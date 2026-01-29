Cục Quản lý Dược thu hồi 184 phiếu công bố mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 52/QĐ-QLD ngày 27/01/2025 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của các công ty thu hồi tự nguyện: MEDI - PRO, Gấu Tuyết Việt Nam, Beauty Biotech, Khôi Nguyên.

Theo quyết định, việc thu hồi được thực hiện căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm, cùng các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược.

Quyết định của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 184 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi 184 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các sản phẩm của 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quốc tế MEDI - PRO; Công ty TNHH Gấu Tuyết Việt Nam; Công ty TNHH Beauty Biotech Việt Nam và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Khôi Nguyên.

Ảnh minh họa/Internet

Lý do thu hồi vì các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty không còn nhu cầu kinh doanh.

Các sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều nhóm mỹ phẩm như chăm sóc da, trang điểm, làm sạch, chống nắng và các sản phẩm chuyên dụng khác, với thời gian cấp số tiếp nhận từ năm 2022 - 2025.

Danh mục 184 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi kèm theo Quyết định số 52/QĐ-QLD.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.