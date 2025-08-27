Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ quái loài thú có túi sở hữu đặc điểm giống hệt con người

Giải mã

Kỳ quái loài thú có túi sở hữu đặc điểm giống hệt con người

Không chỉ nổi tiếng với dáng vẻ đáng yêu và thói quen sống độc đáo, loài gấu túi koala (Phascolarctos cinereus) còn mang nhiều đặc điểm sinh học rất thú vị.

T.B (tổng hợp)
1. Không phải gấu. Dù thường được gọi là “gấu koala”, chúng thực chất là loài thú có túi, họ hàng gần với kangaroo và wombat. Ảnh: Pinterest.
1. Không phải gấu. Dù thường được gọi là “gấu koala”, chúng thực chất là loài thú có túi, họ hàng gần với kangaroo và wombat. Ảnh: Pinterest.
2. Chỉ ăn lá bạch đàn. Koala sống nhờ chế độ ăn gần như hoàn toàn từ lá bạch đàn, vốn rất độc với hầu hết loài động vật khác. Ảnh: Pinterest.
2. Chỉ ăn lá bạch đàn. Koala sống nhờ chế độ ăn gần như hoàn toàn từ lá bạch đàn, vốn rất độc với hầu hết loài động vật khác. Ảnh: Pinterest.
3. Ngủ tới 20 giờ mỗi ngày. Do thức ăn ít năng lượng, koala dành phần lớn thời gian để ngủ nhằm tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest.
3. Ngủ tới 20 giờ mỗi ngày. Do thức ăn ít năng lượng, koala dành phần lớn thời gian để ngủ nhằm tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest.
4. Có dấu vân tay giống hệt con người. Dấu vân tay của koala gần như không thể phân biệt với dấu vân tay của con người dưới kính hiển vi. Ảnh: Pinterest.
4. Có dấu vân tay giống hệt con người. Dấu vân tay của koala gần như không thể phân biệt với dấu vân tay của con người dưới kính hiển vi. Ảnh: Pinterest.
5. Túi sinh sản mở ngược. Khác với kangaroo, túi của koala mở về phía sau, giúp bảo vệ con non tốt hơn khi leo trèo. Ảnh: Pinterest.
5. Túi sinh sản mở ngược. Khác với kangaroo, túi của koala mở về phía sau, giúp bảo vệ con non tốt hơn khi leo trèo. Ảnh: Pinterest.
6. Tiếng kêu trầm như bò. Tiếng kêu giao tiếp của koala đực lại rất trầm và ầm vang như tiếng bò rống. Ảnh: Pinterest.
6. Tiếng kêu trầm như bò. Tiếng kêu giao tiếp của koala đực lại rất trầm và ầm vang như tiếng bò rống. Ảnh: Pinterest.
7. Phân bố chủ yếu ở miền đông Australia. Chúng sinh sống trong các rừng bạch đàn tại Queensland, New South Wales, Victoria và Nam Australia. Ảnh: Pinterest.
7. Phân bố chủ yếu ở miền đông Australia. Chúng sinh sống trong các rừng bạch đàn tại Queensland, New South Wales, Victoria và Nam Australia. Ảnh: Pinterest.
8. Đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Sự mất rừng, cháy rừng và dịch bệnh khiến quần thể koala giảm mạnh, trở thành loài cần được bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: Pinterest.
8. Đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Sự mất rừng, cháy rừng và dịch bệnh khiến quần thể koala giảm mạnh, trở thành loài cần được bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#gấu koala #đặc điểm sinh học gấu koala #dấu vân tay giống con người #loài thú có túi Australia #ăn lá bạch đàn #túi sinh sản mở ngược

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT