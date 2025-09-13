Hà Nội

Bên trong biệt thự 200m2 của Thúy Diễm - Lương Thế Thành

Bất động sản

Bên trong biệt thự 200m2 của Thúy Diễm - Lương Thế Thành

Tổ ấm của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành là căn biệt thự 200m2 ở TP HCM, thiết kế hiện đại, sử dụng tông màu đen, trắng và be chủ đạo.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước tin đồn rạn nứt, chia tay với Thúy Diễm, Lương Thế Thành đã lên tiếng khẳng định hôn nhân của anh và Thúy Diễm vẫn bền chặt. Ảnh: FBNV
Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm hiện sống trong biệt thự 200 m2 ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự của cặp đôi thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, nội thất sang trọng, sử dụng tông màu đen, trắng và be chủ đạo. Ảnh: FBNV
Trước cổng căn biệt thự, Thúy Diễm trang trí hoa cúc vàng mang ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn đến với gia chủ. Ảnh: FBNV
Phòng khách rộng rãi và thoáng đãng. Ảnh: FBNV
Khu bếp tiện nghi và sang trọng. Ảnh: FBNV
Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành còn trang trí nhiều tranh nghệ thuật cho cơ ngơi. Ảnh: FBNV
Cầu thang với lan can kính sang trọng. Ảnh: FBNV
Thúy Diễm còn hé lộ biệt thự có phòng gym, sân vườn và hồ cá. Ảnh: FBNV
