáng được nhiều người ưa chuộng.

Cháo bò – ấm bụng ngày se lạnh

Nguyên liệu: Thịt bò băm nhuyễn, gạo, cà rốt, khoai tây, hành tím, rượu trắng, gia vị.

Cách nấu:

Thịt bò rửa với rượu để khử mùi, sau đó xào cùng hành tím.

Thêm khoai tây, cà rốt cắt hạt lựu vào nấu cùng thịt cho mềm.

Nấu gạo thành cháo trắng rồi trộn cùng hỗn hợp thịt bò, rau củ.

Nêm nếm nước tương, hạt nêm vừa miệng.

chao-bo.jpg
Ảnh minh hoạ

Thành phẩm: Cháo có vị ngọt từ rau củ, xen lẫn độ béo mềm của thịt bò, thích hợp cho trẻ nhỏ hoặc bữa sáng nhiều năng lượng.

Cháo vịt – thơm nồng nước mắm gừng

Nguyên liệu: Vịt nguyên con, gạo, gừng, hành tím, bột nghệ, hành tây, rau thơm. Ăn kèm xoài, chuối chát hoặc dưa leo.

Cách nấu:

Vịt sơ chế kỹ, luộc với gừng, hành tím và bột nghệ để khử mùi và tạo màu vàng óng.

Khi vịt chín, vớt ra, gạo được cho vào nồi nước luộc để nấu thành cháo.

Cháo nêm tiêu, hành tây, hành lá, ngò rí.

chao-vit.jpg
Ảnh minh hoạ

Thành phẩm: Thịt vịt chặt miếng chấm mắm gừng cay nồng, ăn cùng bát cháo nóng hổi, vừa ngon vừa ấm bụng.

Cháo gà – món ăn truyền thống mùa đoàn viên

Nguyên liệu: Gà ta, gạo nếp, gạo tẻ, hành khô, rau thơm, nước mắm, tiêu.

Cách nấu:

Gạo ngâm 1 giờ, nấu cùng nước luộc gà và một nửa phần thịt gà xé.

Hầm đến khi gạo bung nở, cháo sánh mịn thì nêm gia vị.

Phần gà còn lại xào với hành phi để thịt săn và đậm vị.

chao-ga-mon-an-truyen-thong-mua-doan-vien.jpg
Ảnh minh hoạ

Thành phẩm: Cháo gà thơm mùi hành phi, thoảng hương tía tô, rau mùi, tiêu xay, phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là món ăn bồi bổ khi ốm.

Không cầu kỳ, bốn món cháo trên đều dựa trên nguyên liệu gần gũi, cách nấu tinh tế và bí quyết nêm nếm khéo léo. Chính sự đơn giản mà sâu sắc này đã giúp chúng góp mặt trong danh sách ẩm thực thế giới. Một bát cháo nóng không chỉ là món ăn, mà còn là sự sẻ chia, gắn kết và giữ gìn bản sắc Việt qua từng thìa gạo, giọt nước dùng ngọt lành.

