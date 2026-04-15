Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cảnh báo thuốc giả

Nhiều sản phẩm thuốc giả mạo Bệnh viện YHCT TP HCM, gây ảnh hưởng uy tín bệnh viện và đe dọa sức khỏe người dân. Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua thuốc.

Phát hiện nhiều sản phẩm thuốc giả mạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

Ngày 14/4, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM phát đi cảnh báo sau khi phát hiện nhiều sản phẩm thuốc giả mạo tên gọi và bao bì tương tự các sản phẩm do bệnh viện sản xuất, phân phối., gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đơn vị và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người bệnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, thời gian gần đây xuất hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc được gắn nhãn mác giả mạo, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với thuốc do bệnh viện sản xuất và phân phối chính thức.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM khuyến cáo người dân cần lưu ý một số đặc điểm thường gặp ở thuốc giả: nhãn dán đơn giản, chất lượng in kém, chữ mờ, không có logo bệnh viện.

Thuốc giả (trái) nhái sản phẩm thật (phải) của Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM (Ảnh bệnh viện cung cấp)/ Ảnh nguồn NLĐ

Các sản phẩm thuốc do Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM sản xuất và phân phối có các đặc điểm: Bao bì thiết kế rõ ràng, chuyên nghiệp, thông tin đầy đủ gồm tên bệnh viện, địa chỉ và tiêu chuẩn sản xuất (GMP-WHO), chữ in sắc nét, có nhận diện thương hiệu chính thức, viên thuốc đồng đều, đóng gói đúng quy cách .

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại hai cơ sở chính thức của bệnh viện, không mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ về sản phẩm, liên hệ trực tiếp bệnh viện để được xác minh.

Người dân bảo vệ mình trước những rủi ro tiềm ẩn

Thực tế cho thấy, tình trạng làm giả thuốc không phải là vấn đề mới, nhưng ngày càng có xu hướng tinh vi hơn về hình thức, khiến việc phân biệt trở nên khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cơ quan quản lý trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về phía các cơ sở y tế, việc tăng cường truyền thông, minh bạch thông tin và nâng cao nhận diện sản phẩm chính hãng được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro. Khi người dân có đầy đủ thông tin và kỹ năng nhận biết, nguy cơ mua phải thuốc giả sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các sản phẩm y học cổ truyền ngày càng tăng, việc đảm bảo an toàn dược phẩm trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự việc lần này là lời cảnh báo mạnh mẽ không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn đối với toàn bộ hệ thống phân phối và quản lý dược phẩm.

Có thể thấy, thuốc giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Do đó, việc nâng cao cảnh giác, lựa chọn đúng nguồn cung cấp và tuân thủ hướng dẫn của cơ sở y tế là yếu tố then chốt giúp người dân tự bảo vệ mình trước những rủi ro tiềm ẩn.

Thường xuyên tiếp xúc với người bệnh đến mua thuốc, dược sĩ Nguyễn Minh Hoàng (TP HCM), cho biết nhiều người dân chưa thực sự lưu tâm về tác hại của việc không dùng thuốc đúng cách.

Dược sĩ Hoàng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị kiến thức và xây dựng thói quen mua thuốc đúng. Theo ông, để tránh chuyện mua phải hàng giả, tốt nhất nên mua thuốc tại các nhà thuốc, cơ sở y tế uy tín đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Người dân tuyệt đối không nên mua thuốc qua mạng xã hội hay các trang thương mại điện tử, bởi đây là những kênh tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi mua thuốc, cần kiểm tra kỹ các thông tin như số lô, hạn dùng, số đăng ký lưu hành, tem phụ tiếng Việt… Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào hoặc nghi ngờ về chất lượng thuốc, nên mang sản phẩm đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử lý kịp thời...