Bí ẩn siêu quái thú ăn thịt khủng long 70 triệu năm trước

Bí ẩn siêu quái thú ăn thịt khủng long 70 triệu năm trước

Các nhà nghiên cứu phát hiện Kostensuchus atrox - loài cá sấu khổng lồ đã ăn thịt khủng long ở Argentina cách đây 70 triệu năm vào thời kỳ kỷ Phấn trắng.

Tâm Anh (theo LS)
Một nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia hé lộ loài động vật ăn thịt khổng lồ - cá sấu có thể đã săn khủng long cách đây 70 triệu năm tại vùng đất hiện nay là Argentina. Ảnh: Gabriel Diaz Yanten, CC-BY 4.0.
Cụ thể, nhóm chuyên gia đã phát hiện bộ xương hóa thạch của siêu quái thú đã tuyệt chủng trên ở miền nam Patagonia vào năm 2020. Bộ xương có chiều dài 3,5m và nặng khoảng 250 kg. Ảnh: earth.com.
Loài mới này được các chuyên gia đặt tên là Kostensuchus atrox. Đây là loài ăn thịt cực độ, nghĩa là hơn 70% chế độ ăn của quái thú này là thịt. Chúng có mõm rộng, răng lớn và chi trước khỏe mạnh. Ảnh: José Brusco / National Geographic.
Kết quả giải phẫu, nghiên cứu bộ xương hóa thạch của cá thể Kostensuchus atrox cho thấy quái thú này có khả năng hạ gục những con mồi lớn trong hệ sinh thái kỷ Phấn trắng ở Nam Mỹ (từ 145 triệu đến 66 triệu năm trước). Ảnh: Federico Agnolín / National Geographic.
Tác giả chính của nghiên cứu, nhà cổ sinh vật học Fernando Novas tại Hội đồng nghiên cứu khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (CONICET) và Quỹ lịch sử tự nhiên Félix de Azara ở Argentina, cho biết phát hiện này hé lộ thực tế rằng khủng long sống cùng thời với nhiều loài sinh vật đa dạng khác. Ảnh: PLOS One.
"Đặc biệt, các loài cá sấu sống trên cạn rất đa dạng và phong phú vào thời kỳ Phấn Trắng ở Nam Mỹ và châu Phi, bao gồm cả những loài lớn và nhỏ, ăn thịt động vật và ăn cả thực vật", nhà cổ sinh vật học Novas cho biết. Ảnh: PLOS One.
Theo nhà cổ sinh vật học Novas, những loài cá sấu đã tuyệt chủng này từng cạnh tranh và săn mồi khủng long, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc của các hệ sinh thái đã biến mất. Ảnh: PLOS One.
Kostensuchus atrox là một phần của nhóm bò sát được gọi là cá sấu peirosaurid - một họ hàng đã tuyệt chủng của cá sấu còn sống tới ngày nay. Theo nghiên cứu, các hóa thạch mới được phát hiện được bảo quản tốt đến mức Kostensuchus atrox là một trong những mẫu vật cá sấu peirosaurid tốt nhất từng được tìm thấy và là thành viên có kích thước khổng lồ, mõm rộng hoàn chỉnh nhất từng được ghi nhận. Ảnh: PLOS One.
Nhà cổ sinh vật học Novas cho hay Kostensuchus atrox có khả năng săn những loài khủng long có kích thước từ nhỏ đến trung bình. Điều này có nghĩa chúng xếp ngang hàng với những loài khủng long săn mồi hàng đầu trong khu vực vào khoảng 70 triệu năm trước. Ảnh: Getty Images.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
