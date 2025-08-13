Hà Nội

Bí ẩn Mã Tư thị, mỹ nhân khiến Hán Nguyên Đế si mê

Mã Tư thị là ai mà khiến Hán Nguyên Đế một lòng khắc khoải, để lại câu chuyện tình day dứt bậc nhất chốn hậu cung nhà Hán.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Từ thuở xa xưa, các vị Hoàng đế Trung Hoa đều rất phong lưu đa tình, chẳng hạn như Hoàng đế Càn Long thời nhà Thanh. Tất nhiên trong lịch sử cũng có nhiều Hoàng đế chung tình, cả đời chỉ yêu thương một phi tử.

Và Hán Nguyên Đế Lưu Thích là một trong những nhân vật đó. Cả đời ông luôn sủng ái một nữ nhân, lúc nàng ấy hấp hối để lại một câu nói khiến Hoàng đế ám ảnh cả đời, không còn muốn nghĩ về bất kỳ mỹ nữ nào khác.

Hán Nguyên Đế là con trai của Hán Tuyên Đế. Theo sách sử, Hán Nguyên Đế từ nhỏ đã có tính cách nhu nhược, yếu đuối. Sau khi được lập thành Thái tử, chứng kiến Hán Tuyên Đế trừng phạt các quan viên có tội, trong lòng Lưu Thích không thể kìm nén nỗi thương xót mà khuyên Hoàng đế bỏ qua.

Ai ngờ khi Hán Tuyên Đế nghe được những lời đó đã tức giận, ông cảm thấy con trai quá thiếu quyết đoán, không thích hợp trở thành Hoàng đế. Hán Tuyên Đế nhiều lần muốn phế Thái tử Lưu Thích và đánh giá cao Hoàng tử thứ 3 là Sở vương Lưu Hiêu. Tuy nhiên, dưới sự khuyên can của nhiều đại thần, Hán Tuyên Đế đã bỏ ý định phế Thái tử.

Năm 49 trước Công Nguyên, Hán Tuyên Đế băng hà, Thái tử Lưu Thích nối ngôi, tức Hán Nguyên Đế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời điểm Hán Nguyên đế còn làm Thái tử, ông không có Thái tử phi mà chỉ yêu thương duy nhất một nữ nhân là Lương đệ Mã Tư thị. Mã Tư thị được Lưu Thích giữ bên cạnh, điều này khiến nàng hi vọng trong tương lai mình có thể có được vinh sủng cả đời. Nào ngờ cuộc đời của Mã Tư thị quá ngắn ngủi, trước khi Lưu Thích lên ngôi thì nàng đã mất.

Có thể Mã Tư thị không cam tâm ra đi sớm như thế, nên trước khi nhắm mắt đã thì thầm với Hán Nguyên Đế rằng: "Thiếp chết không phải an bài của số trời mà là có người khác đố kỵ với thiếp, mới khiến thiếp sớm rời khỏi nhân gian". Hán Nguyên Đế đã tin câu nói này nhưng vì ái thiếp đã mất nên không thể có manh mối tìm ra người đã hãm hại nàng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cái chết của Mã Tư thị đã khiến Lưu Thích đau lòng đến mức ngã bệnh. Thậm chí vì lời nói của Mã Tư thị mà ông cũng không muốn gặp các thiếp khác. Chứng kiến sự suy sụp của Thái tử, Hán Tuyên đế hạ lệnh cho Vương Hoàng hậu tuyển thêm nữ nhân mới cho Thái tử với hi vọng nguôi ngoai nỗi đau.

Tuy nhiên, khi đứng trước một hàng mỹ nhân đang xếp hàng trước mặt, Lưu Thích bày tỏ thái độ không hào hứng vì vẫn lưu luyến hình bóng của Mã Tư thị. Chính vì thế Vương Hoàng hậu đã tự chọn ra một người trong số những nữ nhân này, nữ nhân may mắn đó là Vương Chính Quân.

Vương Chính Quân sau đó trở thành Hoàng hậu, chỉ một lần sủng hạnh đã mang thai. Đứa bé này là Lưu Ngao (tức Hán Thành Đế).

Bài liên quan

Kho tri thức

Vì sao vua Lê và Thiên hoàng đều không thật sự có quyền?

Thiên hoàng Nhật và vua Lê Việt Nam đều là biểu tượng danh nghĩa, còn quyền lực thực sự nằm trong tay Mạc phủ Tokugawa và các chúa Trịnh – vì sao lại như vậy?

Trong lịch sử chính trị Đông Á, hiện tượng “lưỡng đầu chế” – tức sự tồn tại song song của hai trung tâm quyền lực trong một quốc gia – không phải là hiếm. Hai mô hình tiêu biểu cho hiện tượng này là mối quan hệ giữa Thiên hoàng và Mạc phủ ở Nhật Bản (đặc biệt từ thời Kamakura đến Edo), và mô hình vua Lê – chúa Trịnh ở Việt Nam thời Lê Trung Hưng (1533–1789).

Biểu tượng và thực quyền trong thể chế phong kiến Nhật – Việt

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vua chúa xưa chống nóng độc đáo thế nào?

Nhiều phương pháp chống nóng tinh tế, xa hoa và vô cùng độc đáo đã ra đời, phản ánh trí tuệ cũng như văn hóa hưởng thụ và quyền lực của các vương triều cổ đại.

Trong dòng chảy huy hoàng của lịch sử, khi mùa hè kéo đến với cái nắng chói chang và oi bức, không chỉ người thường mà ngay cả các bậc vua chúa – những người sống trong nhung lụa và quyền uy – cũng phải tìm cách để thoát khỏi sức nóng ngột ngạt của thời tiết. Tuy có trong tay mọi nguồn lực, nhưng trong thời đại chưa có điện và máy lạnh, việc chống lại cái nóng vẫn là một thách thức lớn. Tuy nhiên, chính từ sự thách thức đó mà nhiều phương pháp chống nóng tinh tế, xa hoa và vô cùng độc đáo đã ra đời, phản ánh rõ nét không chỉ trí tuệ mà còn cả văn hóa hưởng thụ và quyền lực của các vương triều cổ đại.

Tại Trung Hoa phong kiến, đặc biệt là dưới các triều đại như Đường, Tống và Thanh, hoàng đế và hoàng tộc sử dụng cả kiến trúc, nghệ thuật và y học để làm mát cơ thể và không gian sống. Trong Tử Cấm Thành, hệ thống nhà cửa được xây dựng với mái ngói lưu ly, hành lang dài có mái che và hồ nước trải rộng – tất cả đều được thiết kế để tối ưu việc điều hòa không khí. Các khu vườn trong cung thường được bố trí hồ sen, dòng suối nhân tạo, tạo nên vi khí hậu dịu mát. Vào mùa hè, hoàng đế thường không ở lâu trong cung chính mà lui về các cung điện mùa hè như Di Hòa Viên hay Viên Minh Viên. Di Hòa Viên chẳng khác nào một "kỳ quan chống nóng" với hồ Côn Minh rộng lớn phản chiếu gió nước vào cung điện, trong khi hành lang dài phủ kín mái gỗ điêu khắc tinh xảo là nơi tản bộ lý tưởng trong cái nóng mùa hè.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Quyền lực không kém Từ Hi Thái hậu, mỹ nhân này còn cực độc ác

Nổi tiếng không kém Từ Hi Thái hậu, Lã hậu của nhà Hán nắm quyền khuynh đảo triều chính trong nhiều năm. Vị thái hậu này cực kỳ tàn nhẫn, độc ác.

mynhan-1-002.jpg
Lã hậu, tên thật Lã Trĩ (sinh năm 241 trước Công nguyên - mất năm 180 trước Công nguyên) là hoàng hậu duy nhất của Lưu Bang - hoàng đế sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.
mynhan-3-003.jpg
Kém Lưu Bang 15 tuổi, Lã Trĩ kết hôn khi hoàng đế tương lai của nhà Hán giữ chức Đình trưởng dưới thời Tần Thủy Hoàng. Cha bà là Lã Văn từng gặp Lưu Bang trong một bữa tiệc và rất thích. Lã Văn nhờ thầy xem tướng số và được phán rằng Lưu Bang sẽ làm nên nghiệp lớn. Sau đó, ông quyết định gả con gái Lã Trĩ cho Lưu Bang.
Xem chi tiết

