Bên trong không gian sống triệu đô của những biểu tượng huyền thoại thế giới

Từ căn suite ở Paris đến những pháo đài trên mây

Năm 1935, trong căn phòng hạng sang có cửa sổ nhìn xuống quảng trường Place Vendôme lấp lánh ánh đèn, Gabrielle Coco Chanel đặt chiếc vali xuống sảnh khách sạn Ritz và bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Suốt 34 năm, căn suite tại The Ritz Paris đã trở thành nơi bà sống, sáng tạo, tiếp đón những vị khách quan trọng và phác thảo nên những ý tưởng làm thay đổi ngành thời trang thế giới. Ngày nay, căn phòng ấy mang tên The Coco Chanel Suite, một biểu tượng xa hoa trị giá 32.000 đô la mỗi đêm, tiếp tục gắn liền với tên tuổi người phụ nữ đã định nghĩa phong cách sống hàng hiệu ngay khi khái niệm “branded residences” ra đời. Bà không chọn sở hữu một cung điện, bà chọn sống trong biểu tượng mà chính mình góp phần tạo nên.

Coco Chanel Suite tại The Ritz Paris - biểu tượng xa hoa gắn liền với tên tuổi người phụ nữ đã định nghĩa phong cách sống hàng hiệu (Nguồn ảnh: Elite Traveler)

Gần một thế kỷ sau, hành trình tìm kiếm một biểu tượng sống xứng tầm được tiếp nối bởi những huyền thoại của thời đại mới. Một trong những giá trị mà những con người kiệt xuất ấy tìm kiếm trong không gian sống của mình, không phải là sự công nhận, mà là quyền được là chính mình.

Câu chuyện về Cristiano Ronaldo là một nghịch lý đầy hấp dẫn. Anh là một trong những người đàn ông được nhận diện nhiều nhất hành tinh, một biểu tượng mà mỗi bước chân đều được hàng trăm triệu người dõi theo. Nhưng chính trong cuộc sống của sự tung hô và soi xét không ngừng đó, thứ anh khao khát nhất lại là khả năng được “vô hình”. Ngôi nhà của anh, vì thế, không thể chỉ là một dinh thự, nó phải là một pháo đài kín đáo.

Khi Ronaldo quyết định chi 18,5 triệu đô la cho một căn hộ tại Trump Tower, New York, đó không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Anh không chỉ mua một không gian ở một trong những địa chỉ danh giá nhất thế giới, anh đang mua một hệ sinh thái được vận hành bởi sự hoàn hảo và kín đáo tuyệt đối. Đây là nơi triết lý “Quý ông, Quý bà phục vụ cho các Quý ông, Quý bà” được thể hiện rõ nét nhất. Đội ngũ nhân viên ở đây được đào tạo để phục vụ một cách vô hình: họ đoán trước ý muốn, thực hiện một cách lặng lẽ và bảo vệ sự riêng tư của chủ nhân như một điều tối thượng.

Ronaldo đã bỏ ra 11,8 triệu bảng để sở hữu căn hộ nằm trong tòa nhà cao cấp Trump Tower (Nguồn ảnh: Dân Việt)

Đó là một thế giới có thang máy riêng, có lối vào không ai nhận ra, có người quản gia có thể sắp xếp một bữa tối riêng tư mà không một thông tin nào lọt ra ngoài. Trong pháo đài đó, anh không còn là siêu sao CR7, anh đơn giản là Cristiano, một người cha chơi đùa cùng các con bên khung cửa kính nhìn ra Công viên Trung tâm. Đây không chỉ là tiện ích, đây là một hệ điều hành sống được thiết kế để bảo vệ thứ tài sản quý giá nhất của anh: gia đình và sự bình yên. Đó là thứ xa xỉ đích thực, một giá trị vô hình mà chỉ những thương hiệu hàng đầu mới có thể mang lại.

Nếu Ronaldo tìm kiếm một nơi để thoát khỏi hình ảnh của mình, thì có những biểu tượng khác lại tìm kiếm một không gian hòa quyện làm một với chính thương hiệu cá nhân. Siêu mẫu Naomi Campbell là hiện thân cho điều đó, một sự kết tinh hoàn hảo của tinh thần thời trang hàng hiệu trong hình hài bất động sản. Mối liên kết sâu sắc của “báo đen” làng mốt với thương hiệu Bvlgari không chỉ dừng lại ở các chiến dịch quảng bá, mà còn được thể hiện trong chính lựa chọn không gian sống của cô. Tại Bvlgari Hotel & Residences ở Knightsbridge, London, một trong những địa chỉ danh giá nhất thế giới, chỉ cách Harrods và Hyde Park vài bước chân, Naomi Campbell đã tìm thấy một không gian phản chiếu đúng bản ngã của mình: sang trọng, tinh tế và kín đáo tuyệt đối. Được thiết kế bởi Antonio Citterio Patricia Viel, kiến trúc sư đứng sau nhiều dự án Bvlgari trên toàn cầu, khu phức hợp này là sự giao thoa hoàn hảo giữa dịch vụ khách sạn 5 sao và đặc quyền của một căn hộ riêng. Tại đây, cư dân được hưởng trọn vẹn tiện nghi của khách sạn, từ rạp chiếu phim riêng, spa cao cấp đến dịch vụ quản gia cá nhân, trong khi vẫn giữ được sự riêng tư tuyệt đối. Đối với Naomi Campbell, đây không chỉ là nơi ở, mà là một phần mở rộng của thương hiệu cá nhân. Sống trong không gian của Bvlgari ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, Naomi Campbell được hoàn toàn là chính mình khi phong cách sống cá nhân và thương hiệu hòa làm một.

Bệ phóng quyền lực và bộ lọc giá trị của giới tinh hoa toàn cầu

Nếu như với các ngôi sao, bất động sản hàng hiệu là biểu tượng sống xứng tầm và là một phần của câu chuyện thương hiệu cá nhân, thì với các doanh nhân và tỷ phú toàn cầu, nó là một công cụ quyền lực, một bệ phóng cho những giá trị vô hình nhưng mang tính quyết định. Các quyết định đầu tư của họ không chỉ dừng lại ở việc tích sản, mà còn nhắm đến việc củng cố sức ảnh hưởng, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và là tuyên ngôn của quyền lực.

Một tuyên ngôn về quyền lực văn hóa và kinh tế. Ngôi nhà không chỉ là tài sản, nó là một biểu tượng vật chất cho sức ảnh hưởng của chủ nhân. Không ai minh họa cho điều này rõ nét hơn đế chế của Beyoncé và Jay-Z. Họ không chỉ là hai nghệ sĩ thành công, mà là những người định hình văn hóa toàn cầu. Mỗi album, mỗi lần xuất hiện của họ đều mang sức ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc, chạm đến các vấn đề xã hội – nữ quyền, bản sắc da màu, bình đẳng.

Nhưng quyền lực của họ không dừng ở nghệ thuật. Với tổng tài sản hơn 2 tỷ USD, họ đã xây dựng một đế chế kinh tế thực thụ: họ không chỉ tiêu dùng mà còn sở hữu những thương hiệu xa xỉ như champagne Armand de Brignac (Ace of Spades), rượu cognac D’Ussé. Vì thế, khi họ chọn sống trong siêu biệt thự 200 triệu USD tại Malibu do kiến trúc sư bậc thầy Tadao Ando thiết kế, đó không chỉ là lựa chọn phong cách, mà là một tuyên ngôn quyền lực. Việc sở hữu một công trình của Ando đồng nghĩa với việc sở hữu một di sản kiến trúc có giá trị ngang hàng với các viện bảo tàng.

Vợ chồng Beyonce đã chi một khoản tiền khổng lồ 200 triệu USD cho ngôi nhà Malibu mới của họ. (Ảnh: morley construction company)

Công cụ hỗ trợ kinh doanh và là sự tưởng thưởng cho thành công. Với tỷ phú ngành ô tô kín tiếng người Mỹ Terry Taylor, giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở những con số. Âm thầm xây dựng một đế chế gồm hơn 120 đại lý xe hơi, ông xem bất động sản như một dạng nghệ thuật quý hiếm để sưu tầm. Động cơ của ông không phải là sự công nhận của công chúng, mà là niềm vui riêng tư khi sở hữu những thứ độc bản. Căn penthouse triệu đô của ông tại Porsche Design Tower, với kỳ quan kỹ thuật là thang máy bằng kính có thể đưa siêu xe lên tận phòng khách, chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai niềm đam mê lớn nhất: xe hơi và bất động sản độc đáo. Khi tiếp đãi đối tác trong một không gian nơi chiếc Porsche 911 Carrera cổ điển được đặt trang trọng như một tác phẩm điêu khắc, ông không cần phải nói nhiều về vị thế của mình. Ngôi nhà đã trở thành một công cụ tạo dựng niềm tin và chốt những thương vụ lớn, một tài sản thực sự tạo ra tài sản.

Khi không phải ai cũng có thể sở hữu bất động sản hàng hiệu, từ bản chất, đã trở thành bộ lọc chất lượng của giới tinh hoa toàn cầu

Cuối cùng, một trong những giá trị vô hình nhưng quan trọng nhất là khả năng củng cố và mở rộng mạng lưới quan hệ. Khi không phải ai cũng có thể sở hữu bất động sản hàng hiệu, từ bản chất, đã trở thành bộ lọc chất lượng để tìm ra những cá nhân kiệt xuất. Theo một cách nhìn sâu sắc hơn, bất động sản hàng hiệu đang định nghĩa lại khái niệm "câu lạc bộ tư nhân" của thế kỷ 21. Trong lịch sử, giới tinh hoa toàn cầu kết nối với nhau tại các câu lạc bộ đồng quê (country clubs), câu lạc bộ du thuyền (yacht clubs) hay các tổ chức xã hội kín. Những không gian "thứ ba" này là nơi các mối quan hệ được vun đắp và các thỏa thuận được hình thành. Ngày nay, bất động sản hàng hiệu đã tích hợp chức năng của các câu lạc bộ này trực tiếp vào không gian sống. Các tiện ích như spa, nhà hàng, phòng lounge, và không gian sự kiện được xây dựng ngay trong khu dân cư, biến nó thành một hệ sinh thái xã hội và kinh doanh khép kín. "Tư cách thành viên" của câu lạc bộ này được trao thông qua quyền sở hữu bất động sản, khiến nó trở nên độc quyền và lâu dài hơn bất kỳ tư cách thành viên câu lạc bộ truyền thống nào. Và với bất động sản hàng hiệu thuộc tập đoàn Marriott – như tại Việt Nam có khu căn hộ Marriott & JW Marriott Residences, Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand – “tư cách thành viên” ấy không chỉ là một ẩn dụ, mà được định danh cụ thể thông qua ONVIA: nền tảng nhận diện và quản lý đặc quyền toàn cầu, phát triển riêng cho giới chủ nhân hàng hiệu. Đây là một định danh không thể mua bằng điểm tích lũy hay tư cách hội viên thông thường như Marriott Bonvoy. ONVIA chỉ cho phép quyền truy cập từ các chủ sở hữu – như một mật mã riêng tư xác lập quyền tiếp cận vào thế giới đặc quyền của Marriott ở tầng cao nhất,chẳng hạn như việc kết nối trực tiếp đến kênh liên lạc toàn cầu của Marriott để tận hưởng dịch vụ concierge tại bất kỳ đâu trên thế giới. Không gian sống - giờ đây - cũng là một “tấm hộ chiếu” dẫn lối vào cộng đồng kín đáo và tinh hoa bậc nhất của Marriott trên toàn cầu nơi mối liên kết giữa những chủ nhân đến từ chuẩn mực sống đẳng cấp và vị thế khác biệt mà họ đại diện.

Tại Việt Nam, khu căn hộ Marriott & JW Marriott Residences, Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand không chỉ hiện thực hóa không gian sống hàng hiệu, mà còn mang đến “tấm hộ chiếu” dẫn lối vào cộng đồng kín đáo và tinh hoa bậc nhất của Marriott trên toàn cầu

Sẵn sàng chờ đón những gương mặt mới tại Việt Nam

Câu chuyện về những chủ nhân tinh hoa sẽ không dừng lại. Khi cán cân kinh tế toàn cầu dịch chuyển, châu Á đang nổi lên như một tâm điểm mới, không chỉ về tăng trưởng mà còn về khát vọng và phong cách sống. Một thế hệ siêu giàu mới đang trỗi dậy, đặc biệt tại các thị trường năng động như Việt Nam. Họ không chỉ tìm kiếm sự giàu có, họ khao khát khẳng định tên tuổi trên trường quốc tế, sở hữu những trải nghiệm sống tinh tế và để lại một di sản trường tồn qua thời gian.

Chính bối cảnh này đã tạo nên một sân khấu hoàn hảo cho những biểu tượng bất động sản hàng hiệu mới. Các biểu tượng bất động sản hàng hiệu đã hiện hữu tại Việt Nam do Masterise Homes phát triển như Grand Marina, Saigon – khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới, hay khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Hanoi – nơi mang dịch vụ huyền thoại đến thủ đô lịch sử. Đây là những lời khẳng định về tầm vóc của một thị trường đang lên, sẵn sàng chào đón những chủ nhân tinh hoa mới trong khu vực, nơi họ viết chương tiếp theo trong câu chuyện về di sản của những người kiệt xuất mà Coco Chanel đã khởi xướng gần một thế kỷ trước.