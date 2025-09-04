Bệnh nhi 2 tuổi sốt cao do viêm tinh hoàn

Sốt cao áp xe tinh hoàn

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 2 tuổi (trú tại Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng sốt cao trên 39 độ C, vùng bìu phải sưng to, tấy đỏ, chảy mủ. Theo gia đình cho biết trẻ bị sưng tinh hoàn ngày thứ 3.

Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, trẻ được chẩn đoán áp xe tinh hoàn phải. Trẻ đã được tiến hành can thiệp phẫu thuật xử lý ổ áp-xe và điều trị kháng sinh tích cực. Theo Ths.Bs.Nguyễn Văn Long cho biết, hiện sức khỏe trẻ ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát để phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản về sau.

Theo BS Võ Xuân Huy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, viêm tinh hoàn ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp, do nhiều nguyên nhân như vi khuẩn, virus, nấm,… dẫn đến viêm ở một hoặc hai bên tinh hoàn. Ở trẻ em, viêm tinh hoàn thường do biến chứng của virus quai bị, đặc biệt là nếu trẻ không được tiêm phòng đầy đủ.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Viêm tinh hoàn ở trẻ em có thể cấp tính hoặc mạn tính. Với viêm tinh hoàn cấp tính, bộ phận sinh dục của trẻ có dấu hiệu bất thường, vùng bìu sưng tấy, căng bóng, có thể cảm thấy sưng cứng bên trong tinh hoàn khi chạm vào. Viêm thường đi kèm với các cơn đau ở vùng tinh hoàn và lan xuống vùng bẹn, đùi, bụng dưới. Đôi khi, trẻ viêm tinh hoàn cấp tính cảm thấy ớn lạnh, buồn nôn, sốt cao,…

Ở giai đoạn mạn tính, bệnh thể hiện trầm trọng hơn với các triệu chứng đau nhức, sưng tinh hoàn tái phát liên tục. Đồng thời, trẻ cũng cảm thấy rất mệt mỏi, sốt, dễ nôn, chán ăn và mất tập trung.

Có nhiều nguyên nhân trẻ bị viêm tinh hoàn: Do quai bị, do vi khuẩn (Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus (tụ cầu khuẩn), Streptococcus (liên cầu khuẩn), Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh), lậu, giang mai, chlamydia,…); Do virus (cytomegalo (herpes người type 5), varicella-zoster (thủy đậu), coxsackie (tay chân miệng), rubella,…); Bệnh tự miễn (lupus, viêm khớp dạng thấp, bệnh Crohn,… ); Các chấn thương vùng tinh hoàn; Dị dạng hoặc bất thường bẩm sinh; Hẹp bao quy đầu và một số bệnh lý khác (một số ký sinh trùng như Toxoplasma gondii, nấm Candida albicans, Cryptococcus neoformans có thể gây viêm tinh hoàn ở trẻ bị suy giảm miễn dịch).

Dấu hiệu viêm tinh hoàn ở trẻ em và người lớn nhìn chung đều giống nhau, bệnh gây triệu chứng như:

Sưng đau tinh hoàn ở nhiều mức độ, có thể xuất hiện ở cả hai tinh hoàn. Tinh hoàn viêm có thể gây sưng to, đổi màu vùng bìu thành màu đỏ, tím. Mệt mỏi. Sốt, ớn lạnh. Đau đầu, đau cơ. Buồn nôn. Nhịp tim nhanh.

Cẩn thận biến chứng gây vô sinh

Viêm tinh hoàn thường không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tinh trùng trong tương lai của trẻ mắc bệnh. Tình trạng chức năng tinh hoàn thường khôi phục hoàn toàn sau điều trị, tuy nhiên, bệnh có thể gây một số biến chứng như: Tạo thành khối áp xe (tụ mủ) ở vùng bìu; Tràn dịch màng tinh hoàn (hydrocele), tạo thành túi dịch bao bọc tinh hoàn; Teo tinh hoàn, có thể làm suy giảm chức năng tinh hoàn.

Cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế khi thấy trẻ có các triệu chứng như: Sốt và ớn lạnh. Vùng bìu sưng to, gây đau đớn. Có thể cảm thấy tinh hoàn trẻ sưng to khi chạm vào. Trẻ bị sốt cao

Triệu chứng viêm tinh hoàn ở trẻ nhỏ thường tự thuyên giảm sau vài ngày, tuy nhiên, có thể cần đến vài tuần, vài tháng để tình trạng viêm biến mất hoàn toàn. Phương pháp phổ biến nhất để giảm nhẹ triệu chứng và điều trị viêm tinh hoàn do vi khuẩn là dùng các loại thuốc kháng sinh. Nếu viêm tinh hoàn do virus, thường chỉ cần điều trị triệu chứng bằng các loại thuốc kháng viêm, giảm đau, hạ sốt.

Cách chăm sóc trẻ viêm tinh hoàn: Chườm ấm hoặc lạnh vào vùng bìu giúp bé giảm đau. Để bé nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Dùng thuốc nếu có theo chỉ định của bác sĩ. Bổ sung cho bé Omega-3, vitamin A, B, C, D,… giúp tăng cường miễn dịch, kháng viêm thông qua thực phẩm.

Biện pháp phòng tránh viêm tinh hoàn ở trẻ em

Tiêm các loại vắc xin phòng bệnh phổ biến như thủy đậu, sởi, quai bị,…

Điều trị sớm các dị tật bẩm sinh ở trẻ như hẹp niệu quản, niệu đạo, hẹp bao quy đầu,…

Cho bé ăn đầy đủ khoáng chất, vitamin, tham gia hoạt động thể chất để tăng sức đề kháng tự nhiên.

Đưa bé đi khám khi có các dấu hiệu mắc các bệnh có thể gây nhiễm trùng.