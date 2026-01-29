Hà Nội

Sống Khỏe

Cục Quản lý Dược thu hồi 184 phiếu công bố mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp

Cục Quản lý Dược thu hồi 184 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 4 công ty gồm: MEDI-PRO, Gấu Tuyết Việt, Beauty Biotech, Khôi Nguyên.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 52/QĐ-QLD ngày 27/01/2025 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của các công ty thu hồi tự nguyện: MEDI - PRO, Gấu Tuyết Việt Nam, Beauty Biotech, Khôi Nguyên.

Theo quyết định, việc thu hồi được thực hiện căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm, cùng các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược.

1-2903.jpg
Quyết định của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 184 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi 184 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các sản phẩm của 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quốc tế MEDI - PRO; Công ty TNHH Gấu Tuyết Việt Nam; Công ty TNHH Beauty Biotech Việt Nam và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Khôi Nguyên.

Ảnh minh họa/Internet

Lý do thu hồi vì các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty không còn nhu cầu kinh doanh.

Các sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều nhóm mỹ phẩm như chăm sóc da, trang điểm, làm sạch, chống nắng và các sản phẩm chuyên dụng khác, với thời gian cấp số tiếp nhận từ năm 2022 - 2025.

Danh mục 184 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi kèm theo Quyết định số 52/QĐ-QLD.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Sống Khỏe

Yêu cầu bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ cho mùa dịch và Tết Nguyên đán

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu các sở y tế, bệnh viện và nhà thuốc chuẩn bị đủ thuốc, kiểm soát chất lượng và ngăn chặn tăng giá dịp Tết.

Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra mùa Đông - Xuân cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu; thuốc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông - xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cục Quản lý Dược thu hồi lô thuốc Diacerin 50 do vi phạm chất lượng

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc lô thuốc Diacerin 50 do không đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định số 46/QĐ-QLD ngày 23/1/2026 về việc thu hồi thuốc Diacerin 50 do vi phạm về chất lượng mức độ 3.

Theo đó, thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50mg), số giấy đăng ký lưu hành 893110447024, số lô 0125, ngày sản xuất 20/04/2025, hạn dùng 20/04/2028, do Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế sản xuất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt 82 triệu đồng

Chi nhánh Công ty Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng do cung cấp dịch vụ vượt quá giấy phép, lập hồ sơ bệnh án không theo quy định.

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 07/01/2026 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt 82 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng. Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal bị phạt 82 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng. Ảnh chụp màn hình

Xem chi tiết

