Kỳ quái loài thú có túi sở hữu đặc điểm giống hệt con người

Không chỉ nổi tiếng với dáng vẻ đáng yêu và thói quen sống độc đáo, loài gấu túi koala (Phascolarctos cinereus) còn mang nhiều đặc điểm sinh học rất thú vị.
Nữ bác sĩ Đinh Y Quyên cao 1m72, có số đo ba vòng gợi cảm, hiện tại cô vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025.
"Nữ du kích miền Nam" Đặng Hồ Thiên Phúc không chỉ gây ấn tượng bởi tham gia 3 nhiệm vụ quan trọng A70, A50 và A80 mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp.
Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Khả Ngân cùng nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Nhà 67.
Mũi Nghinh Phong mùa nào cũng đẹp, từ sắc cỏ hoang vu hè đến xanh mướt mùa mưa, là điểm đến lý tưởng để ngắm bình minh và sống ảo.
Zolotoy Kolodez ở phía bắc Pokrovsk trở thành tử địa của Lữ đoàn 79 của quân đội Ukraine: "Quá nhiều người bị thương đến nỗi chúng tôi hết cả băng gạc".
Tháng 8 dương lịch đang đi đến hồi kết, 3 con giáp dưới đây được Thánh Cô phù hộ, Âm – Dương tương trợ, nói là làm, gọi lộc là về.
Các kỹ sư đường sắt ở Anh đã có một khám phá đáng chú ý, phát hiện ra một hang động có thể đã được dùng làm đền thờ hoặc ẩn thất vào thời Trung Cổ.
Phạm Kiên tham gia tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh và gửi lời chúc mừng. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2025.
Angkor Thom, kinh đô cuối cùng và tráng lệ nhất của đế quốc Khmer, là một trong những quần thể kiến trúc cổ xưa để lại nhiều bí ẩn hấp dẫn cho hậu thế.
Lương Thu Trang gây ấn tượng khi tham gia diễu hành cho A80. Vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái tự tin giúp cô nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.
Một nền tảng AI nội địa bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai về mức độ hài lòng, vượt mặt Gemini và Deepseek, cho thấy sức hút của công nghệ bản địa.
Mẫu xe môtô điện Nuen Moto N1-S tại Việt Nam có khả năng di chuyển 245 km/lần sạc được một chuyên trang về xe cộ của nước ngoài đánh giá cao.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành.
Dù đã là mẹ một con, Tuệ Như – bà xã kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu vẫn khiến fans ngưỡng mộ khi tự tin diện bikini, khoe vòng eo phẳng lì.
Từ tối 26/8 tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, rất nhiều người dân đã dựng lều, che ô ngồi giữ chỗ để xem sơ duyệt diễu binh A80, mặc trời đang mưa lớn.
Một cô nàng đã gây tranh cãi với video chơi trò chơi mạo hiểm khi diện trang phục khá hớ hênh.
Diễn viên Châu Hà Yến Nhi xuất thân là người mẫu, hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ.
Thời trang của Tú Hảo luôn nhận được đánh giá cao, đặc biệt là những lần cô nàng lên đồ đi biển đều được netizen khen ngợi.
Chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster mui trần thuộc dạng siêu hiếm này, là một trong ba chiếc được giao vào năm 1964 và là chiếc áp chót được xuất xưởng.
Không cần lên đồ lộng lẫy, Minh Trang vẫn hút hồn người hâm mộ với những khoảnh khắc đời thường giản dị, dịu dàng.