Sống Khỏe

Bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn đa kháng, lời cảnh báo từ bác sĩ

Trường hợp này là lời nhắc quan trọng về nguy cơ biến chứng ở những người bệnh có di chứng lao phổi, đặc biệt là hang lao.

Thúy Nga

Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) vừa ghi nhận một ca bệnh phức tạp, tiên lượng rất nặng: nam bệnh nhân (sinh năm 1975) có tiền sử lao xơ hang phổi cũ đã điều trị ổn định nhiều năm, nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, rét run, đau ngực, khó thở và ho khạc đờm đục lẫn máu tươi.

Đã điều trị một thời gian, nhưng bệnh không cải thiện mà tiến triển nặng dần, buộc bệnh nhân phải chuyển lên Bệnh viện TWQĐ 108.

Người bệnh nhập bệnh trong tình trạng nguy kịch, kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng với CRP (protein phản ứng C) tăng tới 462,6 mg/l, PCT (công cụ để chẩn đoán nhiễm khuẩn) là 3,18 ng/ml, kèm theo suy đa cơ quan. Hình ảnh CT ngực ghi nhận viêm phổi đông đặc lan rộng trên nền tổn thương lao xơ hang cũ, nghi ngờ có u nấm Aspergillus.

Đáng chú ý, cấy máu, đờm và dịch rửa phế quản, phế nang đều dương tính với Klebsiella pneumoniae, loại vi khuẩn có thể gây viêm phổi nặng và nhiễm khuẩn huyết.

Người bệnh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết từ viêm phổi phải, đồng nhiễm nấm Aspergillus trong hang lao di sót.

Ngay khi nhập viện, người bệnh được điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, dùng thuốc kháng nấm và hỗ trợ hô hấp tích cực. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, sốt vẫn kéo dài, tình trạng viêm không giảm.

da-khang-thuoc.jpg
Người bệnh nhập bệnh trong tình trạng nguy kịch, sau thời gian chăm sóc và điều trị tích cực tình trạng bệnh đã cải thiện - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm lặp lại cho thấy vi khuẩn đã chuyển sang đa kháng, không còn nhạy cảm với các kháng sinh ban đầu. Cùng lúc, ổ nấm Aspergillus tiếp tục xâm lấn mô phổi, gây viêm hoại tử và hình thành ổ áp xe lớn ở thùy trên phổi phải. Đây là tình huống nguy kịch với nguy cơ tử vong rất cao.

Trước tình thế đó, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên khoa và thống nhất áp dụng phác đồ điều trị tích cực nhất. Bệnh nhân được dùng phác đồ kháng sinh phối hợp mạnh gồm Meropenem liều cao và Colistin nhằm kiểm soát chủng vi khuẩn đa kháng.

Thuốc kháng nấm Voriconazole tiếp tục được duy trì để kiểm soát tình trạng nhiễm nấm xâm lấn. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn siêu âm, một thủ thuật quan trọng giúp giải phóng ổ mủ và khống chế nhiễm trùng khu trú. Song song với đó là các biện pháp hỗ trợ chức năng tạng trong giai đoạn suy đa cơ quan.

Nhờ điều trị kịp thời và theo dõi sát sao, tình trạng người bệnh có chuyển biến tích cực sau thời gian ngắn: hết sốt, chỉ số viêm giảm rõ rệt, hô hấp cải thiện, chức năng gan, thận dần hồi phục. Ổ áp xe thu nhỏ và tình trạng nhiễm nấm được kiểm soát. Người bệnh ăn ngủ tốt, tinh thần ổn định và hợp tác điều trị, mở ra cơ hội hồi phục.

Trường hợp này là lời nhắc quan trọng về nguy cơ biến chứng ở những người bệnh có di chứng lao phổi, đặc biệt là hang lao. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển, dẫn đến nhiễm trùng nặng.

Khi có các dấu hiệu như sốt cao, khó thở, ho ra máu… người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị sớm, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn huyết - tình trạng có tỷ lệ tử vong cao nếu xử trí muộn.

Ca bệnh phức tạp cho thấy vai trò quan trọng của chuyên môn, trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ trong điều trị.

#Nhiễm trùng phổi nặng #Nhiễm khuẩn huyết #Viêm phổi do Klebsiella #Nấm Aspergillus trong lao phổi #Điều trị đa kháng kháng sinh #Chẩn đoán và xử trí cấp cứu

Sống Khỏe

Sống Khỏe

Sống Khỏe

