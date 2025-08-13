Bí ẩn Mã Tư thị, mỹ nhân khiến Hán Nguyên Đế si mê

Mã Tư thị là ai mà khiến Hán Nguyên Đế một lòng khắc khoải, để lại câu chuyện tình day dứt bậc nhất chốn hậu cung nhà Hán.

Từ thuở xa xưa, các vị Hoàng đế Trung Hoa đều rất phong lưu đa tình, chẳng hạn như Hoàng đế Càn Long thời nhà Thanh. Tất nhiên trong lịch sử cũng có nhiều Hoàng đế chung tình, cả đời chỉ yêu thương một phi tử.

Và Hán Nguyên Đế Lưu Thích là một trong những nhân vật đó. Cả đời ông luôn sủng ái một nữ nhân, lúc nàng ấy hấp hối để lại một câu nói khiến Hoàng đế ám ảnh cả đời, không còn muốn nghĩ về bất kỳ mỹ nữ nào khác.

Hán Nguyên Đế là con trai của Hán Tuyên Đế. Theo sách sử, Hán Nguyên Đế từ nhỏ đã có tính cách nhu nhược, yếu đuối. Sau khi được lập thành Thái tử, chứng kiến Hán Tuyên Đế trừng phạt các quan viên có tội, trong lòng Lưu Thích không thể kìm nén nỗi thương xót mà khuyên Hoàng đế bỏ qua.

Ai ngờ khi Hán Tuyên Đế nghe được những lời đó đã tức giận, ông cảm thấy con trai quá thiếu quyết đoán, không thích hợp trở thành Hoàng đế. Hán Tuyên Đế nhiều lần muốn phế Thái tử Lưu Thích và đánh giá cao Hoàng tử thứ 3 là Sở vương Lưu Hiêu. Tuy nhiên, dưới sự khuyên can của nhiều đại thần, Hán Tuyên Đế đã bỏ ý định phế Thái tử.

Năm 49 trước Công Nguyên, Hán Tuyên Đế băng hà, Thái tử Lưu Thích nối ngôi, tức Hán Nguyên Đế.

Ảnh minh họa.

Thời điểm Hán Nguyên đế còn làm Thái tử, ông không có Thái tử phi mà chỉ yêu thương duy nhất một nữ nhân là Lương đệ Mã Tư thị. Mã Tư thị được Lưu Thích giữ bên cạnh, điều này khiến nàng hi vọng trong tương lai mình có thể có được vinh sủng cả đời. Nào ngờ cuộc đời của Mã Tư thị quá ngắn ngủi, trước khi Lưu Thích lên ngôi thì nàng đã mất.

Có thể Mã Tư thị không cam tâm ra đi sớm như thế, nên trước khi nhắm mắt đã thì thầm với Hán Nguyên Đế rằng: "Thiếp chết không phải an bài của số trời mà là có người khác đố kỵ với thiếp, mới khiến thiếp sớm rời khỏi nhân gian". Hán Nguyên Đế đã tin câu nói này nhưng vì ái thiếp đã mất nên không thể có manh mối tìm ra người đã hãm hại nàng.

Ảnh minh họa.

Cái chết của Mã Tư thị đã khiến Lưu Thích đau lòng đến mức ngã bệnh. Thậm chí vì lời nói của Mã Tư thị mà ông cũng không muốn gặp các thiếp khác. Chứng kiến sự suy sụp của Thái tử, Hán Tuyên đế hạ lệnh cho Vương Hoàng hậu tuyển thêm nữ nhân mới cho Thái tử với hi vọng nguôi ngoai nỗi đau.

Tuy nhiên, khi đứng trước một hàng mỹ nhân đang xếp hàng trước mặt, Lưu Thích bày tỏ thái độ không hào hứng vì vẫn lưu luyến hình bóng của Mã Tư thị. Chính vì thế Vương Hoàng hậu đã tự chọn ra một người trong số những nữ nhân này, nữ nhân may mắn đó là Vương Chính Quân.

Vương Chính Quân sau đó trở thành Hoàng hậu, chỉ một lần sủng hạnh đã mang thai. Đứa bé này là Lưu Ngao (tức Hán Thành Đế).